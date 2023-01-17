健保署前員工涉利用下屬查詢販情報個資，家族帳戶內超過10億，健保署也啟動內部專案調查

健保署日前傳出有內部員工疑似利用職務之便，盜賣個資長達13年，《鏡週刊》今天爆料，檢調目前鎖定前主秘葉逢明，認為他所洩漏的資料中包含府院高層、情治人員個資，並查出他多年來密集往返中國，每次回台後就有親友的帳戶匯入大筆現金，總金額超過10億元。對此日前獲10萬交保的葉明逢本人否認，稱週刊報導不實。

調查局日前接獲檢舉，有人指出健保署3名員工疑似從2009年開始至2022年，利用查核健保資料時，把被保險人的資料提供給他人，疑似涉案人包括健保署前主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，葉逢明已退休，謝玉蓮和李仁輝目前都還在職。日前檢調搜索葉姓退休員工住處和2名職員辦公室，還需要進一步釐清外洩資料件數和流向，全案朝違反《刑法》洩漏國防以外機密罪嫌方向偵辦。

週刊爆料：出賣11情治系統人員個資，赴中返台就有人民幣入帳

據《鏡週刊》報導，檢調懷疑葉逢明每次竊取資料都是利用隨身碟，包括總統府、立院、國防部、國安局、軍情局、調查局、檢察體系、警政體系等11個情治系統內的人員個資疑似都已外洩，牽涉範圍之廣，已嚴重影響國安。

檢調追查也發現他近年密集往返中國10多次，且大多都是僅去個3、4天，大多從港澳入境後隨即轉往北京、上海、南京等地。葉逢明聲稱這些赴中國的行程都是去旅遊，但每次他回台不久，就有親友的港澳帳戶流入大筆資金，這些資金之後也再輾轉匯到其他親友的帳戶內，葉家在港、澳與台灣的相關帳戶存有逾3億元人民幣（折合逾12億元新台幣）。檢調懷疑他藉往返中國的機會交付資料，再利用親友當人頭帳戶洗錢，不過詳細情況目前仍在調查中。

而葉逢明雖身為主祕，但不負責查詢民眾健保資料，因此並無授權碼，只好利用他長期拉拔的謝、李2名部屬在承保組任職，擁有查詢民眾健保資料權限取得全台民眾個資，專案小組懷疑，他以化整為零方式，用隨身碟拷貝檔案，有計畫地逐步將全民資料偷走盜賣至中國。

本人否認：從未做過犯法的事

《自由時報》報導，葉逢明今日發出聲明，自己是公務員，年資總共42年，「從無做過犯法的事情」，「今日鏡週刊報導有關健保洩密案等內容，與客觀事實有諸多不符，本人並未洩漏健保資料、並無涉及不法情事。本案已進入司法偵查程序，本人尊重司法機關的調查，期許檢察官與調查局查明真相，回復個人名譽」。

葉逢明表示，自己去過地檢署、調查局，也詳細說明，當時就被請回來了，整個事情都在那邊調查，聲明稿也寫得很清楚，「相信司法機關、檢調一定能查明真相」，因為仍在偵查中，細節不便說明。

健保署：已著手強化內控

（中央社）媒體報導健保檔案疑遭外洩至中國，健保署今天表示，目前所知非為檢調對外公開案件資訊，已將3大內控機制再強化，同時啟動內部專案小組，盼19日完成調查，並公布初步結果。

衛生福利部中央健康保險署謝姓科長涉查詢被保險人個資，其中疑涉法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員資料，北檢日前依涉嫌違反《國家情報工作法》，諭知新台幣10萬元交保；健保署也已經關閉涉案人員健保資料庫系統查詢權限，在調查期間調離非主管職務。

健保署政風室主任蔡秀卿今天上午接受媒體聯訪時表示，關於報導健保署官員集體洩漏並盜賣全台民眾個資至中國，內容消息來源及查證管道不明，目前所知非為檢調對外公開案件資訊，全案已進入司法程序，籲各界勿加揣測案件情節。

蔡秀卿表示，健保署於案發後隨即啟動危機處理，將「加強涉機敏資料查詢授權管理」、「大量資料查詢審核機制」、「查詢過程適度遮蔽個資」等3大內控機制再強化：另外，同步修正健保資料查詢規範，檢視資料查詢內容及管理流程。

健保署依衛福部長薛瑞元指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制，全面盤點職員查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍，盼能在農曆春節前完成內部行政調查，並完成查詢資料內容分析，釐清事件原貌，檢視、改善內控機制。

媒體問及是否已掌握疑外洩資料用途，蔡秀卿說明，由於需檢視資料橫跨年份很長、資料內容非常龐大，目前仍在比對相關資料，希望能在19日前完成調查，也會盡快公布專案小組初步調查結果。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範