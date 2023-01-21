Tizzy Bac聊新專輯《Human Error》幕後製作：「我和惠婷的金長毛會糾纏在一起，根本無法打鼓」
我們想讓你知道的是
在〈從地心竄出〉MV中，Tizzy Bac化身未來殖民星球的未知物種，他們穿越時空，從地心竄出。其實他們對《冰刀雙人組》、《名模大間諜》等喜劇如數家珍，惠婷竟然還說「我就想成為威爾法洛！如果有機會我也想當一個喜劇演員，我覺得他們最厲害。」
文：林君玶
Tizzy Bac暌違四年的新專輯《Human Error》，日前推出首波主打歌〈從地心竄出〉MV，影片中全身長長金毛造型，搭配正經八百的表情和態度，讓人不禁揉揉眼睛，懷疑自己是否認錯——這真的是大家心目中那個酷酷的Tizzy Bac嗎？主唱惠婷表示：「自上一張專輯到現在，歷經了疫情所帶來的變化，所以這次新專輯我們想重回單純開心做音樂的狀態，希望透過專輯呈現出輕巧的音樂世界。」
Tizzy Bac在MV中的手工特製毛絨裝扮，重達10公斤，猶如抱著體重過量的長毛貓，身上又重又熱又癢，這也讓2兩人體驗到一圓喜劇夢的不易之處，鼓手前源說：「我和惠婷的服裝還會糾纏在一起，卸下裝備時肩頸很痛，我本來還在盤算要穿著演出，穿上去後就退縮了——根本不能打鼓。」
在〈從地心竄出〉MV中，Tizzy Bac化身未來殖民星球的未知物種，他們穿越時空，從地心竄出。其實他們對《冰刀雙人組》、《名模大間諜》等喜劇如數家珍，惠婷竟然還說「我就想成為威爾法洛！如果有機會我也想當一個喜劇演員，我覺得他們最厲害。」
他們將好萊塢喜劇天王威爾法洛視為偶像，想要致敬金牌笑匠主演的無厘頭喜劇《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》，千方百計，請來曾參與過真正的「歐洲歌唱大賽」歌曲創作的瑞典音樂製作人Tony Malm，為〈從地心竄出〉操刀編曲，打造出這首「正宗歐陸電子流行舞曲」。
而問起這次專輯的製作過程，惠婷表示，時間一直都是最大的壓力，《Human Error》是Tizzy Bac從三人變成兩人組合，在討論時如果意見不一樣，容易變成恐怖的平衡，互相僵持不下。
主唱惠婷笑說：「我們平常都用通訊軟體溝通工作，文字會用波浪符號做結尾，但有情緒的話就用句號。」鼓手前源則說：「我們認識太久了，從用字遣詞都看得出來有沒有在不爽。」他們自曝彼此不讓步的時候，最長有一個月都沒有聯絡，前源說：「後來發現，當初有些很堅持的意見，有了時間的留白和消化後，好像就能理解彼此了。」
疫情之下做專輯充滿未知數，惠婷透露專輯《Human Error》本來該在一年前就啟動，不過過程且看且走，到了今年底才端出問世。成軍23年的Tizzy Bac也苦思如何端出新意，前源說：「如何保持原來的風格，再加入新的內容，這些都是我很掙扎的部分，想交出過得了自己那關的東西。」他們笑稱：「假如生不出新東西了，那我們就解散不要做了，還好這次專輯都很順利。」
Tizzy Bac也在專輯發行當天釋出第二波主打歌〈冬日花朵〉MV，惠婷和前源在MV中從頭到腳全身黑的造型，猶如神秘的陰間使者，搭乘著被銀白紛飛大雪所覆蓋的記憶列車，進行一趟為思念溫柔送行的旅程，在歲末年終之際「心靈大掃除」。創作詞曲的惠婷表示：「最初創作的出發點是因為覺得自己很久沒寫情歌了，這首歌光是旋律就讓我有冬天的感覺，自然就帶點感傷。」
〈冬日花朵〉承襲Tizzy Bac耐人尋味的歌詞，以鋼琴為基調，描述一場漫長的告別。惠婷說：「所有的分離並非像按下停止鍵一樣，啪一聲地就結束，我們都得進行一場只有自己獨自經歷的，緩慢的道別。」愛看各式各樣影集、小說、動漫畫的惠婷笑道，其實這個主題也讓她想到恐怖大師伊藤潤二的作品，「故事是講與逝世親友的離別，這是他難得不太恐怖，甚至有點溫馨的作品。」
《Human Error》限量精裝版專輯，內附攝影紀錄寫真一本；平裝版專輯則內含摺頁海報一張，12月20日起數位、實體平台全面發行。
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
我們想讓你知道的是
今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
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銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
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在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
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