「世上最美的女人」義大利傳奇女星「珍娜露露布麗姬妲」逝世，年近百歲的精湛一生留給後世追憶

根據義大利媒體《 Lapresse》報導， 義大利傳奇女星珍娜露露布麗姬妲（Gina Lollobrigida）在今（17）日羅馬的一間醫院逝世，死因未明，享耆壽95歲。

此消息一出，引起文化圈、政治圈等齊聲哀弔，義大利文化部長桑朱利亞諾（ Gennaro Sangiuliano ）在推特表示，「再會了大銀幕女主角，半個多世紀義大利電影史上的主角，珍娜露露布麗姬妲 的魅力是永恆的。」

而 義大利首位女總理，極右派梅洛尼（Giorgia Meloni）也同時讚揚了這位義大利影壇的偶像，「 她是這一代最重要的表演者之一，在全世界傳播義大利形像做出了貢獻。」

Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Il suo fascino resterà eterno.

Ciao Lollo. pic.twitter.com/LbHf2MMXFy — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) January 16, 2023

珍娜露露布麗姬妲於1927年7月4日，出生在義大利中部阿布魯佐（Abruzzes）的小村莊薩比科（Subiaco），珍娜露露布麗姬妲的家庭是一個普通家庭，而後珍娜露露布麗姬妲年輕時擔任模特工作，並參加一系列的選美比賽。

1946年，珍娜露露布麗姬妲在里卡多弗雷達（Riccardo Freda）執導的《The Black Eagle》之中擔任小角色；後一年，1947年，珍娜露露布麗姬妲在義大利小姐的選美比賽中獲得第三名。而在二戰結束後的 1947年到1951年之間， 珍娜露露布麗姬妲僅 獲得了一些配角演出，一直到1952年，在克里斯蒂安雅克（Christian Jaque）執導的喜劇《Fan-Fan the Tulip》中才擔任了主要演員。

而在當時歐洲影展還未強調世界首映的氛圍之下，《Fan-Fan the Tulip》於柏林影展拿下銀熊獎，同時也在坎城影展獲得最佳導演以及影展大獎，也讓 珍娜露露布麗姬妲能見度大增，標誌了其國際影視生涯的起點，至此開啟往後璀璨的演藝生涯。

1953年，珍娜露露布麗姬妲演出了首部美國電影，為約翰休斯頓（John Huston）執導的《Beat the Devil》，在此作珍娜露露布麗姬妲與美國大明星亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）、珍妮佛瓊斯（Jennifer Jones）共同演出；同年，珍娜露露布麗姬妲也與義大利新寫實主義大導 維多里奧狄西嘉（Vittorio De Sica）合作，兩人共同演出了導演路傑柯曼西尼（Luigi Comencini）的執導作品《Bread, Love and Dreams》。這部片子的編劇也是出自路傑柯曼西尼、維多里奧狄西嘉之手，在此作， 珍娜露露布麗姬妲也提名了英國影藝學院電影獎的最佳女主角，是重要的國際獎項提名。

而後到了1955年，珍娜露露布麗姬妲出演了勞勃李安納（Robert Z. Leonard）執導的義大利語版的《世上最美麗女人》（The World's Most Beautiful Woman），在片中的表現因此獲得了1956年首屆義大利電影金像獎得最佳女演員，而珍娜露露布麗姬妲也被譽為世上最美麗女人，象徵了義大利女性的性感形象，同時也讓義大利在二戰戰敗之中重獲活力。

Photo Credit: GettyImages 珍娜露露布麗姬妲於1965年在紐約

在整個1950年代， 珍娜露露布麗姬妲的發跡是顯而易見的，備受矚目的電影作品蜂擁而上，而珍娜露露布麗姬妲除了與亨佛萊鮑嘉對戲之外，也曾與法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、史恩康納萊（Sean Connery）、馬切洛馬斯楚安尼（Marcello Mastroianni）、洛赫遜（Rock Hudson）、伯特藍開斯特（Burt Lancaster）、湯尼寇帝斯（Tony Curtis）等人合作，迅速成為上個世紀中葉最具知名度的女星之一。

至於珍娜露露布麗姬妲獲得的重要獎項，包含美國金球獎的亨麗艾塔獎（Henrietta Award，代表World Film Favorites世界電影最愛）、柏林影展特別獎（Berlinale Camera）、卡羅維瓦利國際電影節終身成就獎（Special Prize for Outstanding Contribution to World Cinema）；而在2018年，珍娜露露布麗姬妲也在洛杉磯好萊塢的星光大道上留下星號，刻印永恆。

除了電影獎項與才能之外，珍娜露露布麗姬妲也展露攝影與雕塑的興趣，甚至在去（2022）年9月代表義大利左翼政黨參加全國大選，但並未贏得國會議員席次。

綜觀珍娜露露布麗姬妲近百的一生，與電影緊密連結，而在生涯後期，則是致力於其餘藝術領域乃至政壇，其精湛作品以及典範，留給後人追憶。

Photo Credit: GettyImages 珍娜露露布麗姬妲2018年在好萊塢星光大道留名

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核稿編輯：楊士範