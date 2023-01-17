2023/01/17,
商業

聯電Q1產能利用率恐降至70%、價格估持平，外媒指未來將受惠於跨國供應鏈去中化

聯電Q1產能利用率恐降至70%、價格估持平，外媒指未來將受惠於跨國供應鏈去中化
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雖然聯電（UMC）第1季營運展望保守，預期產能利用率恐將滑落至70%，晶圓出貨量將季減17%至19%，但是《日經亞洲》（Nikkei Asia）日前指出，聯電正受惠於部分跨國晶片開發商和電子產品製造商推動供應鏈「去中化」的趨勢。

（中央社）聯電（UMC）今（2023）年第1季營運展望保守，預期產能利用率恐將滑落至70%，晶圓出貨量將季減17%至19%，不過，產品平均售價可望持平；聯電並預期，產業景氣將於上半年落底。

晶圓代工廠聯電16日舉行線上法人說明會，共同總經理王石表示，2023年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，第1季將充滿多重挑戰。

王石預期，第1季產能利用率恐降至70%，晶圓出貨量將季減17%至19%，產品平均售價將持平，毛利率將約34%至36%。

王石說，今年上半年包括智慧手機、個人電腦及消費性電子需求疲弱，並持續調節庫存，預期下半年庫存情況可望好轉，需求逐步回溫。

因全球經濟情勢疲弱、庫存調整及消費性需求低迷影響，王石預期，今年全球半導體業營收將減少低個位數百分比（約1%至3%），晶圓代工業營收將減少中個位數百分比（約4%至6%）。聯電全年產品平均售價可望維持穩定。

王石表示，應對當前的景氣低迷，聯電已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部分資本支出。2022年資本支出金額27億美元，2023年資本支出將約30億美元。

外媒指出聯電未來因跨國供應鏈去中化而受惠

（中央社）《日經亞洲》於1月6日將全球第3大晶圓代工業者聯電列為2023年值得關注10大亞洲企業之一，報導強調在美中對抗態勢下，跨國業者推動供應鏈「去中化」趨勢使聯電受惠。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，走出飽受戰爭、通貨膨脹和揮之不去疫情衝擊的2022年後，亞洲企業著眼於重整海內外市場。

報導列舉2023年值得關注10大亞洲企業，除了挑戰空中巴士公司（Airbus SE）和波音公司（Boeing Co.）的中國航空業者，還有矢志締造新猷的印尼煤礦商，從史無前例晶片荒賺進創紀錄營收的聯電也是其中之一。

報導指出，相比於規模較大的國內同業台灣積體電路製造股份有限公司，聯電有時會被埋沒。但聯電也跟台積電一樣，在地緣政治緊張重塑全球科技供應鏈之際，持續擴大海外產能。

在美國和中國的科技戰開打之前，聯電與中國最大晶片製造商中芯國際集成電路製造有限公司是激烈的競爭對手，兩間公司都提供類似的晶片製造技術。

但如今，聯電正受惠於部分跨國晶片開發商和電子產品製造商推動供應鏈「去中化」的趨勢。在過去兩年史無前例的晶片荒期間，聯電賺進創紀錄的營收。

聯電正斥資30億美元在新加坡擴建新廠，並強調有意使用公司在星國產能的客戶洽詢與日俱增。聯電也正和日本汽車零件製造大廠電裝公司（DENSO Corp.）打造一條車用功率半導體產線，以因應日本持續擴增的車用晶片需求。

除了聯電，《日經亞洲》列出的其他值得關注亞洲企業有中國電動車製造商比亞迪（BYD）、印尼煤礦商Indika能源公司（Indika Energy）、中國商用飛機公司、日本羅姆半導體集團（ROHM）、設於香港的投資顧問公司Aqumon。

還有全球最大疫苗生產商印度血清研究所（Serum Institute of India）、越南網路新創公司VNG、電機企業日本電產公司（Nidec）以及中國社群平台「小紅書」。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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