哈利王子回憶錄銷售破世界紀錄，掀開王室家醜還有機會與父兄和解嗎？
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「有些事情發生了，尤其是在我和我哥之間，在某種程度上是在我和我父親之間，我只是不想讓全世界知道。因為我認為他們永遠不會原諒我。」哈利在專訪中說，他公開表達不滿不是要讓王室「垮台」，而是因為他有「責任」改革，以保護哥哥的孩子。
哈利王子回憶錄打敗歐巴馬，首日賣143萬本登世界紀錄
（中央社）根據金氏世界紀錄網站，英國哈利王子（Prince Harry）充滿爭議、言無不盡的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）已成為史上銷售速度最快的記實文學類書籍，在英國、美國、加拿大開賣首日即售出143萬本。
這項紀錄前一個保持者是前美國總統歐巴馬（Barack Obama）第4本書、2020年出版的《應許之地：歐巴馬回憶錄》（A Promised Land），首日售出88萬7000本。
金氏世界紀錄（Guinness World Records）網站表示，考量到《備胎》多數內容在1月10日正式開賣的5天前已於西班牙曝光，代表哈利王子曾經吸毒、與哥哥威廉王子（Prince William）打架等細節早已登上全球媒體，這項銷售數字更讓人印象深刻。
哈利王子在書籍上市前積極宣傳，曾接受英國獨立電視台（ITV）、史蒂芬柯貝爾深夜秀（The Late Show With Stephen Colbert）、「60分鐘」（60 Minutes）、「早安美國」（Good Morning America）的訪問。
《備胎》在美國首刷200萬本，現已安排二刷，以滿足龐大需求。儘管本書標價在美國為36美元（約新台幣1095元）、英國為28英鎊（約新台幣1037元），多數書店販售時最多可打到5折。
《備胎》是由美國小說家兼記者莫林格（J. R. Moehringer）代筆撰寫，他也曾為網壇傳奇阿格西（Andre Agassi）、億萬富豪奈特（Phil Knight）的回憶錄捉刀。
在《備胎》與《應許之地：歐巴馬回憶錄》出版前，銷售速度最快的記實文學類書籍是前美國第一夫人蜜雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）2018年出版的回憶錄《成為這樣的我：蜜雪兒・歐巴馬》（Becoming），首日售出72萬5000本。
前美國總統柯林頓（Bill Clinton）2004年出版的《我的人生：柯林頓回憶錄》（My Life，40萬本），以及妻子希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）的《活出歷史：希拉蕊回憶錄》（Living History，20萬本）都曾是這項紀錄的得主。
至於全部書籍種類中銷售速度最快的則是JK羅琳（JK Rowling）《哈利波特》（Harry Potter）系列小說最後一集《哈利波特：死神的聖物》（Harry Potter and the Deathly Hallows），2007年7月21日開賣日就賣了830萬本，平均每小時售出34萬5833本。
哈利稱回憶錄原可出兩本，怕家人不原諒大刪內容
根據英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）13日登的專訪，哈利王子在回憶錄中刪掉很多與家人有關的內幕，並說他不想「全世界都知道」，因為他怕父親和哥哥永遠不會原諒他。
法新社報導，哈利告訴《每日電訊報》，他談到剛上市的回憶錄《備胎》時說，他還有很多可寫，足以再出一本書，主要聚焦他和哥哥威廉王子和父親國王查爾斯三世（King Charles III）的關係。
哈利表示：「初稿不一樣，原本800頁，現在減到400頁。」
他說：「這麼說吧，原本可出兩本書。困難的是把內容刪掉。」
「有些事情發生了，尤其是在我和我哥之間，在某種程度上是在我和我父親之間，我只是不想讓全世界知道。因為我認為他們永遠不會原諒我。」
行事不受控的哈利也表示，媒體早就握有「一大堆關於我家人的醜聞」，但「他們拿其他人的精彩故事來把它蓋過去。」
哈利在專訪中說，他公開表達不滿不是要讓王室「垮台」，而是因為他有「責任」改革，以保護哥哥的孩子。
英國廣播公司（BBC）報導提到，哈利說他「知道在這3個孩子之中，至少有1個最後會像我一樣，成為備胎，而這讓我心痛又擔心」。
「不過，威廉已向我表明，他的孩子不是我的責任。」
哈利與王室和解？英媒：查爾斯三世加冕前有機會
英國哈利王子回憶錄《備胎》上市熱賣之際，14日的報導指出，哈利與王室有機會在查爾斯三世5月加冕之前和解。
法新社報導，1位與查爾斯三世關係密切、也認識哈利夫婦的消息人士告訴《星期日泰晤士報》（The Sunday Times），他們認為5月6日加冕典禮前的這幾個月將會安排一場會面。
《星期日泰晤士報》網站援引消息人士說：「各方都需要保持彈性，但是這是可以做到、可以解決的。」
消息人士表示，哈利必須到場與父親查爾斯三世和兄長威廉王子在同一個房間，以及「另外一兩個家庭成員和幾名哈利信得過的『自己人』，他才不會認為遭人埋伏。」
這位消息人士說：「雙方都需要舉起手承認我們沒把所有事情都做對，我們犯了很多錯誤。我們必須對他說『我們理解你所經歷的痛苦』。」
這位消息人士表示，時間非常緊迫，「我們得展開行動，在4月前把事情敲定。接著讓妻子們參與其中。國王的加冕典禮必須順利舉行。」
另一位王室消息人士認同地對《星期日泰晤士報》說，哈利和妻子梅根（Meghan）必須在這場歷史性王室大典前獲邀參加，不然兄弟間不斷升級的仇恨就將演變成「一場鬧劇，分散焦點。」
哈利的回憶錄《備胎》10日上市首日熱賣超過140萬本，寫下書商非小說類作品的銷售紀錄。
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
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過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。