義大利黑手黨領袖逃亡30年後被捕，義大利總理梅洛尼：國家偉大的勝利、學者質疑涉及利益交易
我們想讓你知道的是
義大利黑手黨領袖德納羅遭通緝30年後，終於被捕。義大利社會對此次逮捕抱持樂觀的態度，然而學者卻質疑，1月16日早上德納羅在診所的突襲如何發生、是誰向政府舉報、德納羅如何在西西里逃亡30年都沒被抓到等資訊，皆還沒被透露，逮捕行動的背後可能另有隱情。
據《BBC》與《華盛頓郵報》報導，義大利頭號通緝犯、西西里黑手黨「柯薩諾斯特拉」（Cosa Nostra，意為「我們的事業」）領袖德納羅（Matteo Messina Denaro），在逃亡30年後，於1月16日在義大利南部西西里島的首府巴勒摩（Palermo），遭義大利警方逮捕。
德納羅因數十起謀殺案，在缺席審判下，遭判處多項無期徒刑。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稱此次逮捕行動是「國家的偉大勝利」。
超過100名軍警成員參與了逮捕德納羅的行動，遭逮捕前，德納羅使用化名在一間私人診所接受癌症治療。在義大利警方長達數十年與犯罪集團的鬥爭中，成功逮捕德納羅是警方一個重大的里程碑。
社群媒體上的影片顯示，德納羅被捕時，民眾在巴勒摩街頭歡呼，按喇叭慶祝，並為警察鼓掌。
全球最危險的通緝犯之一，自稱受害者可填滿一整座墓園
根據《Nova News》與《BBC》報導，自1993年遭通緝以來，德納羅一直是義大利警方最想逮捕的逃犯，也是世界上最危險的通緝犯之一。
德納羅於1962年，出生於義大利卡斯泰爾韋特拉諾市（Castelvetrano）的西西里黑手黨家族，是該集團前領袖莫尼（Francesco Messina Money）的兒子。他的父親於1998年因心臟病過世，此後德納羅代替父親，成為了當地幫派的負責人。
雖然他在1998年才成為領袖，但早在90年代初期他就已經參與多起西西里黑手黨的駭人案件。綜合《BBC》與《華盛頓郵報》與《Nova News》報導，1992年西西里法院對該集團審判不久後，德納羅使用炸彈殺害2名參與審判的法官，法爾科尼（Giovanni Falcone）和波塞里尼（Paolo Borsellino）。1993年，德納羅參與了在米蘭、佛羅倫斯和羅馬發生的炸彈攻擊。
同年，他為了阻止一名柯薩諾斯特拉成員揭露幫派罪行、成為法院證人，綁架了他11歲的兒子。該男童遭囚禁779天，最後被勒死，屍體遭放置強酸中腐蝕。此外，德納羅也是許多敲詐、勒索、販毒和洗錢案件的幕後主使。他曾經自稱，若將他的所有受害者葬在一起，可以填滿一整座墓園。
西西里黑手黨柯薩諾斯特拉的最後一名「教父」
西西里黑手黨「柯薩諾斯特拉」是義大利的三大犯罪集團之一，另外兩個是在那不勒斯周圍的卡莫拉（Camorra）和光榮會（Calabrian 'Ndrangheta）。歐洲刑警組織表示，該組織的事業非常龐大，包括販毒、廢棄物管理和旅遊業。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間，他們甚至自行生產口罩。
由於電影《教父》中，對西西里黑手黨的描繪，以及柯薩諾斯特拉在1970、80年代在黑手黨戰爭中，扮演的核心角色，因此西西里黑手黨可以說是國際上最著名的黑手黨。許多檢察官認為，德納羅掌握了該集團最惡名昭彰的幾起犯罪活動中，所有參與人員的姓名和相關犯罪證據，包括炸死法爾科尼和波塞里尼的炸彈襲擊事件，是最後一名知道西西里黑手黨所有機密的人物。因此成功逮捕德納羅，對警方打擊該集團的意義重大。
逮捕時間引發學者質疑，是警方的勝利還是黑手黨的利益算計？
根據《BBC》報導，義大利南部城市的警方，長年遭指控在維護治安與打擊犯罪上，是沒有效率且沒有用處的，德納羅長年逃亡就是警方無用的鐵證。此次德納羅遭逮捕，象徵著罪犯即便是在義大利南部，也無法再逍遙法外，提升了南義警察的名聲。
然而，埃塞克斯大學（University of Essex）犯罪學教授塞爾吉（Anna Sergi）質疑，德納羅遭逮捕時正在接受癌症治療，表示他病得很嚴重，也無法在柯薩諾斯特拉內繼續扮演重要角色。目前，1月16日早上對診所的突襲如何發生、是誰向政府舉報、德納羅如何在西西里逃亡30年都沒被抓到等資訊，皆還沒被透露。
因此，塞爾吉推測，德納羅很有可能是西西里黑手黨與政府，交易、談判的籌碼。她解釋，可能是集團內的某個人物，認為德納羅不再有利用價值，因此洩露資訊將他交給警方。義大利政府可能也給予了該集團某些好處，以換取能逮捕德納羅的資訊。
對此，義大利社會對德納羅遭逮捕仍持樂觀態度，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）以及前檢察總長卡塞利（Gian Carlo Caselli）皆對警方表示祝賀，卡塞利認為逮捕德納羅，將有利於檢方調查1993年的炸彈襲擊事件。
據《華盛頓郵報》報導，先前遭殺害的法官波塞里尼（Paolo Borsellino）的兄弟薩爾瓦多・波塞里尼（Salvatore Borsellino）表示：「希望我們不需要再等30年，才能將下一個黑手黨領袖繩之以法。」
新聞來源
- Italy's most-wanted Mafia boss Matteo Messina Denaro arrested in Sicily（BBC）
- Italy’s most wanted Mafia boss arrested after 30 years on the run（The Washington Post）
- Who is Matteo Messina Denaro: the story of the fugitive boss since 1993（Nova News）
- MESSED UP THINGS THAT HAPPENED DURING THE SECOND MAFIA WAR（GRUNGE）
延伸閱讀
- 重裝戒備：義大利黑手黨「光榮會」大審判，355人列被告竟只是1個氏族勢力
- 【後篇】故事真偽：《教父》和意大利黑手黨
- 【國際影展紀事】2018羅馬電影節：我所知道黑手黨的二三事
- 高達八成荷蘭記者曾遭攻擊與暴力威脅，記者德弗里斯之死揭開黑幫肆虐的恐懼
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
Tags：
皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。