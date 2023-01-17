北京經濟政策變調，科網企業整改時代要完結嗎？
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國家主席習近平發表2023年新年賀詞，首分鐘已提及經濟發展，有別於過去兩年新年賀詞。一句「採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困」，引來多少遐想，超過兩年的科網企業整改、天價罰款，企業或許終於走到隧道盡頭，見到曙光？
文：TaJ
中國突然放棄動態清零，防疫政策大轉向，很多分析都估計，中國將再次把政策重心放在發展經濟上。
國家主席習近平發表2023年新年賀詞，首分鐘已提及經濟發展，有別於過去兩年新年賀詞。一句「採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困」，引來多少遐想，超過兩年的科網企業整改、天價罰款，企業或許終於走到隧道盡頭，見到曙光？
多個部門近日也送出久違的溫言暖語，人民銀行定調今年工作，指螞蟻集團等14家大型平台企業已基本完成整改，未來將會支持平台企業提升創新能力和服務質效，增強競爭力，以在「國際競爭中大顯身手」。銀保監會2023年工作會議提到，「要全力支持經濟運行整體好轉。把支持恢復和擴大消費擺在優先位置」。就連在整改風暴中牽連甚深的滴滴出行，也都「復活」了，16日公布即日起恢復新用戶注冊。
《紐約時報》形容，一如當日誓言要同新冠病毒全面開戰，中國現正展開另一場運動，就是要說服企業相信，中央將恢復經濟增長視為首要任務。《華爾街日報》早前引消息指，二十大會議結束後，國家發改委主任何立峰在一次內部會議上曾呼籲制定政策刺激房地產業和重振企業家的信心。
《金融時報》更引述不具名中國官員和政府顧問稱，北京正研究如何改善與部份國家已惡化多年的外交關係，以及提振疲弱的經濟，「習近平的外交和經濟政策正出現根本性的調整（fundamental reset）」。
只是，無論政策是如何「根本性調整」，它不可能脫離習近平管治特色——牢牢「監管」。《金融時報》引述消息指，中國互聯網監管機構中國國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）入股阿里巴巴旗下子公司以及騰訊，就是為了讓北京繼續牢牢管控這些互聯網巨企。
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國泰世華銀行《請支援理財》全新集數，分享成為有殼族的小秘訣？專家教你買到理想好房！
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今年以來，全球籠罩在「疫情、通膨、戰爭」三大陰霾中、各國除了努力控制疫情，也紛紛祭出各項措施抗通膨，整個社會彌漫在通膨和升息的拉鋸戰中，在高通膨時代下，是否為買房的好時機？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。
國際升息對買房一族的影響
今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。
來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。
買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」
買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。
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自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金
有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。
培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件
如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：
一、薪轉戶
每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。
二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行
銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。
三、建商、房仲配合的銀行
在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。
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後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。
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🎁抽獎辦法
即日起至 2 月 28 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.4 節目
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-活動截止：2023 年 2 月 28 日 23 時 59 分
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