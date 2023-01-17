2023/01/17,
中國

北京指未成年沈迷遊戲已得到解決，批准多款進口遊戲上線，業者營運露出一線曙光

北京指未成年沈迷遊戲已得到解決，批准多款進口遊戲上線，業者營運露出一線曙光
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中國陸續在近月放寬其遊戲產業的限制，它們強調未成年沈迷遊戲已經得到解決，不過分析師認為，中國在政治經濟持續動盪之下，北京很難容忍幽默等言論自由，讓遊戲產業真正放飛。

北京當局指出「未成年沈迷遊戲的問題已經獲得解決」，而在2022年12月底中國開始批准多款進口遊戲上線，這使得中國遊戲產業有一線曙光，業者營運有望能夠谷底回升，但是分析師認為，中國在政治經濟持續動盪之下，監管單位很難真正放飛遊戲產業。

中國放寬進口遊戲限制

中國的言論自由日益緊縮，除了新聞、出版品等敏感物受到監管以外，遊戲也成為北京當局控管的目標。2021年6月以來，中國擴大對於遊戲業者的監管，讓本來欣欣向榮的遊戲產業面臨衰退。

直至2022年12月遊戲業才迎來「進口遊戲」的解封。國家新聞出版署才批准了44款境外的遊戲，這當中包含Switch的《寶可夢大集結》、《移動手遊劍與騎士團》，以及《移動手遊仙劍奇俠傳：新的開始》等著名遊戲等。

此外，中國本土遊戲則多達88款被批准，包含《雷霆保衛戰》、《勇者與探險》，及《世界動物紙牌屋》等遊戲。《華爾街日報》報導指出，中國恢復對「進口遊戲」的批准，替遊戲開發商、發行商留了一點喘息空間，因為在中國必須獲得許可，業者才能夠向玩家收費。

進口遊戲一直是中國遊戲業者重要的收入來源，過去1年裡頭，近年已經發行的遊戲被凍結，而它們只能靠著更舊款遊戲賺錢，為了尋求更好的出路，包含騰訊（Tencent）、網易（NetEase）在內的遊戲開發商，轉向製作少量且大型更具潛力的本土遊戲，希望能夠開闢國際遊戲市場。

北京：未成年沈迷遊戲已經得到解決

中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會、中國遊戲產業研究院與伽馬數據（CNG）於2022年11月聯合發佈報告指出，中國70%的未成年人每週玩遊戲的時間不到3小時，它們還強調「未成年遊戲沈迷的問題已經獲得解決。」這份聲明替中國遊戲業打開了一線曙光。

2021年北京宣布限制未成年只能在週五、六及日不能玩線上遊戲，甚至以「精神鴉片」稱之。自從相關政策出爐後，騰訊遊戲各個遊戲使用率直線下降，相較於同期減少了92%，而各大遊戲類股也跟著崩盤。

中國遊戲將重回正軌，成為下一個拉抬產業的引擎。中國官媒《人民日報》去（2022）年開始轉變報導風向指出，「遊戲產業可以發展先進技術、推進產業發展，還可以增加中華文明傳播力。」

未來中國遊戲公司正透過收購歐美遊戲，或和硬體製造商合作、向海外擴張力道。例如2022年8月，騰訊遊戲已經和瑞士電腦設備廠羅技（Logitech）合作開發一款支持「多種雲端的串流遊戲」的服務。

「是否讓習近平退出遊戲」，北京無法忍受幽默

根據研究調查機構Omdia的數據顯示，串流遊戲正在追趕其他娛樂業，這個市場將從10億美元成長到2026年的120億美元。分析師告訴《金融時報》，網路通訊設備增加，加上5G通訊越來越成熟，成為串遊遊戲成長的利基點。

雖然中國對於遊戲產業的監管力度放鬆，但是仍有許多不安因素。DZT Research研究分析師Ke Yan指出，儘管北京恢復核准遊戲，對其產業是一大利多消息，但是未來仍然存在「高度不確定性」。

他點出，像是核准的標準、程序透明度等問題，都使得中國遊戲產業業者無所適從；再加上，遊戲內玩家層出不窮擴大言論自由事件，也讓相關監管單位很難真正對遊戲產業放手。

例如，近日Steam免費遊戲《鵝鴨殺》迅速風靡中國，玩家從4000人飆升到超過60萬人在線，玩家肆意地在該款遊戲中，將人物取名為習近平、習明澤、薄熙來、胡耀邦和毛澤東敏感詞彙，讓監管單位相當困擾，預料在中國政經動盪下，遊戲產業仍難以大幅成長。

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核稿編輯：翁世航


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