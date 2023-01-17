洪森兌現與澤倫斯基的承諾，烏克蘭排雷人員赴柬埔寨受訓

由日本國際協力機構（JICA）贊助 ，本週一有15名烏克蘭排雷人員展開為期一週在柬埔寨的培訓，由具清除30年未爆彈經驗的柬埔寨專家進行指導。

烏克蘭排雷人員是由柬埔寨地雷行動中心（ Cambodian Mine Action Centre，CMAC ）接待，該中心是一個負責監督柬埔寨地雷和未爆彈藥清除的政府機構；烏克蘭排雷人員會參觀馬德望省西北部的排雷地點，並參觀位於暹粒的地雷和未爆彈博物館，使用的技術是由日本開發的先進地雷成像系統（ALIS）。

Photo Credit: Getty Images 柬埔寨地雷行動中心（CMAC）的培訓課程中，訓練員在與受過專業訓練的狗互動。（非此次烏克蘭排雷人員訓練照）

柬埔寨地雷行動中心表示， 烏克蘭領土因戰爭而留下的地雷和未爆彈問題對平民造成嚴重威脅，而 清除地雷和戰爭遺留爆炸物的工作是必要且急迫的人道行動，以保障人民的安全、重建家園和基礎設施以及清理農業用土地，不過 這項工作需時間和耐心。

Photo Credit: Getty Images 2023 年1月15日，兩名男孩在烏克蘭北部基輔地區的Kopyliv撿起俄羅斯火箭的碎片。

歷經越戰、紅色高棉、政變、內戰，柬埔寨在1990年代結束將近30年之久的混亂，導致國內充斥著地雷和未爆彈， 估計仍有400萬至600萬個未爆裝置未清除，並仍持續造成民眾意外死亡， 統計自政爭結束以來，有近2萬人被遺留的炸彈炸死，造成約4萬5000人受傷，平均每年仍有人因此喪生的，不過死亡人數已從數千人下降到不到100人。目前與西方國家和聯合國開發計劃署（UNDP）合作花費了約2億美元，希望到2025年擺脫地雷和戰爭遺留爆炸物。

去年（2022）11月於金邊舉行東協峰會期間，烏克蘭澤倫斯基對柬埔寨提出排雷協助的請求，而 柬埔寨首相洪森也在電話中與澤倫斯基承諾會協助烏克蘭排雷人員。

《ABC News》指出， 洪森的承諾對一個與俄羅斯和中國結盟的國家來說，是一個不同尋常的舉動，洪森也對莫斯科入侵烏克蘭發出譴責，表示「柬埔寨始終反對任何入侵另一個國家的國家。」

延伸閱讀

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範