希臘末代國王康斯坦丁二世辭世：他是英國威廉王子教父，還將希臘政府告上法院

《路透社》、《德國之聲》報導,希臘的「末代國王」康斯坦丁二世(Constantine II)於今(2023)年1月10日在雅典醫院病榻上與世長辭,享壽82歲。將以普通公民身份下葬。

喪禮於1月16日在雅典都主教座堂(Holy Metropolitan Church of the Annunciation to the Virgin Mary)舉行。規模雖不大,僅有200餘人參加,但前來致敬的皆為歐洲各國重要王室成員,包括西班牙國王菲利普六世(FelipeVI)、丹麥女王瑪格麗特二世(Queen Margrethe II),及英國國王查爾斯三世(King Charles III)的妹妹安妮長公主(Princess Anne)。

喪禮後,康斯坦丁二世將被安葬於前希臘王室莊園塔托伊宮(Tatoi)。

康斯坦丁二世是誰?

據《路透社》、《德國之聲》、《衛報》綜合報導,康斯坦丁二世於1940年6月2日出生在雅典,和英王查爾斯三世同為前希臘國王喬治一世的曾孫,也是英國王儲威廉王子(Prince William)的教父。

在康斯坦丁二世身為王儲時,還曾在1960年的羅馬奧運上獲得帆船金牌,也是國際奧委會的名譽委員。1964年,康斯坦丁二世登基為王,時年23歲,是當時歐洲最年輕的君主之一。但在僅僅3年後的1967年4月21日,一位希臘下級軍官奪取政權,使希臘陷入了長達7年的軍事獨裁統治,而康斯坦丁二世及其家人也被迫流亡,逃往倫敦。

希臘軍政府於1973年就廢除了君主制。而在1974年軍政府倒台後的希臘公投中,希臘公民亦再度拒絕了君主制,為「希臘王國」正式劃下句點,康斯坦丁二世成為「末代國王」。

康斯坦丁二世也曾和希臘政府有過財產紛爭。據《衛報》報導,他曾就被沒收的宮殿和莊園財產將希臘政府告上歐洲人權法院,並且最終以他贏得了一小部分他所尋求的賠償金告終。在倫敦度過了數十年的流亡生活後,康斯坦丁二世於2008年重回希臘,並在伯羅奔尼撒半島的一座別墅中過著低調生活。

被拒絕的君王仍吸引成千上萬人民前往致意

希臘末代王儲、康斯坦丁二世之子帕夫洛斯(Pavlos)在喪禮上發表悼詞:「是上帝的旨意讓你在我們的祖國嚥下最後一口氣,你一生都熱愛這裡。」

而雖然希臘已經不再是君主制,但稍早在喪禮會場外,依然有成千上萬的民眾排了幾個小時的隊來表達他們最後的敬意。

76歲的克洛納里斯 (Dionysios Klonaris)對《路透社》表示:「我很傷心卻也很自豪,能夠在他生命的最後幾秒向他致敬。」

70歲的庫洛黎絲 (Aphrodite Koulouris)表示:「我為他的繼承人帕夫洛斯成為國王的那一刻而活。」

但據《德國之聲》報導,希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)和總統薩克拉羅普盧(Katerína Sakellaropoúlou)卻沒有出席葬禮,而是改由副總理和該國文化和體育部長代表出席。且希臘政府也拒絕為這位已故領導人舉行國葬。

米佐塔基斯為這一行為辯護:「這位前君主是已不復存在的王國的領袖。」。

