2023/02/01,
生活

《在婚姻裡，可以兩個人狂歡，也要一個人暢快》：有了獨處的呼吸空間，共處的時光也更幸福了

《在婚姻裡，可以兩個人狂歡，也要一個人暢快》：有了獨處的呼吸空間，共處的時光也更幸福了
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

我把既然結婚了就應當怎麼做的「義務感」套用在婚姻生活的每個地方上。「既然是夫妻，就必須時時刻刻黏在一起」「既然結婚了，就該經常拜訪兩邊的家人」……這些話，我們也都一一遵守了。但是，該遵守的都遵守了，為什麼生活卻過得一點都不開心？

文：李政燮

婚後最大的不同

「婚後最大的不同是什麼呢？」

幾天前在酒席上，一位後輩如此問我。後輩即將結婚，算是在徵詢前輩的建言，但這個問題一如往常地難以回答。

「我也不太清楚，好像沒什麼變耶。」

「可是您原本是一個人住，後來才和大嫂住在一起，應該會有些限制之類的吧？」

我算是比身邊的朋友早婚，而且在他人眼中，我也算是擁有自由幸福的理想婚姻（實際上也是如此），所以經常有人請教我關於婚姻的問題。畢竟報章雜誌經常刊登或報導有人在婚後失去了自我的文章。想必就一般而言，婚後都會發生一些變化，那我就來好好探究一下吧，究竟有什麼地方不同。

我在記憶中搜尋，想起結婚初期曾經感到有一些壓力。因為我從17歲就搬到外面，一個人住已經習慣了，所以結婚生活的每個環節都讓我很不自在。最具代表性的例子就是週末早上，我是很晚才睡覺的夜貓子，老婆卻是和我相反的晨型人。如果是平日，因為隔天還要上班，所以只能早點上床睡覺，但如果是週末或休假，我就會把上午的時間全部拿來補眠。因為我前一晚一定會通霄看電影或玩遊戲。

在結婚初期，早早就起床的老婆覺得一個人很無聊，曾向我表達不滿，要我早睡早起。基於必須配合老婆的義務感，我曾躺在床上徹夜未眠，週末早上也硬逼自己起床，整個人以病懨懨的狀態撐過上午。

我把既然結婚了就應當怎麼做的「義務感」套用在婚姻生活的每個地方上。「既然是夫妻，就必須時時刻刻黏在一起」「既然結婚了，就該經常拜訪兩邊的家人」「既然結婚了，就該早點回家，週末也要一起度過」「既然結婚了，就不能花太多時間在自己的嗜好上」……這些話，我們也都一一遵守了，並不是因為有人叫我們這麼做，而是因為不曾深入思考過婚姻生活應該是什麼樣子，才會不由自主地遵循典型的婚姻模式。

但是，該遵守的都遵守了，為什麼生活卻過得一點都不開心？就宏觀的角度來看是很幸福，但在微觀的日常中，我始終沒辦法做自己想做的事，就這樣一天度過一天。

婚後過了幾個月，有一天老婆加班晚回家，比較早下班的我則是把累得像條狗的身體往沙發上一扔，打開了電視。因為懶得準備晚餐，我直接訂了外送。擺脫一整天必須與別人溝通的地獄後，我彷彿搖身變成日劇《孤獨的美食家》的主角五郎，隨心所欲的獨處時光讓我感到無比幸福。

在這段時間內，我不想受到任何干擾，甚至還自私地希望老婆能再晚點回家。當大門的電子鎖伴隨音效開啟，老婆走進家門的那一刻，我甚至有種美好時光就此告終的失落。

不該是這樣的，一定是哪裡出了錯。我從那時開始思考結婚時不曾思考過的問題——「婚姻生活應該是什麼樣貌」。要找出答案其實沒有很難，只要將生活中「必須這樣做」的部分去掉，兩人取得共識後，自行選擇我們想要的方式就行了。

討論後的結果，我們開始使用各自的房間，週末有一天會保有獨處時間。當然啦，這並不是說看到對方卻視而不見，而是如果有一人想獨自看電影，那麼這段時間另一個人就去做別的事。我看書時，老婆也會短暫外出。享受自己生活的從容，有了生活的呼吸空間，共處的時光也更幸福了。

因此，回到最初的問題。如果要回答婚後最大的不同是什麼，那就是它讓我開始思考，在日常生活中，我想要的是什麼。相較於單身生活的自由自在，婚姻生活的確有其限制，這反而促進我思索該怎麼做才能減少壓力，以及如何兼顧個人與雙人的快樂。

還有一個改變之處，那就是我明白了自己的極限。也許有些人聽了會翻白眼，但婚前我自認為是個不錯的人，我以為只要是為了心愛的人，可以無怨無悔地犧牲奉獻。要是老婆聽到我這番話可能會嗤之以鼻，但當時我真的這樣以為。

但婚後我發現，所謂犧牲奉獻根本是鬼扯，當無法如我所願的事累積得越來越多，我就會無形中擺出不耐煩的臭臉。讓我的不足一覽無遺的不是包容我一切的父母，而是和我緊密相連、一起生活的伴侶。我認為，無論是結婚、同居或其他共同體形式都無所謂，萬一你即將與心愛的人結婚，建議最好先嘗試同居，你將會獲得不亞於閱讀哲學書籍的深刻省察。

昨天老婆打電話請命理師算命。這是一種透過電話、不必面對面的算命方式。命理師對老婆說，我們夫妻倆會一輩子像好朋友一樣相處。

「他會不會都只講好話啊？」

「才沒有，昨天其他朋友打電話給他算，結果命理師說要和老公保持距離，最好不要太靠近。」

「什麼啊……感覺有點恐怖耶。」

我忍不住想，假如我和老婆不是夫妻而朋友，我們會合得來嗎？我稍微探了一下口風，結果老婆斬釘截鐵地說我們絕對不可能變熟，說她會喜歡我，是因為我是老公。什麼啊……果然聽起來很恐怖。

書籍介紹

本文摘錄自《在婚姻裡，可以兩個人狂歡，也要一個人暢快：擁有一段攜手前進又各自獨立 不失去自我的婚姻關係》，時報文化出版

作者：李政燮
譯者：簡郁璇

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

擁有一段攜手前進又各自獨立，不失去自我的婚姻關係。

假如你有一項以上打✓，就需要閱讀這本書！

  • 不想因為大家都結婚生子，自己就跟著做。
  • 身邊總有人愛對自己的婚姻生活出意見。
  • 希望維持自我、工作與家庭之間的平衡。
  • 想要有獨處時光，不用時時刻刻黏在一起。
  • 希望彼此尊重對方不同的喜好，擁有個人時間、空間。
  • 吵架後，能有一個屬於自己的洞穴躲起來。
  • 與另一半失去火花，想走出關係倦怠期。

我不是討厭和另一半在一起，而是「只」跟另一半在一起。

一對放下「老公」、「老婆」世俗標準的夫妻，深信婚姻不是兩個人的結合，而是兩個人的共存。他們平常會使用各自的房間，偶爾還會獨自去旅行，雖然與一般婚姻的想像不同，卻正是兩人想要的生活方式。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。