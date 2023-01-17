健保署前員工涉利用下屬查詢販情報個資，家族帳戶內超過10億，健保署也啟動內部專案調查
我們想讓你知道的是
週刊爆料葉逢明利用下屬來查詢情治單位人員的健保個資，並將資料用隨身碟帶到中國販售，家人親戚的在台灣港澳的帳戶，更查出超過10億元的現金。葉本人則發出聲明表示自己是公務員，年資總共42年，「從無做過犯法的事情」
健保署日前傳出有內部員工疑似利用職務之便，盜賣個資長達13年，《鏡週刊》今天爆料，檢調目前鎖定前主秘葉逢明，認為他所洩漏的資料中包含府院高層、情治人員個資，並查出他多年來密集往返中國，每次回台後就有親友的帳戶匯入大筆現金，總金額超過10億元。對此日前獲10萬交保的葉明逢本人否認，稱週刊報導不實。
調查局日前接獲檢舉，有人指出健保署3名員工疑似從2009年開始至2022年，利用查核健保資料時，把被保險人的資料提供給他人，疑似涉案人包括健保署前主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，葉逢明已退休，謝玉蓮和李仁輝目前都還在職。日前檢調搜索葉姓退休員工住處和2名職員辦公室，還需要進一步釐清外洩資料件數和流向，全案朝違反《刑法》洩漏國防以外機密罪嫌方向偵辦。
週刊爆料：出賣11情治系統人員個資，赴中返台就有人民幣入帳
據《鏡週刊》報導，檢調懷疑葉逢明每次竊取資料都是利用隨身碟，包括總統府、立院、國防部、國安局、軍情局、調查局、檢察體系、警政體系等11個情治系統內的人員個資疑似都已外洩，牽涉範圍之廣，已嚴重影響國安。
檢調追查也發現他近年密集往返中國10多次，且大多都是僅去個3、4天，大多從港澳入境後隨即轉往北京、上海、南京等地。葉逢明聲稱這些赴中國的行程都是去旅遊，但每次他回台不久，就有親友的港澳帳戶流入大筆資金，這些資金之後也再輾轉匯到其他親友的帳戶內，葉家在港、澳與台灣的相關帳戶存有逾3億元人民幣（折合逾12億元新台幣）。檢調懷疑他藉往返中國的機會交付資料，再利用親友當人頭帳戶洗錢，不過詳細情況目前仍在調查中。
而葉逢明雖身為主祕，但不負責查詢民眾健保資料，因此並無授權碼，只好利用他長期拉拔的謝、李2名部屬在承保組任職，擁有查詢民眾健保資料權限取得全台民眾個資，專案小組懷疑，他以化整為零方式，用隨身碟拷貝檔案，有計畫地逐步將全民資料偷走盜賣至中國。
本人否認：從未做過犯法的事
《自由時報》報導，葉逢明今日發出聲明，自己是公務員，年資總共42年，「從無做過犯法的事情」，「今日鏡週刊報導有關健保洩密案等內容，與客觀事實有諸多不符，本人並未洩漏健保資料、並無涉及不法情事。本案已進入司法偵查程序，本人尊重司法機關的調查，期許檢察官與調查局查明真相，回復個人名譽」。
葉逢明表示，自己去過地檢署、調查局，也詳細說明，當時就被請回來了，整個事情都在那邊調查，聲明稿也寫得很清楚，「相信司法機關、檢調一定能查明真相」，因為仍在偵查中，細節不便說明。
健保署：已著手強化內控
（中央社）媒體報導健保檔案疑遭外洩至中國，健保署今天表示，目前所知非為檢調對外公開案件資訊，已將3大內控機制再強化，同時啟動內部專案小組，盼19日完成調查，並公布初步結果。
衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料，北檢日前依涉嫌違反《國家情報工作法》，諭知新台幣10萬元交保；健保署也已經關閉涉案人員健保資料庫系統查詢權限，在調查期間調離非主管職務。
健保署政風室主任蔡秀卿今天上午接受媒體聯訪時表示，關於報導健保署官員集體洩漏並盜賣全台民眾個資至中國，內容消息來源及查證管道不明，目前所知非為檢調對外公開案件資訊，全案已進入司法程序，籲各界勿加揣測案件情節。
蔡秀卿表示，健保署於案發後隨即啟動危機處理，將「加強涉機敏資料查詢授權管理」、「大量資料查詢審核機制」、「查詢過程適度遮蔽個資」等3大內控機制再強化：另外，同步修正健保資料查詢規範，檢視資料查詢內容及管理流程。
健保署依衛福部長薛瑞元指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制，全面盤點職員查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍，盼能在農曆春節前完成內部行政調查，並完成查詢資料內容分析，釐清事件原貌，檢視、改善內控機制。
媒體問及是否已掌握疑外洩資料用途，蔡秀卿說明，由於需檢視資料橫跨年份很長、資料內容非常龐大，目前仍在比對相關資料，希望能在19日前完成調查，也會盡快公布專案小組初步調查結果。
新聞來源
- 【健保洩密撼國本】出賣11情治系統人員個資 健保署前主祕神密帳戶爆鉅款匯入（鏡週刊）
- 職員傳集體盜賣民眾個資至中國 健保署調查、強化內控（中央社）
- 涉洩個資 健保署前主秘葉逢明首度聲明：從無做過犯法事情（自由時報）
延伸閱讀
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
Tags：
為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。