TNL+ 2023/01/17,
中國

北京經濟政策變調，科網企業整改時代要完結嗎？

北京經濟政策變調，科網企業整改時代要完結嗎？
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我們想讓你知道的是

國家主席習近平發表2023年新年賀詞，首分鐘已提及經濟發展，有別於過去兩年新年賀詞。一句「採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困」，引來多少遐想，超過兩年的科網企業整改、天價罰款，企業或許終於走到隧道盡頭，見到曙光？

文：TaJ

中國突然放棄動態清零，防疫政策大轉向，很多分析都估計，中國將再次把政策重心放在發展經濟上。

國家主席習近平發表2023年新年賀詞，首分鐘已提及經濟發展，有別於過去兩年新年賀詞。一句「採取減稅降費等系列措施為企業紓難解困」，引來多少遐想，超過兩年的科網企業整改、天價罰款，企業或許終於走到隧道盡頭，見到曙光？

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多個部門近日也送出久違的溫言暖語，人民銀行定調今年工作，指螞蟻集團等14家大型平台企業已基本完成整改，未來將會支持平台企業提升創新能力和服務質效，增強競爭力，以在「國際競爭中大顯身手」。銀保監會2023年工作會議提到，「要全力支持經濟運行整體好轉。把支持恢復和擴大消費擺在優先位置」。就連在整改風暴中牽連甚深的滴滴出行，也都「復活」了，16日公布即日起恢復新用戶注冊。

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《紐約時報》形容，一如當日誓言要同新冠病毒全面開戰，中國現正展開另一場運動，就是要說服企業相信，中央將恢復經濟增長視為首要任務。《華爾街日報》早前引消息指，二十大會議結束後，國家發改委主任何立峰在一次內部會議上曾呼籲制定政策刺激房地產業和重振企業家的信心。

《金融時報》更引述不具名中國官員和政府顧問稱，北京正研究如何改善與部份國家已惡化多年的外交關係，以及提振疲弱的經濟，「習近平的外交和經濟政策正出現根本性的調整（fundamental reset）」。

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只是，無論政策是如何「根本性調整」，它不可能脫離習近平管治特色——牢牢「監管」。《金融時報》引述消息指，中國互聯網監管機構中國國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）入股阿里巴巴旗下子公司以及騰訊，就是為了讓北京繼續牢牢管控這些互聯網巨企。

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