蘇貞昌率全體內閣總辭：國防部長邱國正料將卸任，兩岸局勢升溫之際由誰交棒？

各界關注內閣改組，今（19）日有了新進展。行政院長蘇貞昌今日下午於立法院通過總預算後，到立法院議場向委員們致意，並未發表談話後急赴總統府，稍早於臉書宣布，將率全體閣員請辭，請總統儘速指派新的閣揆。

新內閣人選未定，但在國防方面，現年70歲的國防部長邱國正預料將卸任，結束將近3年的任期。近來兩岸軍事對峙嚴重，下一任國防部長人選也備受外界注目。

邱國正於2021年2月23日接替嚴德發就任國防部長，上任後有「後備動員制度改革」、「對美軍售案後續裝備到達」與「中科院軍備研發」三大任務，其中最重要迫切的是後備戰力改革。邱國正任內完成兵役改革、義務役延長為一年，並執行教召改革，於去（2022）年起推行14天新式教召，今（2023）年起試辦女性教召。

邱國正任內在立法院多受朝野立委肯定，不過也時有爭端。面對外界質疑刺槍術的聲浪，他捍衛疑刺槍術為「練心練技」、支持這項訓練；2021年前台灣基進立委陳柏惟用台語質詢，與邱國正發生口角，邱國正找來國防部常務次長李宗孝協助翻譯，未請坐在委員會席間的傳譯。

國防部長邱國正。Photo Credit: 中央社

新部長可能人選？

國安會秘書長顧立雄成為有望接任國防部長的大黑馬。顧立雄17日赴憲兵211營春節慰問，憲兵211營被稱為「天下第一營」、「鐵衛營」，主要負責總統府內外維安特勤工作，保護正副元首和政要，顧立雄代表總統前往慰勞憲兵，更增添接任國防部長的想像空間。

現年64歲的顧立雄為律師出身，曾任台北律師公會理事長、民進黨任務型國代、司改會董事長、台灣人權促進會會長，也曾是廢死推動小組成員以及太陽花學運諮詢人物之一。

在蔡英文於2016年當選總統後，顧立雄先後曾任民進黨不分區立委（2016）、不當黨產處理委員會首任主任委員（2016-2017）、金管會主任委員（2017-2020）、國安會秘書長（2020年至今），妻子為現任經濟部長王美花。

不過近來兩岸軍事對峙嚴重，共機共艦出海頻繁，加上義務役將延長一年，國軍戰訓壓力陡升，也讓軍方對「文人部長」接任時機有所疑慮。

Photo Credit: 中央社 國安會秘書長顧立雄。

另一名可能人選為前參謀總長黃曙光，在外傳可能人選之中，黄曙光期別最資深，又是推動潛艦國造國防政策的執行者，潛艦國造目標今年9月下水，黃曙光能否在潛艦國造船段組合的關鍵期兼顧軍務，須視國安團隊意見。

現年65歲的黄曙光為退役中華民國海軍二級上將，是蔡英文上任後第一位被核定晉升的二級上將，接替李喜明二級上將為海軍司令，現為總統府國造潛艦專案小組召集人，國安會諮詢委員。

Photo Credit: 中央社 前參謀總長黃曙光（右）2021年獲總統蔡英文頒授二等寶鼎勳章，肯定其使國艦國造如期進行。

黃曙光曾於2017年3月赴美國主持派里級巡防艦接艦典禮，同時親赴美國首都華府，成為川普（Donald Trump）就任美國總統以來第一位訪美的中華民國國軍將領。2020年1月16日前參謀總長沈一鳴墜機殉職，黃曙光接替參謀總長一職，2021年6月30日黃曙光退役卸任，交棒給現任參謀總長陳寶餘；9月1日，就任國家安全會議諮詢委員。

現任參謀總長、64歲的陳寶餘也是國防部長人選之一，陳寶餘是中華民國陸軍二級上將，也是第一位專案延任的參謀總長。陳寶餘原應去年5月屆齡退伍，但總統蔡英文考量「國防政策延續及整體建軍規劃發展」，核定陳延長服役1年。

Photo Credit: 中央社 國防部參謀總長陳寶餘（右2）。

另外曾任總統府侍衛長、現任國防大學校長劉志斌也是可能人選，但劉志斌比陳寶餘低四個年班，接任部長有倫理問題。

Photo Credit: 中央社 海軍司令劉志斌（中）2020年出席總統就職典禮。

在去年8月美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共機艦頻繁侵擾台灣外島，兩岸局勢更為緊張；另外在義務役延長一年、訓練內容需要整裝待備，但因為俄烏戰爭，台灣向美國購買的軍用設備武器多有延遲交付的情況，這都是未來國防部長需要面對的棘手任務。

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核稿編輯：羅元祺