為什麼電子書閱讀器比較不傷眼？「電子紙」背後的科學原理
我們想讓你知道的是
電子紙究竟是什麼，它能取代傳統的LCD嗎？理想的電子紙具有輕薄易攜帶、低耗能、易實現捲曲等特點，而這些都是LCD所欠缺的特質，因此電子紙有望成為下一個世代最重要的顯示器之一。
文：高文忠（台灣師範大學電機工程學研究講座教授）
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- 理想的電子紙具有輕薄易攜帶、低耗能、易捲曲等特點，也具備關閉電源後仍能保留影像的特性。
- 目前市面上的電子紙以電泳顯示為主流，帶電染色粒子根據被施加的電場方向與強度，能移動到電泳顯示薄膜上方或是下方並顯示出顏色。
- 除了應用於閱讀器、手機、穿戴式裝置外，電子紙也能用於大賣場的貨架標籤、公車站的即時訊息看板中，兼顧節能與永續目標。
在這個資訊爆炸的時代，人們每天都需要廣泛閱讀書籍、文件、即時訊息，但是傳統的液晶顯示器（liquid crystal display, LCD）其實並不適合長時間閱讀，因此促使了電子紙（electronic paper, ePaper）的發明。
什麼是電子紙？
電子紙究竟是什麼，它能取代傳統的LCD嗎？理想的電子紙具有輕薄易攜帶、低耗能、易實現捲曲等特點，而這些都是LCD所欠缺的特質，因此電子紙有望成為下一個世代最重要的顯示器之一。
此外，由於電子紙具備關閉電源後仍能保有影像的特性，加上它可以透過反射式不發光的方式純粹以染料顯示影像，具有較為保護人眼的優點，所以舉凡書籍、標籤、海報、布告欄等，都可採用電子紙。
過去50多年間，有各種能達成此目標的電子紙科技被提出，例如：電子粉流體（quick response
liquid powder display）、膽固醇液晶（cholesteric liquid crystal display）等顯示器。但基於影像的顯示品質、電子驅動系統的設計複雜度、量產穩定性等系統整合實務考量，目前仍以電泳顯示器（electrophoretic display, EPD）為主流。
現在市面上販售的電子紙產品，基本上大多是以電泳材料為顯示介質，搭配薄膜電晶體（thin-film transistor, TFT）基板形成顯示矩陣式面板。因為電泳材料薄膜本身是軟性的，若能再結合軟性的TFT基板，就能夠使軟性電子紙達到自由捲曲的目標。
電子紙如何顯色？
EPD的電子紙材料是由帶電染色粒子懸浮在有色或透明的溶液上所構成，它的基本原理是依據被施加的電場方向及強度，將帶電粒子移動到電泳顯示薄膜的上方或是下方。在穩定狀態（steady state）時電泳顯示無須耗電，並擁有使染色粒子停滯以維持圖像的省電功能。
為了讓電泳材料中的粒子能夠平均分布，有兩項主要技術已被開發：微膠囊（microcap）與微杯（microcup），這兩種技術也有各自的特色與對應且適合的應用。
以黑白的微杯電泳式顯示器為例（圖一），每個微杯中裝入帶正電的白色二氧化鈦（titanium dioxide, TiO2）顆粒及黑色的流體溶液。其中微杯的上方為透明軟性基板、下方為電極，當電極改變時，帶電顆粒便會根據電極的正負而向上或向下移動，使得像素顯示出白色粒子或黑色溶液。接著，再搭配黏滯係數較高的膠體（colloid），使染料粒子在介質中不易移動，便能達到斷電時仍能保持原顯示畫面的特性。
至於彩色電子紙，則是將微杯內置入含有兩種以上的帶色粒子。以微杯彩色電泳顯示器為例（圖二），在微杯內放入白色（W）、青色（C）、洋紅色（M）、黃色（Y）四種組成粒子，以白色粒子形成上層反光面，當顯示藍色時便將C和M推至面板上方，使白色粒子形成反光面，經過C和M兩種粒子反射回去的光線成為藍色；而排序為M、Y、W、C，便能顯示出紅色。
透過多種有色粒子的堆疊，利用有色粒子間的加色與減色特性，便能反射出不同的顏色。可能顯示的顏色包括：白色、黑色（K）、紅色（R）、綠色（G）、藍色（B）、青色、洋紅色、黃色的帶電粒子。
以上顯示器搭配TFT主動式矩陣驅動的電子紙系統架構（圖三），則是將EPD薄膜貼合在具有可撓性（flexibility）或是剛體的TFT背板上，背板能夠提供電極所需的電路。由於典型驅動電泳顯示器的電壓為±15 伏特（V），而新一代的多粒子彩色電子紙需要更多不同的電壓，因此彩色電子紙會再透過電源電路（power circuits）來轉換出其他不同的電壓。
此外，系統中的快閃記憶體（flash memory）用於儲存驅動波形對照表與影像，當系統開機時對照表與影像會被載入到隨機記憶體（random access memory, RAM）中，並透過顯示控制器（display controller）同時存取對照表與影像產生驅動晶片的控制信號，並將訊號送至驅動晶片（driver chip）顯示出影像。
未來的電子紙
黑白電子紙的技術已經非常成熟，近期的電子紙技術發展可從核心技術面與應用技術面兩種面向說明。電子紙的核心技術發展方向包括以下五項：
1. 彩色電子紙軟性化
市售的矩陣式電子紙均須搭配TFT陣列背板，而成熟的TFT背板多採用玻璃基板。若能搭配軟性TFT背板，將可實現軟性電子紙的目標。目前市面上已經有實驗性產品發表，未來仍將持續改進軟性背板的可靠度與電氣特性。
2. 彩色電子紙的影像處理系統及對應的晶片設計
多粒子彩色電子紙的驅動方法與色彩表現，完全不同於舊有的彩色電子紙。例如：舊式彩色電子紙的每個像素只能在有限的顏色中選取， 也不容易有多色階表現，因此它在色彩處理的議題也完全不同；新一代多粒子彩色電子紙的影像處理演算法與晶片設計，則仍需要學界與產業一同持續研究。
3. 新一代的影片播放晶片設計
當電子紙使用於閱讀文件的情境下，已經可以有很好的使用者經驗，但是現在許多新型態的閱讀材料也搭配影片或動畫，因此電子紙播放影片的功能也日趨重要。過去幾年，搭配即時的視訊處理技術，黑白電子紙已經可以帶給使用者很不錯的影片播放經驗。但由於下一世代的彩色電子紙的顯示原理不同，影像更新、色彩轉換、驅動方法也都不一樣，因此仍須持續改進它的計算效能。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。