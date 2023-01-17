2023/01/17,
國際

普亭、俄國富豪與中國企業家，世界經濟論壇的常客為何消失了？

普亭、俄國富豪與中國企業家，世界經濟論壇的常客為何消失了？
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過去政商界領袖想方設法才能拿到論壇邀請函，今年七大工業國元首則只有德國總理蕭茲出席。美國前總統川普任內曾率大陣仗官員出席，今年美國重要官員只有貿易代表戴琪參與，財政部長葉倫本週雖出訪瑞士卻對該論壇「過門不入」。

（中央社）聚集全球政商學界要人的世界經濟論壇（WEF），有一群過去幾年總是很顯眼的常客，今（2023）年完全消失。瑞士媒體報導，不但俄國總統普亭（Vladimir Putin）被世界經濟論壇官網名人錄刪除，近30名遭歐美制裁的俄國大亨政要也不再受歡迎。

自今16日晚間起至20日在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇，被視為全球化時代重要議題的年度交流聖殿，如今則面臨不少考驗。一是「去全球化」、「脫鉤」、供應鏈自主等趨勢正盛，挑戰它歷來標榜的自由經濟宗旨。

二是它的「大拜拜」形式，逾400場論壇幾乎集中在3天內，每場約45分鐘要讓4至5位講者發言、主題從地緣政治到虛擬貨幣到氣候變遷，好比讓楊紫瓊拿下金球獎影后的電影《媽的多重宇宙》英文原名「everything everywhere all at once」（全都塞在一起），讓人吃不消。

過去政商界領袖想方設法才能拿到論壇邀請函，今年七大工業國（G7）元首則只有德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出席。美國前總統川普（Donald Trump）任內曾率大陣仗官員出席，今年美國重要官員只有貿易代表戴琪參與，財政部長葉倫（Janet Yellon）本週雖出訪瑞士卻對該論壇「過門不入」。

還有一群過去幾年的常客在今年不見人影，但他們是「被刪朋友」，就是發動侵略烏克蘭戰爭而被歐美等多國制裁的俄國總統普亭（Vladimir Putin）和支持他的寡頭企業家們。

瑞士媒體《24小時》（24 heures）用「2018年，俄羅斯的太陽在達沃斯升起」來比喻普亭集團與世界經濟論壇的一段過往。那一年，俄國富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在論壇期間包場辦趴，邀來「拉丁情歌王子」安立奎（Enrique Iglesias）演唱，俄國館（Russia House）吸引了上千人潮。

接著幾年俄國館在世界經濟論壇越辦越大，俄國富豪成為常客，即便2021年疫情下，普亭還應邀以視訊在該論壇獨白45分鐘。

直到去（2022）年2月爆發的俄烏戰爭改變一切。去年5月的世界經濟論壇將俄國館變成了俄國戰爭罪行館，展示俄烏戰爭的圖文紀錄。原本在論壇官網名人錄的普亭網頁，如今已遭刪除；相對的，北韓領導人金正恩還留在上面。

據《24小時》報導，論壇主辦單位也停止了來自俄國的長年贊助，包括國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和聯邦儲備銀行（Sberbank）。

《24小時》引用瑞士媒體Tamedia的統計指出，2018年以來參與過世界經濟論壇的62名俄羅斯人，現有28名在國際制裁名單上，無法進入瑞士或其他歐洲國家，被該論壇「拒往」。

此外，還有一群人也在今年論壇難得一見，那就是來自中國的企業家。據歐洲政治新聞網站《Politico》報導，本屆論壇最大宗的企業家來自美國，是中國出席人數的20倍。

俄國與中國等開發中經濟體的新富豪，過去常將出席世界經濟論壇視為打進全球影響力圈子的象徵，阿里巴巴集團創辦人馬雲就曾在達沃斯風光現身，但近年中國民營企業家在中國國家主席習近平壓制下，多已保持低調求平安。

在俄國與中國淡出後，換上裝飾華麗的中東國家館成為論壇場邊話題，讓這場國際盛會充分反映了世局多變。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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