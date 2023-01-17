2023/01/17,
軍事

女性也能參與教召，第2季起分區試行、預計徵200餘名女性後備軍人

女性也能參與教召，第2季起分區試行、預計徵200餘名女性後備軍人
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有鑒於正在進行中的烏俄戰爭及逐漸升溫的台海局勢，國防部於今（17）日的記者會上宣布2023年第2季的教召制度，不但首度將女性納入教召，參加5次教召還可獲得獎金。

《中央社》《自由時報》綜合報導，國防部今（17）日上午於記者會宣布，自今（2023）年第2季起，將依各軍種需求，開放試辦「志願教召」，符合專長的後備軍人，即可上網報名參加。且將首度試辦退伍女性軍士官召訓。預計將召集400至500名男性軍人，及200餘名女性後備軍人。更進一步提升後備戰力。

志願教召內容

全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮表示，今年將開放3梯次14天新制教召、70梯次5到7天的舊制教召，供志願教召者報名。

教召對象以退伍8年內官兵為主，須為退伍後未滿12年、符合「國軍人員體格分類作業要點」的體格編號1或2（甲等或乙等體位）、未涉及犯內亂、外患、不能安全駕駛等罪、未納入當年度教召或臨時召集人員等條件。且舊制教召以參加4次為限，新制教召參加1次可換算為2次。

根據《中央社》報導，俞文鎮說，符合條件的後備軍人，可於各梯次召集日60日前，攜帶國民身分證或退伍令正本、本人私章，向縣市後備指揮部或後備服務中心申請志願接受教育召集；縣市後備指揮部或後備服務中心於召集日40日前，將審核結果送達申請人。而一年只能報名一次，民眾報名後到了部隊單位完成訓練後，未來就會針對相關的動員需求納入名冊。

據「後備軍人召集優待條例」與相關規範，後備軍人若志願參加教召，第5次起可額外獲得獎勵，每次除既有待遇外，還能獲得5000元獎金。

俞文鎮也表示，會有這項新政策，是因為14天教召訓練制度，廣獲各界好評，希望有更多人可以參加。

報名方式

  1. 國防部全民防衛動員署後備指揮部全球資訊網上線上報名。
  2. 洽詢服務台

經資審符合資格者，將有專人通知至縣市後備指揮部或後備服務中心服務台辦理。

新聞來源

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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