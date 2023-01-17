「欣翰士林官邸」詢問度激增，稀有價值勝過信義區，北士科翻轉城市軸心，士林商辦潛力全台之冠

「欣翰士林官邸」龍首商辦 價值無可取代 增值潛力全台之冠

「欣翰士林官邸」鄰近北士科位居北市科技軸線上，享有未來城市發展帶動的商辦增值空間，更居士林官邸特區中山北路120米氣勢大面寬百年官道林蔭第一排，在這裡擁有珍貴的帝王龍脈以及連信義辦公商圈都無法擁有的九公頃官邸公園綠金環境，「欣翰士林官邸」集所有珍貴稀有條件於一身，放眼望去將是全台未來增值潛力最大的商辦個案，稀有尊榮性賣一戶則少一戶。加上個案地點至士林捷運站步行僅約5分鐘，同時士林捷運TOD案正在興建規劃，未來此區將有望成為台北市下一個新興商業區。

就目前北市捷運商辦行情而言，「欣翰士林官邸」未來增值潛力看好，目前已經受到許多科技產業、外商企業、台商企業、金融保險業等高度詢問，希望趁此區商辦調漲之前提前進駐絕無僅有的帝王龍脈商辦特區。

捷運百米商辦 資產翻倍「欣翰士林官邸」置富專案 即刻入主

「欣翰士林官邸」企業總部坪數規劃131-450坪，是目前捷運百米內商辦可以讓未來資產翻倍的企業總部旗艦首選。而通膨影響企業轉投資高穩定性的商辦，並「以買代租」將租金轉為自有資產的貸款，商辦較高的貸款條件，也讓商辦房貸比租金更划算，同時擁有未來商辦補漲增值效益。「欣翰士林官邸」為讓優質的菁英企業能夠更靈活運用企業資金，規劃「商辦租金轉房貸」優惠方案，以更靈活的資金順利入主「欣翰士林官邸」國際級企業總部。

「欣翰士林官邸」接待現場採預約制

洽詢專線：(02)2883 0516

接待地址：台北市士林區中山北路五段532號

官方網站：https://shsr.jays99.com/