北京經濟政策變調，科網企業整改時代要完結嗎？

由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「買房那些事」並於官方YouTube和Podcast上播出。由知名財經主播葉芷娟擔任主持人，邀請Ting & Sam地產秘密客、國泰世華銀行專家陳文豪，教大家如何善用工具、看準時機，聰明買房。

國際升息對買房一族的影響

今年以來央行連續四次升息，對想購屋的民眾來說房貸利率增加，錢越來越薄，似乎離買房夢想越來越遠。國泰專家陳文豪教大家簡單試算，假設貸款100萬，期限20年，貸款利率每調升一碼（0.25%），每個月本利均攤大約增加120元，可以用「每100萬增加120元」的概念估算一下升息對自己的實際影響。

來賓Sam認為，對於長期持有的自住客來說，利率在20年、30年間一定會有升有降，短期的利率波動並不會造成太大影響。

買房先衡量自己的能力，從蛋白區中找「蛋黃」

買房到底是不是不可能的任務？其實只要有一筆錢當作頭期款，每個月有穩定收入可以支付貸款，基本上就已具備買房的條件。對於小資族來說，只要從屋型、地段、總價去篩選出「負擔得起的物件」，每個人都有機會成為有殼族。而在地段的選擇上一般人容易出現迷思：「既然要買房，就一定要買在市中心蛋黃區」，這樣的想法導致無法存到足夠的錢，買房計畫一延再延。其實每個區域都有自己的蛋黃區，在預算有限的情況下，還是可以找到蛋白甚至蛋殼中的蛋黃，未來房價也比較有保值跟增值的力道。

自備款＋房貸＋裝潢費，回推買房準備金

有了自備款、房貸後如何評估自己能負擔的房屋總價？來賓地產秘密客建議房貸支出可抓在薪水的二分之一到三分之一之間，假設自備款是300萬，房子總價大概落在900萬到1000萬之間。同時需估算裝潢費佔比，以避免發生捉襟見肘的狀況。

培養2到3家主力銀行，爭取較佳房貸條件

如何拿到更好的房貸利率條件？銀行在承作貸款時，最重要的考量就是「償債能力」，此外每間銀行提供的利率優惠都不太相同，民眾可以透過以下三種途徑，爭取更好的利率條件：

一、薪轉戶

每個月有固定轉入交易紀錄，是銀行認識你的第一步。自營者雖然沒有固定薪水的紀錄，但與上下游廠商、客戶間的資金往來也是讓銀行有多認識你的機會。

二、信用卡發卡銀行或投資往來銀行

銀行對於你的信用紀錄、資產狀況、消費紀錄非常瞭解，更容易核貸成功或是拿到優惠利率。

三、建商、房仲配合的銀行

在購買預售屋時，可以考慮從建設公司或仲介業者配合的銀行下手，利率條件、貸款成數有機會有更好的條件。

後疫情時代，買房除了要瞭解地段、產品規劃是不是符合需求，未來的轉手性也要納入考量，做好風險控管，仔細評估自己的能力，目前各家銀行都有推出線上試算工具，只要搜尋「國泰世華銀行貸款試算」，就能簡單試算出貸款成數、期限、每月還款金額，試算後再到銀行諮詢，更能準確瞭解貸款細節，早日實現買房夢想。

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