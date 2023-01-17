2023/01/17,
政治

香港中聯辦易帥，「強硬派」鄭雁雄接任

香港中聯辦易帥，「強硬派」鄭雁雄接任
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中國國務院任命被視為強硬派的鄭雁雄接任香港中聯辦主任。鄭雁雄自2020年駐港國安公署成立後擔任署長，負責監督國安法實施。他過去曾表示，「香港回歸了便是中國的，不能還認英國美國為老闆」。

文：德國之聲中文網

中國國務院上週六（1月14日）任命現年59歲的鄭雁雄為中聯辦主任，即日起接替駱惠寧。

在香港爆發反修例示威活動後，北京快速出台《香港國安法》並在2020年成立中央駐港國安公署，由鄭雁雄擔任公署署長。鄭雁雄所領導的駐港國安公署負責監督國安法的實施，該法已被用於起訴數十名活動人士。

香港特首李家超週六對這一任命表示歡迎。他表示，鄭雁雄帶領的國安公署在過去兩年多以來「與香港特區國安委有效協調，監督、指導香港特區維護國家安全工作」。

鄭雁雄週日以中聯辦主任身份發表2023年新春致辭時稱，「未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，也是香港開創新局面實現新飛躍的關鍵期」，「我們對一個『由治及興』的香港滿懷希望和信心」。他還提到，「有『一國兩制』的堅實保障」，「香港『興』的動能一定會變得更強勁」。

《法新社》指出，英國1997年歸還香港時制定的《基本法》禁止中國大陸官員干預香港日常事務，但隨著北京以其威權形象重塑香港，中聯辦變得更直言不諱，影響力也不斷加大。

公開資料顯示，鄭雁雄出生於1963年8月，廣東汕頭市潮南區人， 1984年7月參加工作，1986年5月加入中國共產黨，曾任汕尾市委書記、廣東省常委等職務。

鄭雁雄因2011年曾參與鎮壓廣東烏坎村的反腐抗議活動而聞名。香港媒體曾報導，鄭雁雄在一次內部會議上批評烏坎村民找外媒出頭，並稱「境外媒體信得過，母豬都會上樹」。2021年，鄭雁雄在出席國家安全教育日活動時曾強調，「香港回歸了便是中國的」，絕不能幻想名義上回歸，但還認美國英國是老闆，覺得中央的利益可以討價還價。

據港媒報導，卸任的中聯辦主任駱惠寧預計將退休。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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