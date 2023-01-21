Tizzy Bac聊新專輯《Human Error》幕後製作：「我和惠婷的金長毛會糾纏在一起，根本無法打鼓」

文：林君玶

Tizzy Bac暌違四年的新專輯《Human Error》，日前推出首波主打歌〈從地心竄出〉MV，影片中全身長長金毛造型，搭配正經八百的表情和態度，讓人不禁揉揉眼睛，懷疑自己是否認錯——這真的是大家心目中那個酷酷的Tizzy Bac嗎？主唱惠婷表示：「自上一張專輯到現在，歷經了疫情所帶來的變化，所以這次新專輯我們想重回單純開心做音樂的狀態，希望透過專輯呈現出輕巧的音樂世界。」

Tizzy Bac在MV中的手工特製毛絨裝扮，重達10公斤，猶如抱著體重過量的長毛貓，身上又重又熱又癢，這也讓2兩人體驗到一圓喜劇夢的不易之處，鼓手前源說：「我和惠婷的服裝還會糾纏在一起，卸下裝備時肩頸很痛，我本來還在盤算要穿著演出，穿上去後就退縮了——根本不能打鼓。」

在〈從地心竄出〉MV中，Tizzy Bac化身未來殖民星球的未知物種，他們穿越時空，從地心竄出。其實他們對《冰刀雙人組》、《名模大間諜》等喜劇如數家珍，惠婷竟然還說「我就想成為威爾法洛！如果有機會我也想當一個喜劇演員，我覺得他們最厲害。」

他們將好萊塢喜劇天王威爾法洛視為偶像，想要致敬金牌笑匠主演的無厘頭喜劇《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》，千方百計，請來曾參與過真正的「歐洲歌唱大賽」歌曲創作的瑞典音樂製作人Tony Malm，為〈從地心竄出〉操刀編曲，打造出這首「正宗歐陸電子流行舞曲」。

Photo Credit：相信音樂提供

而問起這次專輯的製作過程，惠婷表示，時間一直都是最大的壓力，《Human Error》是Tizzy Bac從三人變成兩人組合，在討論時如果意見不一樣，容易變成恐怖的平衡，互相僵持不下。

主唱惠婷笑說：「我們平常都用通訊軟體溝通工作，文字會用波浪符號做結尾，但有情緒的話就用句號。」鼓手前源則說：「我們認識太久了，從用字遣詞都看得出來有沒有在不爽。」他們自曝彼此不讓步的時候，最長有一個月都沒有聯絡，前源說：「後來發現，當初有些很堅持的意見，有了時間的留白和消化後，好像就能理解彼此了。」

疫情之下做專輯充滿未知數，惠婷透露專輯《Human Error》本來該在一年前就啟動，不過過程且看且走，到了今年底才端出問世。成軍23年的Tizzy Bac也苦思如何端出新意，前源說：「如何保持原來的風格，再加入新的內容，這些都是我很掙扎的部分，想交出過得了自己那關的東西。」他們笑稱：「假如生不出新東西了，那我們就解散不要做了，還好這次專輯都很順利。」

Photo Credit：相信音樂提供

Tizzy Bac也在專輯發行當天釋出第二波主打歌〈冬日花朵〉MV，惠婷和前源在MV中從頭到腳全身黑的造型，猶如神秘的陰間使者，搭乘著被銀白紛飛大雪所覆蓋的記憶列車，進行一趟為思念溫柔送行的旅程，在歲末年終之際「心靈大掃除」。創作詞曲的惠婷表示：「最初創作的出發點是因為覺得自己很久沒寫情歌了，這首歌光是旋律就讓我有冬天的感覺，自然就帶點感傷。」

〈冬日花朵〉承襲Tizzy Bac耐人尋味的歌詞，以鋼琴為基調，描述一場漫長的告別。惠婷說：「所有的分離並非像按下停止鍵一樣，啪一聲地就結束，我們都得進行一場只有自己獨自經歷的，緩慢的道別。」愛看各式各樣影集、小說、動漫畫的惠婷笑道，其實這個主題也讓她想到恐怖大師伊藤潤二的作品，「故事是講與逝世親友的離別，這是他難得不太恐怖，甚至有點溫馨的作品。」

《Human Error》限量精裝版專輯，內附攝影紀錄寫真一本；平裝版專輯則內含摺頁海報一張，12月20日起數位、實體平台全面發行。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航