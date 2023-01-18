2023/01/18,
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寒假逛展新選擇！《2222－未來選擇地》：關鍵評論網媒體集團邀您體驗首創時光逆行電影敘事展

寒假逛展新選擇！《2222－未來選擇地》：關鍵評論網媒體集團邀您體驗首創時光逆行電影敘事展
Photo Credit：2222－未來選擇地

我們想讓你知道的是

即日起至4月5日於華山1914文創園區登場的「2222－未來選擇地」，是結合科幻與想像的沉浸式電影敘事體驗展。此展的共同主理人徐德煒、沈仕偉表示：「或許過去這幾年你看過『永續』這兩個字頻繁出現在生活裡，卻不太明白這跟你我有什麼關係？永續發展不該只是政府或企業照本宣科的教條，而是全體人類對於環境與人文友善的一種共識，你我都不可能親自體驗200年後的世界，但卻可以對200年後的世界付出善意。」

關鍵評論網媒體集團與綠屋共同主辦的《2222－未來選擇地》亞洲原創永續概念展，即日起至4月5日於華山1914文創園區登場，以200年後未來人視角出發，結合科幻與想像打造四大展區，透過藝術創作與意象空間，融入虛實交錯的沉浸式時光逆行體驗，讓未來人的故事進一步促動你我「生活中更好的選擇」！

展覽資訊：

日期：2023年1月6日 - 4月5日

時間：10：00~18：00（17：30最後入場）

地點：華山1914文創園區西4、西5館（鄰近杭州北路側門入口處）

購票：taketla

其他購票平台連結及更多展覽資訊請鎖定活動官網： 2222future.com

此展更獲全球關注氣候變遷的夥伴力挺，攜手Celebrity Icons名人Sid Maurer 紐約藝術大師，共同推出與李奧納多狄卡皮歐及安潔莉娜裘莉的藝術作品，並播映國家地理頻授權本展的紀錄片《洪水來臨前》及《火星計劃》，用藝術及影像傳遞永續理念。

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Photo Credit：2222－未來選擇地

《未來選擇地》打造「由未來人視角出發」的沉浸體驗，翻轉氣候變遷下的行動選擇

此展的共同主理人徐德煒、沈仕偉表示：「或許過去這幾年你看過『永續』這兩個字頻繁出現在生活裡，卻不太明白這跟你我有什麼關係？永續發展不該只是政府或企業照本宣科的教條，而是全體人類對於環境與人文友善的一種共識，你我都不可能親自體驗200年後的世界，但卻可以對200年後的世界付出善意。

人類的生活，大從自然環境，近於社會，小至每個自我，如果能每天都做出一個更好的選擇，未來會不會更好？《2222－未來選擇地》希望帶來這個思考，而不是標準答案。提供給社會大眾多元觀點，期望帶來進步社會的自我期許。」

從 2222 逆行 2023 搭乘時光機啟動任務探旅

《未來選擇地》共同主理人徐德煒、沈仕偉更進一步指出，這是首個滿足科幻迷、生態、親子、學生教育、綠色聚落的藝術展，打造「未來、選擇、返回及聚落」四大空間與任務體驗，從機械世界的震驚、選擇如何與海洋共存、重返綠色生活三部曲，時光逆行從2222尋覓2023，我們與自然共生的生活聚落！

找到你生活中的 Better Choice

拯救地球像是超級英雄的事，對忙碌的現代人似乎過於沈重，其實永續行動不需要超能力，可以是一種日常、一種態度、一個更好的選擇，在生活的每個當下也許只是1%的改變，都能集結成驚天動地的力量。

如需更多資訊，請洽
Joanna Lan
Email：joanna.lan@thenewslens.com

關於關鍵評論網媒體集團

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關鍵評論網媒體集團（TNL Media Group）為國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。 所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供兼容並蓄、深度多元且極具影響力的資訊。 藉著零方、一方、三方數據資料庫，透過AI人工智慧資料分析、行銷科技等跨領域核心產品，有效掌握用戶輪廓。以內容為大眾服務，以數據為品牌賦能，以科技為多方對接，是閱聽人內容獲取與企業數位轉型最重要的信賴夥伴。 集團旗下共有9個媒體品牌及11間子公司，在台北、香港、日本共有290多名員工；投資者包含North Base Media基金、Youtube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates。

欲了解更多資訊，請至集團官網https://www.tnlmedia.com/

核稿編輯：楊士範


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