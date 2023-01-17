哈利王子回憶錄銷售破世界紀錄，掀開王室家醜還有機會與父兄和解嗎？

哈利王子回憶錄打敗歐巴馬，首日賣143萬本登世界紀錄

（中央社）根據金氏世界紀錄網站，英國哈利王子（Prince Harry）充滿爭議、言無不盡的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）已成為史上銷售速度最快的記實文學類書籍，在英國、美國、加拿大開賣首日即售出143萬本。

這項紀錄前一個保持者是前美國總統歐巴馬（Barack Obama）第4本書、2020年出版的《應許之地：歐巴馬回憶錄》（A Promised Land），首日售出88萬7000本。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）網站表示，考量到《備胎》多數內容在1月10日正式開賣的5天前已於西班牙曝光，代表哈利王子曾經吸毒、與哥哥威廉王子（Prince William）打架等細節早已登上全球媒體，這項銷售數字更讓人印象深刻。

哈利王子在書籍上市前積極宣傳，曾接受英國獨立電視台（ITV）、史蒂芬柯貝爾深夜秀（The Late Show With Stephen Colbert）、「60分鐘」（60 Minutes）、「早安美國」（Good Morning America）的訪問。

《備胎》在美國首刷200萬本，現已安排二刷，以滿足龐大需求。儘管本書標價在美國為36美元（約新台幣1095元）、英國為28英鎊（約新台幣1037元），多數書店販售時最多可打到5折。

《備胎》是由美國小說家兼記者莫林格（J. R. Moehringer）代筆撰寫，他也曾為網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）、億萬富豪奈特（Phil Knight）的回憶錄捉刀。

在《備胎》與《應許之地：歐巴馬回憶錄》出版前，銷售速度最快的記實文學類書籍是前美國第一夫人蜜雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）2018年出版的回憶錄《成為這樣的我：蜜雪兒・歐巴馬》（Becoming），首日售出72萬5000本。

前美國總統柯林頓（Bill Clinton）2004年出版的《我的人生：柯林頓回憶錄》（My Life，40萬本），以及妻子希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）的《活出歷史：希拉蕊回憶錄》（Living History，20萬本）都曾是這項紀錄的得主。

至於全部書籍種類中銷售速度最快的則是JK羅琳（JK Rowling）《哈利波特》（Harry Potter）系列小說最後一集《哈利波特：死神的聖物》（Harry Potter and the Deathly Hallows），2007年7月21日開賣日就賣了830萬本，平均每小時售出34萬5833本。

哈利稱回憶錄原可出兩本，怕家人不原諒大刪內容

根據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）13日登的專訪，哈利王子在回憶錄中刪掉很多與家人有關的內幕，並說他不想「全世界都知道」，因為他怕父親和哥哥永遠不會原諒他。

法新社報導，哈利告訴《每日電訊報》，他談到剛上市的回憶錄《備胎》時說，他還有很多可寫，足以再出一本書，主要聚焦他和哥哥威廉王子和父親國王查爾斯三世（King Charles III）的關係。

哈利表示：「初稿不一樣，原本800頁，現在減到400頁。」

他說：「這麼說吧，原本可出兩本書。困難的是把內容刪掉。」

「有些事情發生了，尤其是在我和我哥之間，在某種程度上是在我和我父親之間，我只是不想讓全世界知道。因為我認為他們永遠不會原諒我。」

行事不受控的哈利也表示，媒體早就握有「一大堆關於我家人的醜聞」，但「他們拿其他人的精彩故事來把它蓋過去。」

哈利在專訪中說，他公開表達不滿不是要讓王室「垮台」，而是因為他有「責任」改革，以保護哥哥的孩子。

英國廣播公司（BBC）報導提到，哈利說他「知道在這3個孩子之中，至少有1個最後會像我一樣，成為備胎，而這讓我心痛又擔心」。

「不過，威廉已向我表明，他的孩子不是我的責任。」

哈利與王室和解？英媒：查爾斯三世加冕前有機會

英國哈利王子回憶錄《備胎》上市熱賣之際，14日的報導指出，哈利與王室有機會在查爾斯三世5月加冕之前和解。

法新社報導，1位與查爾斯三世關係密切、也認識哈利夫婦的消息人士告訴《星期日泰晤士報》（The Sunday Times），他們認為5月6日加冕典禮前的這幾個月將會安排一場會面。

《星期日泰晤士報》網站援引消息人士說：「各方都需要保持彈性，但是這是可以做到、可以解決的。」

消息人士表示，哈利必須到場與父親查爾斯三世和兄長威廉王子在同一個房間，以及「另外一兩個家庭成員和幾名哈利信得過的『自己人』，他才不會認為遭人埋伏。」

這位消息人士說：「雙方都需要舉起手承認我們沒把所有事情都做對，我們犯了很多錯誤。我們必須對他說『我們理解你所經歷的痛苦』。」

這位消息人士表示，時間非常緊迫，「我們得展開行動，在4月前把事情敲定。接著讓妻子們參與其中。國王的加冕典禮必須順利舉行。」

另一位王室消息人士認同地對《星期日泰晤士報》說，哈利和妻子梅根（Meghan）必須在這場歷史性王室大典前獲邀參加，不然兄弟間不斷升級的仇恨就將演變成「一場鬧劇，分散焦點。」

哈利的回憶錄《備胎》10日上市首日熱賣超過140萬本，寫下書商非小說類作品的銷售紀錄。