《在婚姻裡，可以兩個人狂歡，也要一個人暢快》：有了獨處的呼吸空間，共處的時光也更幸福了
我們想讓你知道的是
我把既然結婚了就應當怎麼做的「義務感」套用在婚姻生活的每個地方上。「既然是夫妻，就必須時時刻刻黏在一起」「既然結婚了，就該經常拜訪兩邊的家人」……這些話，我們也都一一遵守了。但是，該遵守的都遵守了，為什麼生活卻過得一點都不開心？
文：李政燮
婚後最大的不同
「婚後最大的不同是什麼呢？」
幾天前在酒席上，一位後輩如此問我。後輩即將結婚，算是在徵詢前輩的建言，但這個問題一如往常地難以回答。
「我也不太清楚，好像沒什麼變耶。」
「可是您原本是一個人住，後來才和大嫂住在一起，應該會有些限制之類的吧？」
我算是比身邊的朋友早婚，而且在他人眼中，我也算是擁有自由幸福的理想婚姻（實際上也是如此），所以經常有人請教我關於婚姻的問題。畢竟報章雜誌經常刊登或報導有人在婚後失去了自我的文章。想必就一般而言，婚後都會發生一些變化，那我就來好好探究一下吧，究竟有什麼地方不同。
我在記憶中搜尋，想起結婚初期曾經感到有一些壓力。因為我從17歲就搬到外面，一個人住已經習慣了，所以結婚生活的每個環節都讓我很不自在。最具代表性的例子就是週末早上，我是很晚才睡覺的夜貓子，老婆卻是和我相反的晨型人。如果是平日，因為隔天還要上班，所以只能早點上床睡覺，但如果是週末或休假，我就會把上午的時間全部拿來補眠。因為我前一晚一定會通霄看電影或玩遊戲。
在結婚初期，早早就起床的老婆覺得一個人很無聊，曾向我表達不滿，要我早睡早起。基於必須配合老婆的義務感，我曾躺在床上徹夜未眠，週末早上也硬逼自己起床，整個人以病懨懨的狀態撐過上午。
我把既然結婚了就應當怎麼做的「義務感」套用在婚姻生活的每個地方上。「既然是夫妻，就必須時時刻刻黏在一起」「既然結婚了，就該經常拜訪兩邊的家人」「既然結婚了，就該早點回家，週末也要一起度過」「既然結婚了，就不能花太多時間在自己的嗜好上」……這些話，我們也都一一遵守了，並不是因為有人叫我們這麼做，而是因為不曾深入思考過婚姻生活應該是什麼樣子，才會不由自主地遵循典型的婚姻模式。
但是，該遵守的都遵守了，為什麼生活卻過得一點都不開心？就宏觀的角度來看是很幸福，但在微觀的日常中，我始終沒辦法做自己想做的事，就這樣一天度過一天。
婚後過了幾個月，有一天老婆加班晚回家，比較早下班的我則是把累得像條狗的身體往沙發上一扔，打開了電視。因為懶得準備晚餐，我直接訂了外送。擺脫一整天必須與別人溝通的地獄後，我彷彿搖身變成日劇《孤獨的美食家》的主角五郎，隨心所欲的獨處時光讓我感到無比幸福。
在這段時間內，我不想受到任何干擾，甚至還自私地希望老婆能再晚點回家。當大門的電子鎖伴隨音效開啟，老婆走進家門的那一刻，我甚至有種美好時光就此告終的失落。
不該是這樣的，一定是哪裡出了錯。我從那時開始思考結婚時不曾思考過的問題——「婚姻生活應該是什麼樣貌」。要找出答案其實沒有很難，只要將生活中「必須這樣做」的部分去掉，兩人取得共識後，自行選擇我們想要的方式就行了。
討論後的結果，我們開始使用各自的房間，週末有一天會保有獨處時間。當然啦，這並不是說看到對方卻視而不見，而是如果有一人想獨自看電影，那麼這段時間另一個人就去做別的事。我看書時，老婆也會短暫外出。享受自己生活的從容，有了生活的呼吸空間，共處的時光也更幸福了。
因此，回到最初的問題。如果要回答婚後最大的不同是什麼，那就是它讓我開始思考，在日常生活中，我想要的是什麼。相較於單身生活的自由自在，婚姻生活的確有其限制，這反而促進我思索該怎麼做才能減少壓力，以及如何兼顧個人與雙人的快樂。
還有一個改變之處，那就是我明白了自己的極限。也許有些人聽了會翻白眼，但婚前我自認為是個不錯的人，我以為只要是為了心愛的人，可以無怨無悔地犧牲奉獻。要是老婆聽到我這番話可能會嗤之以鼻，但當時我真的這樣以為。
但婚後我發現，所謂犧牲奉獻根本是鬼扯，當無法如我所願的事累積得越來越多，我就會無形中擺出不耐煩的臭臉。讓我的不足一覽無遺的不是包容我一切的父母，而是和我緊密相連、一起生活的伴侶。我認為，無論是結婚、同居或其他共同體形式都無所謂，萬一你即將與心愛的人結婚，建議最好先嘗試同居，你將會獲得不亞於閱讀哲學書籍的深刻省察。
昨天老婆打電話請命理師算命。這是一種透過電話、不必面對面的算命方式。命理師對老婆說，我們夫妻倆會一輩子像好朋友一樣相處。
「他會不會都只講好話啊？」
「才沒有，昨天其他朋友打電話給他算，結果命理師說要和老公保持距離，最好不要太靠近。」
「什麼啊……感覺有點恐怖耶。」
我忍不住想，假如我和老婆不是夫妻而朋友，我們會合得來嗎？我稍微探了一下口風，結果老婆斬釘截鐵地說我們絕對不可能變熟，說她會喜歡我，是因為我是老公。什麼啊……果然聽起來很恐怖。
書籍介紹
本文摘錄自《在婚姻裡，可以兩個人狂歡，也要一個人暢快：擁有一段攜手前進又各自獨立 不失去自我的婚姻關係》，時報文化出版
作者：李政燮
譯者：簡郁璇
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擁有一段攜手前進又各自獨立，不失去自我的婚姻關係。
假如你有一項以上打✓，就需要閱讀這本書！
- 不想因為大家都結婚生子，自己就跟著做。
- 身邊總有人愛對自己的婚姻生活出意見。
- 希望維持自我、工作與家庭之間的平衡。
- 想要有獨處時光，不用時時刻刻黏在一起。
- 希望彼此尊重對方不同的喜好，擁有個人時間、空間。
- 吵架後，能有一個屬於自己的洞穴躲起來。
- 與另一半失去火花，想走出關係倦怠期。
我不是討厭和另一半在一起，而是「只」跟另一半在一起。
一對放下「老公」、「老婆」世俗標準的夫妻，深信婚姻不是兩個人的結合，而是兩個人的共存。他們平常會使用各自的房間，偶爾還會獨自去旅行，雖然與一般婚姻的想像不同，卻正是兩人想要的生活方式。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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