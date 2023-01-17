義大利黑手黨領袖逃亡30年後被捕，義大利總理梅洛尼：國家偉大的勝利、學者質疑涉及利益交易

據《BBC》與《華盛頓郵報》報導，義大利頭號通緝犯、西西里黑手黨「柯薩諾斯特拉」（Cosa Nostra，意為「我們的事業」）領袖德納羅（Matteo Messina Denaro），在逃亡30年後，於1月16日在義大利南部西西里島的首府巴勒摩（Palermo），遭義大利警方逮捕。

德納羅因數十起謀殺案，在缺席審判下，遭判處多項無期徒刑。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稱此次逮捕行動是「國家的偉大勝利」。

超過100名軍警成員參與了逮捕德納羅的行動，遭逮捕前，德納羅使用化名在一間私人診所接受癌症治療。在義大利警方長達數十年與犯罪集團的鬥爭中，成功逮捕德納羅是警方一個重大的里程碑。

社群媒體上的影片顯示，德納羅被捕時，民眾在巴勒摩街頭歡呼，按喇叭慶祝，並為警察鼓掌。

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy's top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run - @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL — Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023

全球最危險的通緝犯之一，自稱受害者可填滿一整座墓園

根據《Nova News》與《BBC》報導，自1993年遭通緝以來，德納羅一直是義大利警方最想逮捕的逃犯，也是世界上最危險的通緝犯之一。

德納羅於1962年，出生於義大利卡斯泰爾韋特拉諾市（Castelvetrano）的西西里黑手黨家族，是該集團前領袖莫尼（Francesco Messina Money）的兒子。他的父親於1998年因心臟病過世，此後德納羅代替父親，成為了當地幫派的負責人。

雖然他在1998年才成為領袖，但早在90年代初期他就已經參與多起西西里黑手黨的駭人案件。綜合《BBC》與《華盛頓郵報》與《Nova News》報導，1992年西西里法院對該集團審判不久後，德納羅使用炸彈殺害2名參與審判的法官，法爾科尼（Giovanni Falcone）和波塞里尼（Paolo Borsellino）。1993年，德納羅參與了在米蘭、佛羅倫斯和羅馬發生的炸彈攻擊。

同年，他為了阻止一名柯薩諾斯特拉成員揭露幫派罪行、成為法院證人，綁架了他11歲的兒子。該男童遭囚禁779天，最後被勒死，屍體遭放置強酸中腐蝕。此外，德納羅也是許多敲詐、勒索、販毒和洗錢案件的幕後主使。他曾經自稱，若將他的所有受害者葬在一起，可以填滿一整座墓園。

西西里黑手黨柯薩諾斯特拉的最後一名「教父」

西西里黑手黨「柯薩諾斯特拉」是義大利的三大犯罪集團之一，另外兩個是在那不勒斯周圍的卡莫拉（Camorra）和光榮會（Calabrian 'Ndrangheta）。歐洲刑警組織表示，該組織的事業非常龐大，包括販毒、廢棄物管理和旅遊業。在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間，他們甚至自行生產口罩。

由於電影《教父》中，對西西里黑手黨的描繪，以及柯薩諾斯特拉在1970、80年代在黑手黨戰爭中，扮演的核心角色，因此西西里黑手黨可以說是國際上最著名的黑手黨。許多檢察官認為，德納羅掌握了該集團最惡名昭彰的幾起犯罪活動中，所有參與人員的姓名和相關犯罪證據，包括炸死法爾科尼和波塞里尼的炸彈襲擊事件，是最後一名知道西西里黑手黨所有機密的人物。因此成功逮捕德納羅，對警方打擊該集團的意義重大。

逮捕時間引發學者質疑，是警方的勝利還是黑手黨的利益算計？

根據《BBC》報導，義大利南部城市的警方，長年遭指控在維護治安與打擊犯罪上，是沒有效率且沒有用處的，德納羅長年逃亡就是警方無用的鐵證。此次德納羅遭逮捕，象徵著罪犯即便是在義大利南部，也無法再逍遙法外，提升了南義警察的名聲。

然而，埃塞克斯大學（University of Essex）犯罪學教授塞爾吉（Anna Sergi）質疑，德納羅遭逮捕時正在接受癌症治療，表示他病得很嚴重，也無法在柯薩諾斯特拉內繼續扮演重要角色。目前，1月16日早上對診所的突襲如何發生、是誰向政府舉報、德納羅如何在西西里逃亡30年都沒被抓到等資訊，皆還沒被透露。

因此，塞爾吉推測，德納羅很有可能是西西里黑手黨與政府，交易、談判的籌碼。她解釋，可能是集團內的某個人物，認為德納羅不再有利用價值，因此洩露資訊將他交給警方。義大利政府可能也給予了該集團某些好處，以換取能逮捕德納羅的資訊。

對此，義大利社會對德納羅遭逮捕仍持樂觀態度，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）以及前檢察總長卡塞利（Gian Carlo Caselli）皆對警方表示祝賀，卡塞利認為逮捕德納羅，將有利於檢方調查1993年的炸彈襲擊事件。

據《華盛頓郵報》報導，先前遭殺害的法官波塞里尼（Paolo Borsellino）的兄弟薩爾瓦多・波塞里尼（Salvatore Borsellino）表示：「希望我們不需要再等30年，才能將下一個黑手黨領袖繩之以法。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範