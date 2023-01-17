台灣基進黨主席交棒王興煥，陳奕齊坦言：可以不同意小黨、但不需要冷嘲熱諷

台灣基進在今（17）日舉行黨主席交接典禮，由創黨主席陳奕齊交接給前任秘書長、新任主席王興煥（格瓦推）。在典禮上，陳奕齊闡明其政治理念，是與本土民進黨共構出台灣民主屋頂的兩個支柱；王興煥表示，未來會與陳分進合擊，接下黨主席不只是一個辛苦的挑戰，更是光榮的責任。

從2012年以「基進側翼」之名成立政團，到後來創立「台灣基進」至今已逾10年，在基進創黨主席陳奕齊領軍下，台灣基進於2020年拿下超過3％政黨票，得以獲得政黨補助款，2022年的地方選舉也創下了黨史最佳得票率，取得台南、高雄2席議會席次。

而陳奕齊如今卸下職務，台灣基進在今日舉行黨主席交接典禮，將主席交棒給黨員大會所選出的新任主席王興煥，台灣獨立建國聯盟主席陳南天、前屏東縣長潘孟安、前立委林重謨及多名黨外、台獨人士均到場祝賀。

至於陳奕齊的下一步在哪？王興煥表示，他將以台灣公民、台灣基進顧問的身份，擔負政治教育以及政治組織的重責大任。

陳南天致詞時表示，陳奕齊一路走來非常辛苦，王興煥這兩年也在台灣跑來跑去，「這都是我們這輩做得不夠，讓你們這麼辛苦」。但背負這樣的重擔，這條困難的路還是繼續有人在走，陳南天表示，他希望也拜託兩人，一起完成他們主張的政治民主、社會自由、主權自主這3個大目標，為台灣人打拼，為這代、為後代繼續努力。

陳奕齊坦言受冷嘲熱諷，「至少要抱有基本敬意」

陳奕齊在典禮上闡明自己對政治的理想，他認為台灣需要一個政黨，能與本土民進黨共構出台灣的民主屋頂，這也是為何台灣基進堅持用組黨的方式繼續打拚。

談到傳承的精神，陳奕齊強調台灣不需要一個像后羿一樣設下9個太陽的英雄，而是如同泰雅族的故事，勇士背著小嬰兒往太陽的方向前進，勇士老了、小嬰兒就長大繼續前進，讓台灣一代過一代、走出自己的道路。

陳奕齊也提及，一路上受到許多冷嘲熱諷，但台灣基進的夢想只是與世界200多個國家平等、和平相處，有尊嚴地共同生活在地球村，追求夢想的人不應該被嘲諷。他認為大家可以不同意小黨，但至少要抱有基本的敬意，不需要冷嘲熱諷、甚至扯後腿。

新任黨主席王興煥坦言，在決定接下這項重責大任後，連續做了好幾天的惡夢，但他也強調這不只是一個辛苦的挑戰，更是光榮的責任。

Photo Credit：台灣基進提供 王興煥表示，接下主席不只是一個辛苦的挑戰，更是光榮的責任。

談到前主席，王興煥表示陳奕齊是他將近20年的戰友，他最可貴的是政治格局以及政治智慧，從提出側翼戰略、協助本土民進黨，到建構本土雙引擎，讓台灣民主轉型走向民主鞏固。

王興煥指出，未來陳奕齊會和台灣基進黨務系統分進合擊，無論是長遠的國家打造，或是迫在眉睫的民主鞏固，台灣都需要另一個穩定拿下席次、忠於本土的政黨，因此陳奕齊會專注在政治教育的普及與深化，這是2024年台灣基進政黨票可以突破5%的必要條件，也是捍衛本土政權的重要拼圖。

潘孟安和陳奕齊在318學運期間，潘擔任民進黨立法院黨團幹事長時，就已經認識。他以個人身份對台灣基進表達支持，受訪時也提及台灣是屬於全體國人，「更應該不分你我，共同思考台灣的未來」。

潘孟安也呼籲追求台灣民主自由的前輩，要以「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」的精神，鼓勵新一代愛台灣的年輕人，並期許台灣基進能逐漸壯大，成為民進黨分進合擊的夥伴，彼此互相競爭、也在台灣的主題上合作，相信未來是台灣之福。

Photo Credit：中央社 前屏東縣長潘孟安出席台灣基進黨主席交接典禮。

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核稿編輯：楊士範