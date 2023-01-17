2023/01/17,
軍事

台灣全島布雷會嚇跑觀光客？陸軍參謀長：解放軍戰甲車登陸前，才於「紅色海灘」布雷

台灣全島布雷會嚇跑觀光客？陸軍參謀長：解放軍戰甲車登陸前，才於「紅色海灘」布雷
陸軍參謀長章元勳。Photo Credit: 國防部

我們想讓你知道的是

國民黨立委陳玉珍今（17）日受訪極力反對布雷系統，說解放軍最有可能攻打總統府，「還是總統府周圍先佈雷一下？」針對外界質疑，陸軍參謀長章元勳今日澄清，就算預判解放軍半年後攻台「都不需要現在布置」，一定是我方判明登陸發航後，再於第一時間針對登陸路線進行布雷。

美國國務院上月底通過對台軍售「火山布雷系統」，在台引發「台灣成為地雷島」爭議，民眾黨、國民黨立委皆反對在台進行布雷，部分旅遊業者也擔憂台灣購買布雷系統恐嚇跑觀光客。為此陸軍參謀長章元勳今（17）日再強調，布雷的時機是解放軍「有戰甲車上來」時，才會針對登陸路線進行布雷。

反對台灣變成地雷島，藍委：總統府附近先布雷

美方去年12月28日宣布出售「火山機動布雷系統」，進行「知會國會」程序，可望1個月後生效，在台引發議論。國民黨立委陳玉珍今（17）日受訪極力反對布雷系統，陳玉珍說，「有些媒體說不支持布雷就是中共同路人，有沒有想過，布雷說人碰到不會爆炸、是要防戰車的，但到那時候解放軍登陸時，解放軍陸軍會上來啊！那如果說不會爆炸，那在防什麼？」

陳玉珍表示，地雷有深遠影響，金門幾十年前布過地雷，後來清很久，中間還爆炸過，「萬一要清除時清不乾淨，是要留給後代怎樣的家園？」她說解放軍最有可能攻打總統府，「還是總統府周圍先布雷一下？讓總統先感受一下每天走出去反正也不會爆炸的氛圍。」

國民黨立委賴士葆今日上午受訪時也質疑美國要把台灣變成火藥庫，要把台灣變成地雷島，把台灣變成烏克蘭第二，「如果說像他們說的一樣安全，那火山地雷系統有沒有放在美國？如果說連美國都放，那才可以安心地來討論，不然怎麼可以讓台灣整個島都是地雷。金門布雷花了幾年的時間才清掉，造成多少平民無辜傷亡，大家歷歷在目。」

賴士葆進一步指出，布雷下來就是告訴國人，中國解放軍上來第一線是守不住的，未來進到巷戰後台灣本島將生靈塗炭，民生經濟將被摧毀的一無所有。

民眾黨立委邱臣遠也指出，「戰防雷」正是不對稱戰力中的一種，雖國防部宣稱只會在戰時布放，且有定時自毀功能，但難道沒有替代的選項嗎？他呼籲政府加速籌獲無人布雷艇、萬象水雷的研發，建立完善水雷戰力，嚇阻中共海軍快速集結，達到濱海決勝宗旨。

除了政界質疑聲浪不斷，《聯合新聞網》報導指出，旅遊業者也憂布雷讓觀光受衝擊，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，「買布雷系統，對台灣的觀光一定是一大損傷啊」，且一定布在海岸線，以往金門因為有地雷，觀光客不敢去，至今自由行旅客仍不敢放心走到海灘遊玩；台灣若有地雷，誰還敢來玩？

陸軍何時才會布雷？在哪裡布雷？

針對外界質疑，陸軍參謀長章元勳今日上午在國防部例行記者會澄清，不要說兩年，就算預判解放軍半年後攻台「都不需要現在布置」，一定是我方判明登陸發航後，確定他在寶斗厝海灘、海湖海灘、或是南部的喜樹海灘，或中部甲南海灘作主力登陸會有戰車上來的時候，我方再於第一時間對登陸路線進行布雷。

不過火山布雷易於辨識，是否對敵方來說也易於辨識、容易避開？章元勳解釋，所謂易於辨識是針對事後清除，戰防雷放在地表上，不是埋在地下，便於可誤傷機率降低，不會像外島地區有事後誤傷的情形發生。

至於敵人是否也易於辨識，這要看我方戰術運用，陸軍在反登陸作戰有密接的兵火力，如北部的寶斗厝海灘，在幾條接近路線上，配合阻滯的反登陸火力，若敵軍登陸戰車確定從這個地方上來，陸軍可在特定路徑上作快速布雷，「敵軍要登陸就必須上來」，可阻滯敵軍前進，可達遲滯與拒止的作用。

章元勳強調，我國防衛政策是防禦，今天敵人謀我日亟，其三棲進犯動次與登陸載具、戰甲車輛日新月異，加上不斷增加頻次越過中線的襲擾，防衛作戰就必須運用諸般手段，除了機動布雷系統之外，在國土防衛階段我們還有很多新式武器裝備，都必須配合充分運用。

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Photo Credit: U.S. Army Reserve Photo by Sgt. 1st Class Clinton Ｗood
美國火山布雷系統搭配的M87A1反裝甲雷布雷罐。

布雷系統是美方要讓台灣變成「巷戰」？軍事學者：嚇阻中共發動戰爭

而針對立委質疑，布雷系統對人員沒有殺傷力、無法做到有效防禦，專攻軍事科技的國防安全研究院副研究員舒孝煌接受《關鍵評論網》訪問指出，布雷系統的確是針對車輛，透過磁感應與震動感應做引爆，尤其是裝甲車的振動噪音非常大，對人員幾乎不會有作用。

舒孝煌指出，解放軍進行登陸不可能只有人員，人員都是輕裝備，如果只有人員登陸我方可以輕鬆擊敗；解放軍後備火力裝備都要用車輛運行，這就是布雷系統的作用，如果車輛過不來，「我們的目的就達到了」。

至於外界質疑，賣布雷系統給台灣，是美方要讓台灣變成「巷戰」？舒孝煌表示，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）上週發表的兵推建議台灣要強化地面部隊，因為過去海空建立強大武力，但中共目前作戰能力之下我方第一波海空可能會被摧毀，中共可能會進行登陸作戰，地面部隊因此非常關鍵。

舒孝煌指出，只要發生戰爭，無法避免變成什麼型態，台灣沒有大平原，解放軍一進來，不可避免會發生（巷戰），所以現在要告訴敵人，我們都有準備，敵方每一步都可能面臨非常慘重的損失；敵人認為自己可能會慘敗或損失成本非常高，才能嚇阻戰爭。

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核稿編輯：楊士範


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