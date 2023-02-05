《我是醫生，在監獄上班》：為了讓性器官增大，獄中的「老二專家」將五、六條軟膏塞進生殖器
我們想讓你知道的是
收容人之間存在各式各樣的「專家」，性器官增大就是其中之一。上面提到的「老二專家」，就會用膚即淨、滿德壽、健大徽素等軟膏來做手術，一次甚至會將五、六條軟膏塞進生殖器。知道這種事情經常發生後，我再也不隨便開軟膏給病患了。甚至有部分機關完全不開凡士林給男性收容人，聽說他們會使用筷子或牙膏將異物植入下體。
文：崔世鎭
生殖器的大小真有這麼重要嗎？
「我們同寢有一個老二專家，他在屌裡面塞過好多東西。」
「他說只要放著就會自己癒合嗎？」
「對，發炎傷口會裂開，但肉長回來後會癒合，雖然還是會留疤……」
這是一名將「膚即淨軟膏」塞入生殖器導致皮膚潰爛的年輕收容人。雖然我很努力縫合，但傷口實在太大，十分令人擔心。我一針一線縫，皮膚卻合不起來，縫線一再被扯開。這種時候，即便身為醫學知識豐富的醫師，也比不上有實際經驗的人。看來，我只能選擇相信「老二專家」，讓患者靜候，直到傷口癒合。
在生殖器塞入異物導致副作用，是矯正機關裡分常見的疾病之一。塞入異物，目的當然是為了增大，在泌尿科做陰莖增長手術或性功能障礙手術還情有可原，但若是將凡士林等肌膚軟膏塞入生殖器裡，那可就讓人頭痛了。
收容人之間存在各式各樣的「專家」，性器官增大就是其中之一。上面提到的「老二專家」，就會用膚即淨、滿德壽、健大徽素等軟膏來做手術，一次甚至會將五、六條軟膏塞進生殖器。知道這種事情經常發生後，我再也不隨便開軟膏給病患了。甚至有部分機關完全不開凡士林給男性收容人，聽說他們會使用筷子或牙膏將異物植入下體。
為了除去患者皮膚內的凡士林，我認真找了一些資料。
「在陰莖內注入凡士林，可讓陰莖產生短暫增大效果，但一段時間後，肌膚內的凡士林會擴散到其他部位且硬化，造成肌膚變色與陰莖畸形，同時伴隨疼痛感與發炎症狀。凡士林去除手術，依注入量、注入時間點、目前狀態等決定治療時間與去除費用。若注入量偏少，在去除凡士林同時可增大陰莖；若狀態較為嚴重，陰莖部位肌膚不足，則無法完全去除凡士林，需進行陰囊皮瓣術等肌膚移植手術。」
──韓國醫療糾紛調解仲裁院
原則上，必須徹底除去異物，但這些手術可能會需要掀開整個生殖器的皮膚，或是用其他部位的皮膚來植皮，這麼大的手術，不可能在矯正機關裡執行。再加上這種手術沒有健保，費用非常高昂，通常不會有收容人願意為了去除異物而付出這麼大的代價。然而發炎可能會引發敗血症，進而造成病患死亡，所以千萬不能小看事情的嚴重性。
就算沒有發炎，生殖器裡的異物也可能會導致陽痿，或在性行為過程中造成女方陰道受傷。嚴重的話，甚至還有可能一輩子無法再從事性行為。這些患者在面對性病等細菌和病毒引發的疾病時，抵抗力可能也會變低。
有一次，有名60多歲的收容人，因為下體塞入異物導致發炎，跑來診間請我縫合。我問：「您為什麼要塞這個呢？」「年少輕狂，小時候不懂事。」他說。雖然沒去翻他的收容紀錄，但我想他年輕時少說也被關進來過一、兩次吧？年輕服刑時在獄中塞了凡士林，後來的問題一直沒徹底解決，拖到現在越來越嚴重。
有關生殖器異物植入，目前幾乎還沒有系統性的研究。但從各種報告當中也發現，這種問題並不單單只發生在韓國。雖然標本數不多，不過就既有的研究來看，這種狀況較常發生在亞洲人、斯拉夫族，以及船員、收容人、毒品成癮軍人、社會經濟地位較低的群體身上。
也有人類學者主張，這種行為是源自於傳統文化。因為自古以來，亞洲和澳洲原住民就有將鈴鐺、珠子、石頭等物體植入陰莖肌膚下的文化。而之所以將異物放入生殖器有以下幾個原因：透過展現雄風獲得性方面的自信、展現對特定群體的歸屬感、施虐性行為、來自同齡人的強迫或好奇心等。
這種行為開始在矯正機構裡根深蒂固後，也有人開始將其與18世紀的日本極道文化相提並論。因為在極道世界裡，人們會透過在下體植入異物，來表示對組織的忠誠。根據日本某一看守所的調查結果，130名收容人當中，有28名在生殖器當中植入異物，其中大部分都是極道份子。
平均每兩個月就會有一名收容人因為這種問題來掛號，讓我認真思考是否應該對醫療團隊與收容人進行預防教育，並採取相關治療措施。這不僅僅是為了收容人，也是為了保護出獄之後。與他們發生性行為的女性的健康。
在瀏覽異物去除手術相關論文時，我發現了一件很有趣的事。根據一份2019年的泌尿醫學論文，1956年至2017年，全球論文當中公布的生殖器異物去除案例為124例，按國家來看，韓國為39例，直接當上全球第一，也太威風了（？）。
書籍介紹
本文摘錄自《我是醫生，在監獄上班》，EZ叢書館出版
作者：崔世鎭
譯者：陳家怡
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監獄醫師才能告訴你的──監獄診間故事。
收容人詐病、藥物成癮、吞食異物…在這個地方早已不足為奇，然而，在大韓民國這塊土地上，守護他們健康的最後一道防線，也是監獄。
大多數醫學院生畢業後，壓根不會想到矯正機關（看守所和監獄）服務，作者崔世鎭卻選擇這裡作為他醫師生涯的第一站，成為1500名收容人的唯一醫生，將在監獄裡看到的一切記錄下來：
- 在這裡，詐病幾乎天天上演。為了多領藥、為了逃避勞役、為了搬到其他舍房、為了戒護外醫……我也因此練就了一身詐病判定功夫。
- 身上別著藍色號碼牌的，就是「煙毒犯」。他們要的不只是毒品，還有各式各樣的藥物。為了把藥拿到手，甚至威脅醫生也在所不惜。
- 為了達到目的，有些收容人會自殘、吞食異物。照了X光之後，我完全想不透他到底是怎麼把這麼大一顆警報器塞進喉嚨裡的。
然而監獄裡，也經常發生這樣的事：
- 許多人幼年時都沒接種過B型肝炎疫苗，他們成為犯罪者的機率之高，幾乎可以說是「天生的」。
- 因為自離開監獄起，醫藥費就不再由監獄負擔，許多收容人縱使已病入膏肓，但礙於經濟壓力，也只能等待死亡。
- 許多毒品成癮患者，多半都是生長在惡劣環境，從小開始跟著身邊的人吸食強力膠。監獄官們說：他們被關一次、兩次、三次，如果好一陣子沒再進來，不會認為他們戒毒成功，反而會覺得他們應該是自殺了。
透過書裡的故事，我們或許可以思考：究竟是社會的灰色地帶催生了犯罪者，還是因為人性本惡？「報應主義」真的能讓社會更好嗎？「公共醫療」該如何發揮最大實質效益？
監獄這個地方，自成一個世界，是社會的縮影，裡面的人，真的生病了。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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