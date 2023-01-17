2023/01/17,
歐洲

希臘末代國王康斯坦丁二世辭世：他是英國威廉王子教父，還將希臘政府告上法院

希臘末代國王康斯坦丁二世辭世：他是英國威廉王子教父，還將希臘政府告上法院
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希臘的「末代國王」康斯坦丁二世（Constantine II）於今（2023）年1月10日辭世。康斯坦丁二世和英國國王查爾斯三世同為希臘國王喬治一世的曾孫，卻僅登基3年就被罷黜，大多時間流亡倫敦。儘管這位前君主的一生直至最後10餘年時光才重返希臘，且曾就財產問題將希臘政府告上法院，卻仍有成千上萬民眾對他念念不忘，前來喪禮致意。

《路透社》《德國之聲》報導，希臘的「末代國王」康斯坦丁二世（Constantine II）於今（2023）年1月10日在雅典醫院病榻上與世長辭，享壽82歲。將以普通公民身份下葬。

喪禮於1月16日在雅典都主教座堂（Holy Metropolitan Church of the Annunciation to the Virgin Mary）舉行。規模雖不大，僅有200餘人參加，但前來致敬的皆為歐洲各國重要王室成員，包括西班牙國王菲利普六世（FelipeVI）、丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II），及英國國王查爾斯三世（King Charles III）的妹妹安妮長公主（Princess Anne）。

喪禮後，康斯坦丁二世將被安葬於前希臘王室莊園塔托伊宮（Tatoi）。

康斯坦丁二世是誰？

《路透社》《德國之聲》《衛報》綜合報導，康斯坦丁二世於1940年6月2日出生在雅典，和英王查爾斯三世同為前希臘國王喬治一世的曾孫，也是英國王儲威廉王子（Prince William）的教父。

在康斯坦丁二世身為王儲時，還曾在1960年的羅馬奧運上獲得帆船金牌，也是國際奧委會的名譽委員。1964年，康斯坦丁二世登基為王，時年23歲，是當時歐洲最年輕的君主之一。但在僅僅3年後的1967年4月21日，一位希臘下級軍官奪取政權，使希臘陷入了長達7年的軍事獨裁統治，而康斯坦丁二世及其家人也被迫流亡，逃往倫敦。

希臘軍政府於1973年就廢除了君主制。而在1974年軍政府倒台後的希臘公投中，希臘公民亦再度拒絕了君主制，為「希臘王國」正式劃下句點，康斯坦丁二世成為「末代國王」。

康斯坦丁二世也曾和希臘政府有過財產紛爭。據《衛報》報導，他曾就被沒收的宮殿和莊園財產將希臘政府告上歐洲人權法院，並且最終以他贏得了一小部分他所尋求的賠償金告終。在倫敦度過了數十年的流亡生活後，康斯坦丁二世於2008年重回希臘，並在伯羅奔尼撒半島的一座別墅中過著低調生活。

被拒絕的君王仍吸引成千上萬人民前往致意

希臘末代王儲、康斯坦丁二世之子帕夫洛斯（Pavlos）在喪禮上發表悼詞：「是上帝的旨意讓你在我們的祖國嚥下最後一口氣，你一生都熱愛這裡。」

而雖然希臘已經不再是君主制，但稍早在喪禮會場外，依然有成千上萬的民眾排了幾個小時的隊來表達他們最後的敬意。

76歲的克洛納里斯 （Dionysios Klonaris）對《路透社》表示：「我很傷心卻也很自豪，能夠在他生命的最後幾秒向他致敬。」

70歲的庫洛黎絲 （Aphrodite Koulouris）表示：「我為他的繼承人帕夫洛斯成為國王的那一刻而活。」

但據《德國之聲》報導，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）和總統薩克拉羅普盧（Katerína Sakellaropoúlou）卻沒有出席葬禮，而是改由副總理和該國文化和體育部長代表出席。且希臘政府也拒絕為這位已故領導人舉行國葬。

米佐塔基斯為這一行為辯護：「這位前君主是已不復存在的王國的領袖。」。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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