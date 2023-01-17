「世上最美的女人」義大利傳奇女星「珍娜露露布麗姬妲」逝世，年近百歲的精湛一生留給後世追憶
我們想讓你知道的是
義大利傳奇女星珍娜露露布麗姬妲（Gina Lollobrigida）在今日羅馬的一間醫院逝世，死因未明，享耆壽95歲，綜觀珍娜露露布麗姬妲近百的一生，與電影緊密連結，而在生涯後期，則是致力於其餘藝術領域乃至政壇，其精湛作品以及典範，留給後人追憶。
根據義大利媒體《Lapresse》報導，義大利傳奇女星珍娜露露布麗姬妲（Gina Lollobrigida）在今（17）日羅馬的一間醫院逝世，死因未明，享耆壽95歲。
此消息一出，引起文化圈、政治圈等齊聲哀弔，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）在推特表示，「再會了大銀幕女主角，半個多世紀義大利電影史上的主角，珍娜露露布麗姬妲的魅力是永恆的。」
而義大利首位女總理，極右派梅洛尼（Giorgia Meloni）也同時讚揚了這位義大利影壇的偶像，「她是這一代最重要的表演者之一，在全世界傳播義大利形像做出了貢獻。」
珍娜露露布麗姬妲於1927年7月4日，出生在義大利中部阿布魯佐（Abruzzes）的小村莊薩比科（Subiaco），珍娜露露布麗姬妲的家庭是一個普通家庭，而後珍娜露露布麗姬妲年輕時擔任模特工作，並參加一系列的選美比賽。
1946年，珍娜露露布麗姬妲在里卡多弗雷達（Riccardo Freda）執導的《The Black Eagle》之中擔任小角色；後一年，1947年，珍娜露露布麗姬妲在義大利小姐的選美比賽中獲得第三名。而在二戰結束後的1947年到1951年之間，珍娜露露布麗姬妲僅獲得了一些配角演出，一直到1952年，在克里斯蒂安雅克（Christian Jaque）執導的喜劇《Fan-Fan the Tulip》中才擔任了主要演員。
而在當時歐洲影展還未強調世界首映的氛圍之下，《Fan-Fan the Tulip》於柏林影展拿下銀熊獎，同時也在坎城影展獲得最佳導演以及影展大獎，也讓珍娜露露布麗姬妲能見度大增，標誌了其國際影視生涯的起點，至此開啟往後璀璨的演藝生涯。
1953年，珍娜露露布麗姬妲演出了首部美國電影，為約翰休斯頓（John Huston）執導的《Beat the Devil》，在此作珍娜露露布麗姬妲與美國大明星亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）、珍妮佛瓊斯（Jennifer Jones）共同演出；同年，珍娜露露布麗姬妲也與義大利新寫實主義大導維多里奧狄西嘉（Vittorio De Sica）合作，兩人共同演出了導演路傑柯曼西尼（Luigi Comencini）的執導作品《Bread, Love and Dreams》。這部片子的編劇也是出自路傑柯曼西尼、維多里奧狄西嘉之手，在此作，珍娜露露布麗姬妲也提名了英國影藝學院電影獎的最佳女主角，是重要的國際獎項提名。
而後到了1955年，珍娜露露布麗姬妲出演了勞勃李安納（Robert Z. Leonard）執導的義大利語版的《世上最美麗女人》（The World's Most Beautiful Woman），在片中的表現因此獲得了1956年首屆義大利電影金像獎得最佳女演員，而珍娜露露布麗姬妲也被譽為世上最美麗女人，象徵了義大利女性的性感形象，同時也讓義大利在二戰戰敗之中重獲活力。
在整個1950年代，珍娜露露布麗姬妲的發跡是顯而易見的，備受矚目的電影作品蜂擁而上，而珍娜露露布麗姬妲除了與亨佛萊鮑嘉對戲之外，也曾與法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、史恩康納萊（Sean Connery）、馬切洛馬斯楚安尼（Marcello Mastroianni）、洛赫遜（Rock Hudson）、伯特藍開斯特（Burt Lancaster）、湯尼寇帝斯（Tony Curtis）等人合作，迅速成為上個世紀中葉最具知名度的女星之一。
至於珍娜露露布麗姬妲獲得的重要獎項，包含美國金球獎的亨麗艾塔獎（Henrietta Award，代表World Film Favorites世界電影最愛）、柏林影展特別獎（Berlinale Camera）、卡羅維瓦利國際電影節終身成就獎（Special Prize for Outstanding Contribution to World Cinema）；而在2018年，珍娜露露布麗姬妲也在洛杉磯好萊塢的星光大道上留下星號，刻印永恆。
除了電影獎項與才能之外，珍娜露露布麗姬妲也展露攝影與雕塑的興趣，甚至在去（2022）年9月代表義大利左翼政黨參加全國大選，但並未贏得國會議員席次。
綜觀珍娜露露布麗姬妲近百的一生，與電影緊密連結，而在生涯後期，則是致力於其餘藝術領域乃至政壇，其精湛作品以及典範，留給後人追憶。
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核稿編輯：楊士範
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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