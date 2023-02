日本社會格差裂痕越來越深，如何預防「無敵之人」鋌而走險？

文:谷田邦一

受訪對象:山田昌弘

越來越多的當代人感覺被疏離

早在18年前,您就在著作《希望格差社會》(筑摩文庫)中預見到,「如果格差社會繼續發展下去,那些自感被社會拋棄的人將走上反社會之路。」最近接連發生的幾起惡性案件,就是由心懷這種情緒的人犯下的。對此,您是如何看待的?

日本社會是構建在家庭和公司共同體的基礎上的。人們在獲得家人、同事認可的過程中建立起自我身份認同。安倍前首相被槍殺案的犯罪嫌疑人山上徹也,雖然有母親這個家人,但她沉迷於宗教。山上不僅被家人拋棄,還被同事拋棄了。像他這樣對現在和將來都不抱希望的人所引發的犯罪行為越來越多。

案件背後的原因是社會變化嗎?

是的。直到1990年左右為止,得益於日本經濟穩定成長,人們相信即便社會差距存在,也是能夠被跨越的。當時,大部分男性都有穩定的收入,女性和這樣的男性結婚,生兒育女。即使社會不同階層之間存在差距,人們也抱有希望,認為只要自己努力,就能過上富裕的生活。

然而,進入平成時代之後,日本經濟結構調整,出現了大量的非正式僱用人員,在就業方面產生了社會性差距,進而導致家庭貧富、子女教育環境產生差距,社會的兩極分化進一步發展。對於大多數非正式僱用人員而言,無論自身怎麼努力,都無法獲得能讓自己將來過上富裕生活的收入,也沒法結婚組建家庭。也就是說,自己的將來變得沒有指望了。

當初受到巨大影響的是年輕人,隨著時間的推移,中老年群體之間的差距也就擴大了。總體來說,就是一部分人為傳統的家庭和職場所不容。他們覺得身處這樣的社會,自己的將來毫無指望,換言之就是陷入了絕望的境地。如今的日本社會已然變成了這樣,存在著一定比例的人被社會所拋棄。

所謂「無敵之人」的犯罪手法不斷升級,越來越膽大妄為,您認為主要原因是什麼?

對大多數人來說,建立自我身份認同有兩個條件:一是家庭,二是工作。就業和婚姻之所以重要,是因為擁有同事或家人,就可以與社會建立關聯。可以說,此兩者的包容度下降是一系列惡性案件的深層原因。

2022年1月,埼玉縣發生的那起槍殺案中,犯罪嫌疑人嚷嚷著要讓自己死去的母親復活,為此在家中挾持醫生,與警方對峙,最終用槍殺害了醫生。這名犯罪嫌疑人一直在家照顧老母親,靠母親的養老金生活。這個與他彼此牽掛的人(母親)去世了,他與世界唯一的關係就斷絕了。就在這個時候,他把矛頭指向了醫生,鋌而走險。

不過,即便社會上存在一定比例的人對現實社會感到絕望,也不意味著立刻導致犯罪。在那之前還有一個階段。如果有其他容身之所,人是不會走到犯罪那一步的。因2008年的秋葉原無差別殺人案而被判處死刑的加藤智大,就是在被工作和家庭拋棄之後,遁入網路BBS的世界的。後來在這個「安身之所」遭到騷擾,這才點燃了他犯罪的導火線。

「自我負責」的論調把被排擠的人逼入絕境

以前的人遭社會疏離而陷入絕望之後,最極端的行為幾乎都是自殺。但最近,像歐美人那樣,把矛頭指向他人的行為增多了。他們認為「橫豎是死,不如拉上別人當墊背的。」這是為什麼呢?

從世界範圍來看,現在日本還是自殺的人多,而且在已開發國家中,日本無差別殺人的情況也是比較少的。日本人還保留著不能給社會添麻煩的意識。之所以把矛頭轉向他人,大概是因為被社會拋棄的意識更強烈吧。此外也與現在人們廣為提及的「自我負責」論調有關。

英國前首相柴契爾夫人(Margaret Thatcher)曾經說「根本就沒有社會這回事(there is no such things as society)」,否定了福利國家制度,強調完全由個人自行負責。也就是說,她認為當時的英國已經沒有「社會」這一與人和善、互幫互助的集合體了。由此,新自由主義和自我負責的論調傳播開來。

但對於那些已經對現實感到絕望的人來說,社會非但沒有幫助自己,還把自己拋棄了。既然如此,那麼矛頭指向誰就無所謂了。他們不像勞動運動或學生運動那樣試圖改變社會,進行反抗,而只是拉上那些看上去很幸福的人同歸於盡,無論是誰都可以,以此向社會報復。

現在社會上盛行這種「自我負責」的論調,指責那些苦苦掙扎於格差社會之中的人是「自作自受」。這種論調對這一系列案件有影響嗎?

在得知發生無差別殺人案後,很多人會覺得「要死就自己一個人死好了」。對於仍對現實世界抱有希望的人來說,這個想法是理所當然的。但對於已經遭到社會排斥的人來說,自己已經不是社會的一員,因此就不會有「給社會添麻煩」的意識了。既然社會已經變得以「自我負責」為前提了,那麼發生這樣的案件也只能說是無可奈何的了。

從美國社會的案例中我們也可以知道,只要求個人對自我負責,是無法根除此類犯罪的。針對那些已經對現實感到絕望的人,傳統的方法還是很有效的,也就是通過公共政策和社會性支持,幫助他們找到工作夥伴,組建家庭,結交朋友。

問題是如何創建這樣的環境。這就要提到虛擬世界了。我認為,以前日本之所以很少發生自暴自棄的惡性犯罪,得益於柏青哥的存在。

因為它是那些在現實工作中受不到任何認可的人可以逃避的去處。正是由於存在這些不至於讓人成癮的柏青哥店和公營博彩項目(競輪、賽馬等),日本的犯罪率才比較低。現在,取而代之的是網路遊戲。玩家在虛擬世界中獲得「虛擬認可」,由此防止自己陷入絕望的境地。

需要開展說明交友的活動

在社會格差裂痕越來越深的情況下,您認為有什麼方法可以救助那些遭到社會排斥的人?在制定具體的公共政策時有什麼切入點?

我認為方法只有一個,那就是幫助他們在現實世界中,一點一點地增加人與人之間的關聯。我擔任著全國社區結婚支持中心的理事,十多年前開始就在各地開展幫助人們步入婚姻的事業。這個事業不僅有助於解決低生育率的問題,也在引導人們從孤立的狀態中走出來,與他人建立關聯。

面對那些處於孤立狀態的人,除了說明他們步入婚姻組建家庭,我們還要想辦法讓他們即便單身也不會孤立於社會。因此,就算不是相親,幫他們結交朋友也是可以的。

總之,要為那些處於孤立狀態的人搭建容身之所。