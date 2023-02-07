日本社會格差裂痕越來越深，如何預防「無敵之人」鋌而走險？
我們想讓你知道的是
失無可失，因而犯罪時毫不猶豫——在日本網路俚語中，這類人被稱為「無敵之人」。在日本，這類人實施的惡性犯罪行為正在增多。2022年就發生了日本前首相安倍晉三被槍殺案、埼玉市醫生遭挾持槍殺案等殘忍的「表演型犯罪」案件。這些案件的背後是如今越來越多人無法指望獲得穩定的工作機會，無法擁有家庭，從而失去了生的希望。如何才能阻止他們鋌而走險呢？
文：谷田邦一
受訪對象：山田昌弘
越來越多的當代人感覺被疏離
- 早在18年前，您就在著作《希望格差社會》（筑摩文庫）中預見到，「如果格差社會繼續發展下去，那些自感被社會拋棄的人將走上反社會之路。」最近接連發生的幾起惡性案件，就是由心懷這種情緒的人犯下的。對此，您是如何看待的？
日本社會是構建在家庭和公司共同體的基礎上的。人們在獲得家人、同事認可的過程中建立起自我身份認同。安倍前首相被槍殺案的犯罪嫌疑人山上徹也，雖然有母親這個家人，但她沉迷於宗教。山上不僅被家人拋棄，還被同事拋棄了。像他這樣對現在和將來都不抱希望的人所引發的犯罪行為越來越多。
- 案件背後的原因是社會變化嗎？
是的。直到1990年左右為止，得益於日本經濟穩定成長，人們相信即便社會差距存在，也是能夠被跨越的。當時，大部分男性都有穩定的收入，女性和這樣的男性結婚，生兒育女。即使社會不同階層之間存在差距，人們也抱有希望，認為只要自己努力，就能過上富裕的生活。
然而，進入平成時代之後，日本經濟結構調整，出現了大量的非正式僱用人員，在就業方面產生了社會性差距，進而導致家庭貧富、子女教育環境產生差距，社會的兩極分化進一步發展。對於大多數非正式僱用人員而言，無論自身怎麼努力，都無法獲得能讓自己將來過上富裕生活的收入，也沒法結婚組建家庭。也就是說，自己的將來變得沒有指望了。
當初受到巨大影響的是年輕人，隨著時間的推移，中老年群體之間的差距也就擴大了。總體來說，就是一部分人為傳統的家庭和職場所不容。他們覺得身處這樣的社會，自己的將來毫無指望，換言之就是陷入了絕望的境地。如今的日本社會已然變成了這樣，存在著一定比例的人被社會所拋棄。
- 所謂「無敵之人」的犯罪手法不斷升級，越來越膽大妄為，您認為主要原因是什麼？
對大多數人來說，建立自我身份認同有兩個條件：一是家庭，二是工作。就業和婚姻之所以重要，是因為擁有同事或家人，就可以與社會建立關聯。可以說，此兩者的包容度下降是一系列惡性案件的深層原因。
2022年1月，埼玉縣發生的那起槍殺案中，犯罪嫌疑人嚷嚷著要讓自己死去的母親復活，為此在家中挾持醫生，與警方對峙，最終用槍殺害了醫生。這名犯罪嫌疑人一直在家照顧老母親，靠母親的養老金生活。這個與他彼此牽掛的人（母親）去世了，他與世界唯一的關係就斷絕了。就在這個時候，他把矛頭指向了醫生，鋌而走險。
不過，即便社會上存在一定比例的人對現實社會感到絕望，也不意味著立刻導致犯罪。在那之前還有一個階段。如果有其他容身之所，人是不會走到犯罪那一步的。因2008年的秋葉原無差別殺人案而被判處死刑的加藤智大，就是在被工作和家庭拋棄之後，遁入網路BBS的世界的。後來在這個「安身之所」遭到騷擾，這才點燃了他犯罪的導火線。
「自我負責」的論調把被排擠的人逼入絕境
- 以前的人遭社會疏離而陷入絕望之後，最極端的行為幾乎都是自殺。但最近，像歐美人那樣，把矛頭指向他人的行為增多了。他們認為「橫豎是死，不如拉上別人當墊背的。」這是為什麼呢？
從世界範圍來看，現在日本還是自殺的人多，而且在已開發國家中，日本無差別殺人的情況也是比較少的。日本人還保留著不能給社會添麻煩的意識。之所以把矛頭轉向他人，大概是因為被社會拋棄的意識更強烈吧。此外也與現在人們廣為提及的「自我負責」論調有關。
英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）曾經說「根本就沒有社會這回事（there is no such things as society）」，否定了福利國家制度，強調完全由個人自行負責。也就是說，她認為當時的英國已經沒有「社會」這一與人和善、互幫互助的集合體了。由此，新自由主義和自我負責的論調傳播開來。
但對於那些已經對現實感到絕望的人來說，社會非但沒有幫助自己，還把自己拋棄了。既然如此，那麼矛頭指向誰就無所謂了。他們不像勞動運動或學生運動那樣試圖改變社會，進行反抗，而只是拉上那些看上去很幸福的人同歸於盡，無論是誰都可以，以此向社會報復。
- 現在社會上盛行這種「自我負責」的論調，指責那些苦苦掙扎於格差社會之中的人是「自作自受」。這種論調對這一系列案件有影響嗎？
在得知發生無差別殺人案後，很多人會覺得「要死就自己一個人死好了」。對於仍對現實世界抱有希望的人來說，這個想法是理所當然的。但對於已經遭到社會排斥的人來說，自己已經不是社會的一員，因此就不會有「給社會添麻煩」的意識了。既然社會已經變得以「自我負責」為前提了，那麼發生這樣的案件也只能說是無可奈何的了。
從美國社會的案例中我們也可以知道，只要求個人對自我負責，是無法根除此類犯罪的。針對那些已經對現實感到絕望的人，傳統的方法還是很有效的，也就是通過公共政策和社會性支持，幫助他們找到工作夥伴，組建家庭，結交朋友。
問題是如何創建這樣的環境。這就要提到虛擬世界了。我認為，以前日本之所以很少發生自暴自棄的惡性犯罪，得益於柏青哥的存在。
因為它是那些在現實工作中受不到任何認可的人可以逃避的去處。正是由於存在這些不至於讓人成癮的柏青哥店和公營博彩項目（競輪、賽馬等），日本的犯罪率才比較低。現在，取而代之的是網路遊戲。玩家在虛擬世界中獲得「虛擬認可」，由此防止自己陷入絕望的境地。
需要開展說明交友的活動
- 在社會格差裂痕越來越深的情況下，您認為有什麼方法可以救助那些遭到社會排斥的人？在制定具體的公共政策時有什麼切入點？
我認為方法只有一個，那就是幫助他們在現實世界中，一點一點地增加人與人之間的關聯。我擔任著全國社區結婚支持中心的理事，十多年前開始就在各地開展幫助人們步入婚姻的事業。這個事業不僅有助於解決低生育率的問題，也在引導人們從孤立的狀態中走出來，與他人建立關聯。
面對那些處於孤立狀態的人，除了說明他們步入婚姻組建家庭，我們還要想辦法讓他們即便單身也不會孤立於社會。因此，就算不是相親，幫他們結交朋友也是可以的。
總之，要為那些處於孤立狀態的人搭建容身之所。
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