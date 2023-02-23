野島剛：台灣重「學歷」、日本重「家世」，兩地政治文化如何影響政局？
我們想讓你知道的是
臺灣政壇近來掀起論文風波，政治家接連被爆出涉嫌抄襲、盜用等不當行為，進而對選情造成傷害也是常有之事。儘管是敵對勢力處心積慮揭發論文弊端，但是政壇論文抄襲過於氾濫，為社會帶來的衝擊不斷地擴大。另一方面，在壓倒性以「世襲」居多的日本，政治家的學位不太受到重視，鮮少會發生論文抄襲事件。在學歷問題上顯現出的臺日政治文化差異，或可歸因於臺灣與日本在實踐民主主義上的方式不同。
文：野島剛
民進黨、國民黨相繼爆發論文風波
在最近成為話題的論文抄襲醜聞裡面，最先讓人聯想到的應該是原本要在九合一地方大選中代表民進黨參選桃園市市長的林智堅吧。他取得台灣大學碩士學位，當過新竹市長，在獲得民進黨的正式提名之後，論文問題浮出檯面。
一開始，他也主張「清白」，連蔡英文總統也表態力挺，但是經大學方面認定論文涉嫌抄襲而撤銷學位後，被迫宣布退選。受其影響，導致被認為是民進黨最重要選區之一的桃園市長選舉臨陣換將，競選活動起步較晚，代替參選的候選人也大幅落敗。負面影響也波及到其他選區，被視為是造成民進黨士氣低迷的主要原因。
鄭文燦過去當過兩屆一共8年的桃園市長，本來被認為是民進黨內明日之星，有望問鼎2024年總統大選，但在地方選舉過後，因碩士論文被認定抄襲，學位因此遭撤銷，本人也為此道歉。如果論文事件沒有爆發，在蔡英文總統為敗選扛責而辭掉黨主席之後，極有可能挑戰黨主席大位。
實際上，連蔡英文總統本身也陷入論文風波，她在英國取得的博士學位，遭到在野黨質疑「論文不存在」而窮追猛打，目前民事訴訟仍在審理中。
另一方面，國民黨也爆發論文抄襲風波。2020年高雄市長補選，國民黨正式提名的候選人李眉蓁也被發現碩士論文有一大半是照抄的，遭到撤銷學位。
歷代總統都是高學歷
在民主主義國家，當選民投下神聖一票時，是以什麼為基準來選擇政治家呢？這是極為重要的議題，卻沒有明確答案。不過，根據不同國家，政治文化也會有差異，而政治家要展現的特點也會隨之變化。這般層出不窮的論文事件似乎顯示出，學位、學歷在台灣被當作是一種政治家的地位象徵，而且這種傾向似乎比起其他國家更為強烈。
若是回顧台灣解嚴後的歷屆總統，李登輝是京都大學農學部畢業，之後的陳水扁、馬英九及現任總統蔡英文，這三位全都畢業於台灣大學法律系。李登輝是農學博士、馬英九是法學博士、蔡英文是法學博士，擁有超高學歷成台灣領導人的特色。
根據台灣媒體報導，台灣的113名立法委員裡面，有超過95％是大學以上的學歷，碩士學歷者占53％，博士學歷者甚至高達20％。
日本政壇重視「家世」勝過博士學位
反過來看日本，雖然沒有明確統計，但是現實上擁有博士學位的國會議員是極為少數。在日本，政治家虛報經歷偶爾會成為話題，但為了學位而假造論文幾乎鮮少耳聞。原因是在日本並不會把碩博士學位列入評價考量，也不會成為話題，所以對取得學位的動機低落也是無可奈何的事。
取而代之的是，對日本政治家而言，「出身家世」才是真正的權威象徵。
在日本的國會議員裡面，現在有三分之一都是世襲政治家，光是自民黨內部的比率就高達四成。自平成以來的33年間，上任的19位首相裡面，「非世襲」的只有菅義偉、野田佳彦、菅直人等六人而已，首相世襲率有七成。即使是仕途看好的年輕中堅世代亦然，如數位大臣河野太郎的父親是前外務大臣河野洋平，前環境大臣小泉進次郎的父親是前首相小泉純一郎等，包含前陣子遇害的前首相安倍晉三，也是繼前首相岸信介以來的第三代政治家。
台灣的世襲政治家是少數派
雖然在台灣沒有正式統計，但個人實際觀察，世襲政治家是少之又少。在11月舉行的九合一地方選舉，蔣介石曾孫蔣萬安當選台北市長引起熱烈討論等，其他鮮少看到其他世襲且具有影響力的政治家。在民主化後的歷任總統裡面，沒有一位是出自政治世家，就連美國國會也有5％的世襲率。不可否認的是，日本的世襲率與海外相比明顯高出許多。
如果論及日本政治家多為世襲的理由，各選區及其支持者對「領主制度」的強烈信奉有密切相關。從江戶時代開始對支持「我們的領主」等大眾意識至今仍留下深刻影響。
即便是日本，雖然通過明治維新迅速邁入近代化，意圖根除過去的封建制度，但是幕藩體制的大名家以華族階級（日本於明治維新至二戰結束之間存在的貴族階級）維持下來，在二戰後的日本社會裡仍然以隱諱的勢力持續存在。權力一旦確立後，支持者的心態是會希望由熟悉的直系後代來繼承，父傳子、子傳孫的同族集團與利害關係人的網路同網眼般擴展開來，由堅若磐石的地緣・血緣・人緣結合起來的世襲就這樣子世代相傳，形成精密的利害共同體。
這樣的構造下，不可能會有透過不當手段取得學位的動機。因此，在日本學歷造假的政治家遠比台灣少上許多。
世襲政治不利於人才活用
比方最近的例子，因為被暗殺的前首相安倍沒有子嗣，所以當地後援會希望其遺孀昭惠能夠出馬，但遭到本人堅決辭退而沒有實現。另一方面，有消息指出，以健康因素宣布從政壇退休的前防衛大臣，安倍的弟弟岸信夫指定擔任秘書的31歲長男為後繼人。
基本上，因為「首先從家族裡挑選出候選人」儼然成為一種日本政界的「常識」、「慣例」，假如進行「公開徵選」的話，想必來自山口縣內外的眾多優秀人才都會自告奮勇而來吧。縱使無須對世襲全盤否定，但是過多的話，當然會導致政壇新陳代謝下降。雖然學歷優秀亮眼，但是缺乏所謂的「地盤ZIBAN（支持者）、看板KANBAN（知名度）、鞄KABAN（資金）」的「三BAN」而放棄投入政治界的年輕人也不在少數吧。
台灣世襲政治少的理由
相反地，台灣的世襲政治家少，也與其歷史有關。
日治時代，包括台灣也形成台灣人的權勢階級，但是在戰後國民黨的統治下，他們曾與日本合作的過往帶來負面影響，使得被排擠在權力分配的構造之外。戰後長期維持戒嚴狀態，無法實施民主選舉，由中央政府派人擔任地方行政的情況一直持續到1980年代為止。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。