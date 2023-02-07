如何使用Windows 11「語音輸入」繁體中文，快速完成會議紀錄、思考筆記？
我們想讓你知道的是
現在有非常多種不同的語音辨識輸入工具可以選擇，其中支援繁體中文，甚至結合可以自動輸入標點符號的選擇也不少。今天要跟大家分享的，就是內建在windows 11系統當中，一個好用的語音辨識輸入工具。
透過已經頗為成熟的語音輸入自動辨識文字功能，我們可以在寫筆記、寫文件的時候擁有更多的彈性，很多時候也確實能夠節省時間。
而現在有非常多種不同的語音辨識輸入工具可以選擇，其中支援繁體中文，甚至結合可以自動輸入標點符號的選擇也不少。今天要跟大家分享的，就是內建在Windows 11系統當中，一個好用的語音辨識輸入工具。
最近因為把我使用了快五年的Surface筆電，換成新的機種（自己很喜歡這樣子的觸控螢幕結合輕薄筆電的方式，所以這次換新筆電的時候，依然還是選擇Surface系列），也就在新筆電中自然的升級到Windows 11 。
摸索Windows 11系統的過程中，我最喜歡的一個功能，就是它可以支援繁體中文的語音辨識輸入工具。（這是我在原本的Windows 10系統中還無法支援的）（另外還可參考：利用免費Word線上版辨識繁體中文語音聽寫，自動輸入標點符號）
相關語音輸入工具、案例介紹：
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要開啟Windows 11的這項功能也非常簡單，只要利用Win加上H的快捷鍵，就能呼叫出這項語音輸入工具。
在基本的設定中，他就支援繁體中文的語音辨識，並且可以在語音輸入的過程幫我們自動加上標點符號。
而且因為他的語音輸入工具是一個浮動的輸入列，控制起來非常的方便，所以除了直接長篇大論地講出你的內容轉成文章之外，我自己還喜歡「一邊語音輸入，一邊結合滑鼠鍵盤打字的輔助」。
例如講個幾句之後就快速的修正其中一兩個字的錯誤，然後利用快捷鍵繼續語音輸入，熟悉操作後，可以大幅度的增加產出內容的速度。
撰寫會議記錄
一個我會拿來利用的場景就是開會的時候，用來撰寫相關的會議紀錄筆記。
如果拿著筆電進入會議室，接下來輪到我提出一個想法，或是說明一個工作細節，我就先在自己的任務筆記中，把文字輸入游標定位在需要的位置，接著用快捷鍵開啟windows11的語音輸入工具。
那麼，當我自然的對會議中的人做報告、做說明的時候，我當下說出來的內容，就會自動輸入在真正的任務筆記當中需要的位置， 我就減少了一些自己講完之後還要把自己講的重點做筆記整理的時間。
更進一步的，如果你在會議當中，常常覺得有時候自己講了一些重點，但自己又要另外花時間筆記下來，這一來一往的流程，常常會覺得有點卡住，甚至在快速溝通的時候會來不及做筆記。那麼，上述的方法可以解決一定程度的問題。
撰寫思考筆記
或者有時候我們在規劃一個任務、學習一個知識、思考一些問題，其實我都覺得應該要邊想就邊寫出我們的筆記。只是很多朋友可能會覺得，思考過後還要打出來，卻往往忘記剛才想了什麼重點。
那麼這時候，同樣的語音輸入方式也可以拿來解決問題。
像是這篇文章的重點大綱，我就是用這樣的方式產出的。我先打開這篇測試工具的寫作筆記，然後開啟Windows 11的語音輸入工具，把我腦袋想到的幾個大綱的重點草稿，用說的說出來，而這時候，他就自動同步轉換成已經輸入好的繁體中文內容。
撰寫文章草稿
當面對要寫一些文章的草稿，而打字的速度比較慢，跟不上腦袋思考的速度的時候，這時候或許可以用講話的方式把我們的想法講出來，然後利用Windows 11的語音輸入工具，快速把它變成繁體中文的參考內容。
當然還是需要一些打字修改的地方，不過，透過語音輸入的時候，可以讓內容產出的更直接快速，很適合草稿的內容。另外就是語音輸入的時候，相對起來也比較沒有壓力。因為就像我們在跟別人講話一樣。
所以，如果你常常需要寫筆記或者是做內容的產出，都可以好好使用這個內建在Windows 11，支援繁體中文語音辨識、自動加上標點符號的語音輸入工具。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
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前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。