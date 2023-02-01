《在婚姻裡，可以兩個人狂歡，也要一個人暢快》：有了獨處的呼吸空間，共處的時光也更幸福了

文：李政燮

婚後最大的不同

「婚後最大的不同是什麼呢？」

幾天前在酒席上，一位後輩如此問我。後輩即將結婚，算是在徵詢前輩的建言，但這個問題一如往常地難以回答。

「我也不太清楚，好像沒什麼變耶。」

「可是您原本是一個人住，後來才和大嫂住在一起，應該會有些限制之類的吧？」

我算是比身邊的朋友早婚，而且在他人眼中，我也算是擁有自由幸福的理想婚姻（實際上也是如此），所以經常有人請教我關於婚姻的問題。畢竟報章雜誌經常刊登或報導有人在婚後失去了自我的文章。想必就一般而言，婚後都會發生一些變化，那我就來好好探究一下吧，究竟有什麼地方不同。

我在記憶中搜尋，想起結婚初期曾經感到有一些壓力。因為我從17歲就搬到外面，一個人住已經習慣了，所以結婚生活的每個環節都讓我很不自在。最具代表性的例子就是週末早上，我是很晚才睡覺的夜貓子，老婆卻是和我相反的晨型人。如果是平日，因為隔天還要上班，所以只能早點上床睡覺，但如果是週末或休假，我就會把上午的時間全部拿來補眠。因為我前一晚一定會通霄看電影或玩遊戲。

在結婚初期，早早就起床的老婆覺得一個人很無聊，曾向我表達不滿，要我早睡早起。基於必須配合老婆的義務感，我曾躺在床上徹夜未眠，週末早上也硬逼自己起床，整個人以病懨懨的狀態撐過上午。

我把既然結婚了就應當怎麼做的「義務感」套用在婚姻生活的每個地方上。「既然是夫妻，就必須時時刻刻黏在一起」「既然結婚了，就該經常拜訪兩邊的家人」「既然結婚了，就該早點回家，週末也要一起度過」「既然結婚了，就不能花太多時間在自己的嗜好上」……這些話，我們也都一一遵守了，並不是因為有人叫我們這麼做，而是因為不曾深入思考過婚姻生活應該是什麼樣子，才會不由自主地遵循典型的婚姻模式。

但是，該遵守的都遵守了，為什麼生活卻過得一點都不開心？就宏觀的角度來看是很幸福，但在微觀的日常中，我始終沒辦法做自己想做的事，就這樣一天度過一天。

婚後過了幾個月，有一天老婆加班晚回家，比較早下班的我則是把累得像條狗的身體往沙發上一扔，打開了電視。因為懶得準備晚餐，我直接訂了外送。擺脫一整天必須與別人溝通的地獄後，我彷彿搖身變成日劇《孤獨的美食家》的主角五郎，隨心所欲的獨處時光讓我感到無比幸福。

在這段時間內，我不想受到任何干擾，甚至還自私地希望老婆能再晚點回家。當大門的電子鎖伴隨音效開啟，老婆走進家門的那一刻，我甚至有種美好時光就此告終的失落。

不該是這樣的，一定是哪裡出了錯。我從那時開始思考結婚時不曾思考過的問題——「婚姻生活應該是什麼樣貌」。要找出答案其實沒有很難，只要將生活中「必須這樣做」的部分去掉，兩人取得共識後，自行選擇我們想要的方式就行了。

討論後的結果，我們開始使用各自的房間，週末有一天會保有獨處時間。當然啦，這並不是說看到對方卻視而不見，而是如果有一人想獨自看電影，那麼這段時間另一個人就去做別的事。我看書時，老婆也會短暫外出。享受自己生活的從容，有了生活的呼吸空間，共處的時光也更幸福了。

因此，回到最初的問題。如果要回答婚後最大的不同是什麼，那就是它讓我開始思考，在日常生活中，我想要的是什麼。相較於單身生活的自由自在，婚姻生活的確有其限制，這反而促進我思索該怎麼做才能減少壓力，以及如何兼顧個人與雙人的快樂。

還有一個改變之處，那就是我明白了自己的極限。也許有些人聽了會翻白眼，但婚前我自認為是個不錯的人，我以為只要是為了心愛的人，可以無怨無悔地犧牲奉獻。要是老婆聽到我這番話可能會嗤之以鼻，但當時我真的這樣以為。

但婚後我發現，所謂犧牲奉獻根本是鬼扯，當無法如我所願的事累積得越來越多，我就會無形中擺出不耐煩的臭臉。讓我的不足一覽無遺的不是包容我一切的父母，而是和我緊密相連、一起生活的伴侶。我認為，無論是結婚、同居或其他共同體形式都無所謂，萬一你即將與心愛的人結婚，建議最好先嘗試同居，你將會獲得不亞於閱讀哲學書籍的深刻省察。

昨天老婆打電話請命理師算命。這是一種透過電話、不必面對面的算命方式。命理師對老婆說，我們夫妻倆會一輩子像好朋友一樣相處。

「他會不會都只講好話啊？」

「才沒有，昨天其他朋友打電話給他算，結果命理師說要和老公保持距離，最好不要太靠近。」

「什麼啊……感覺有點恐怖耶。」

我忍不住想，假如我和老婆不是夫妻而朋友，我們會合得來嗎？我稍微探了一下口風，結果老婆斬釘截鐵地說我們絕對不可能變熟，說她會喜歡我，是因為我是老公。什麼啊……果然聽起來很恐怖。

書籍介紹

本文摘錄自《在婚姻裡，可以兩個人狂歡，也要一個人暢快：擁有一段攜手前進又各自獨立 不失去自我的婚姻關係》，時報文化出版

作者：李政燮

譯者：簡郁璇

擁有一段攜手前進又各自獨立，不失去自我的婚姻關係。

假如你有一項以上打✓，就需要閱讀這本書！

不想因為大家都結婚生子，自己就跟著做。

身邊總有人愛對自己的婚姻生活出意見。

希望維持自我、工作與家庭之間的平衡。

想要有獨處時光，不用時時刻刻黏在一起。

希望彼此尊重對方不同的喜好，擁有個人時間、空間。

吵架後，能有一個屬於自己的洞穴躲起來。

與另一半失去火花，想走出關係倦怠期。

我不是討厭和另一半在一起，而是「只」跟另一半在一起。

一對放下「老公」、「老婆」世俗標準的夫妻，深信婚姻不是兩個人的結合，而是兩個人的共存。他們平常會使用各自的房間，偶爾還會獨自去旅行，雖然與一般婚姻的想像不同，卻正是兩人想要的生活方式。