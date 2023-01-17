2023/01/17,
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洪森兌現與澤倫斯基的承諾，烏克蘭排雷人員赴柬埔寨受訓

洪森兌現與澤倫斯基的承諾，烏克蘭排雷人員赴柬埔寨受訓
柬埔寨地雷行動中心（CMAC）的排雷人員（非此次烏克蘭排雷人員訓練照）。Photo Credit: Getty Images

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去年（2022）11月於金邊舉行東協峰會期間，烏克蘭澤倫斯基對柬埔寨提出排雷協助的請求，而柬埔寨首相洪森也在電話中與澤倫斯基承諾會協助烏克蘭排雷人員。 《ABC News》指出，洪森的承諾對一個與俄羅斯和中國結盟的國家來說，是一個不同尋常的舉動，洪森也對莫斯科入侵烏克蘭發出譴責，表示「柬埔寨始終反對任何入侵另一個國家的國家。」

由日本國際協力機構（JICA）贊助 ，本週一有15名烏克蘭排雷人員展開為期一週在柬埔寨的培訓，由具清除30年未爆彈經驗的柬埔寨專家進行指導。

烏克蘭排雷人員是由柬埔寨地雷行動中心（Cambodian Mine Action Centre，CMAC）接待，該中心是一個負責監督柬埔寨地雷和未爆彈藥清除的政府機構；烏克蘭排雷人員會參觀馬德望省西北部的排雷地點，並參觀位於暹粒的地雷和未爆彈博物館，使用的技術是由日本開發的先進地雷成像系統（ALIS）。

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Photo Credit: Getty Images
柬埔寨地雷行動中心（CMAC）的培訓課程中，訓練員在與受過專業訓練的狗互動。（非此次烏克蘭排雷人員訓練照）

柬埔寨地雷行動中心表示，烏克蘭領土因戰爭而留下的地雷和未爆彈問題對平民造成嚴重威脅，而清除地雷和戰爭遺留爆炸物的工作是必要且急迫的人道行動，以保障人民的安全、重建家園和基礎設施以及清理農業用土地，不過這項工作需時間和耐心。

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Photo Credit: Getty Images
2023 年1月15日，兩名男孩在烏克蘭北部基輔地區的Kopyliv撿起俄羅斯火箭的碎片。

歷經越戰、紅色高棉、政變、內戰，柬埔寨在1990年代結束將近30年之久的混亂，導致國內充斥著地雷和未爆彈，估計仍有400萬至600萬個未爆裝置未清除，並仍持續造成民眾意外死亡，統計自政爭結束以來，有近2萬人被遺留的炸彈炸死，造成約4萬5000人受傷，平均每年仍有人因此喪生的，不過死亡人數已從數千人下降到不到100人。目前與西方國家和聯合國開發計劃署（UNDP）合作花費了約2億美元，希望到2025年擺脫地雷和戰爭遺留爆炸物。

去年（2022）11月於金邊舉行東協峰會期間，烏克蘭澤倫斯基對柬埔寨提出排雷協助的請求，而柬埔寨首相洪森也在電話中與澤倫斯基承諾會協助烏克蘭排雷人員。

《ABC News》指出洪森的承諾對一個與俄羅斯和中國結盟的國家來說，是一個不同尋常的舉動，洪森也對莫斯科入侵烏克蘭發出譴責，表示「柬埔寨始終反對任何入侵另一個國家的國家。」

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範


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