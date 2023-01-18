2023/01/18,
政治

施壓賴清德開除高嘉瑜、王世堅，民進黨就能贏回民心嗎？

施壓賴清德開除高嘉瑜、王世堅，民進黨就能贏回民心嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

側翼網軍名嘴透過一次一次不停的出征，跟風的支持者活在自己的同溫層，無從得知分辨網軍名嘴側翼和政黨背後的從屬關係，更不自知這樣的行為早就觸怒不少過去支持過民進黨的選民。而近來又傳出「取代高嘉瑜」的說法，但名單裡的人沒一個比高嘉瑜票還多，只是讓李彥秀漁翁得利，做夢都會笑。

文：曾國豪

民進黨在去年11月26日選戰大敗後，黨主席蔡英文引咎辭職，沒多久賴清德一肩扛起宣布參選民進黨黨主席補選，並且在全台灣每個縣市舉辦黨員座談會聆聽基層的聲音，但沒想到賴清德所到之處，都有民進黨的黨員、支持者痛罵高嘉瑜、王世堅，要求賴清德依照黨紀開除這兩人的黨籍，面對來勢洶洶的綠營基層群眾，賴清德該如何領導民進黨爭取民心呢？

項莊舞劍，意在沛公

最近許多自稱民進黨支持者、黨員紛紛打電話到民進黨中央黨部，痛罵高嘉瑜、王世堅，要求應該開除他們黨籍。另外許多綠營名嘴比如張宇韶、鍾年晃、林育卉、溫朗東紛紛號召大家支持吳欣岱「把高嘉瑜拉下來」，鍾年晃更喊出「寧願民進黨少掉這一席，也不要讓高嘉瑜連任」。

王瑞德也加入戰局，質疑民進黨既然都開除過吳子嘉的黨籍，為什麼高嘉瑜不用處理？並且表示明年台北市內湖、南港立委選舉唯一支持吳欣岱。

一堆側翼粉專很早之前就不斷鼓吹開除高嘉瑜、王世堅，甚至兩年前林淑芬不滿民進黨開放美牛政策，也被圍剿說要開除她的黨籍，這些都已經不是新鮮事了。

誠如立委林淑芬所言，民主體制該被監督的政府，卻透過網軍出征民代，造成寒蟬效應，民主的核心，制衡的功能蕩然無存。

就像林淑芬說的，側翼網軍名嘴透過一次一次不停的出征，造成輿論一言堂、不容許有不同意見，破壞民主的多元精神，但是跟風的支持者活在自己的同溫層，無從得知分辨網軍名嘴側翼和政黨背後的從屬關係，卻傻傻的被帶風向一起不斷到處出征，與過去為韓國瑜護航到處出征的「韓粉」一模一樣，卻不自知這樣的行為早就觸怒不少過去支持過民進黨的選民了。

在2020年港湖區的立委選戰中，國民黨的李彥秀獲得11.8萬張選票，民進黨的高嘉瑜則贏得12.5萬票成功當選。反觀急著要黨中央開除高嘉瑜的李建昌，他在2011年選港湖區立委以7.8萬張選票落敗，至於基進黨的吳欣岱去年參選港湖區議員，只獲得1萬0186張選票敗選。

想開除高嘉瑜的，想取而代之的，沒一個比高嘉瑜票還多的，是哪來自信與勇氣想取而代之？難道利用初選機制把高嘉瑜拉下來，派李建昌、吳欣岱就能選贏國民黨的李彥秀嗎？可想而知，到時候只是讓李彥秀漁翁得利，人家做夢都會笑。

進一步說，有人說高嘉瑜離開民進黨絕對選不上立委，但以她在港湖區的支持度，若她到時候派出自己子弟兵出來選議員，民進黨等於面臨三席動搖的風險，又該如何應對？

還有，不論是張宇韶、鍾年晃、林育卉、溫朗東、王瑞德，通通都不用背負參選壓力，他們只要在三立、民視這些同溫層取暖賺通告費就荷包滿滿，但要面臨參選壓力的是一大票民進黨立委，逼走高嘉瑜、王世堅，只會讓社會上多數選民認為民進黨真的無可救藥，到時候對民進黨而言絕對是空前的政治大災難，到時候會不會反而害到民進黨一堆立委通通落選呢？

民進黨九合一挫敗 高嘉瑜：不是單一個人問題
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其實大家都知道賴清德跟高嘉瑜過去的情誼，在高嘉瑜初出茅廬參選議員時，賴清德曾大力贊助，增加她的曝光度，使高嘉瑜有機會在政壇上發光；當賴清德在2020年想要角逐總統時，除了賴清德的子弟兵林俊憲這些人之外，高嘉瑜也曾陪著賴清德站上吉普車掃街，一路情義相挺。

如今賴清德要成為民進黨黨主席，有心參選總統，現在就一堆牛鬼蛇神以及背後那些效忠某派系的網軍側翼名嘴，施壓賴清德開除高嘉瑜、王世堅，這些人怎麼不想想當初在2020年黨內初選，是怎麼把賴清德抹成中共同路人的。

而如今民進黨遭逢大敗，不深思檢討自己給民進黨造成多少負面觀感，卻厚著臉皮想巴結在賴清德身邊，然後再不斷鼓吹洗腦民進黨的支持者，把正直敢言的高嘉瑜、王世堅打成戰犯。

在我看來，打高嘉瑜、王世堅是假，壓下賴清德才是他們的目的，背後盤算著還想繼續操控賴清德牽著他的鼻子走，無非是想架空賴清德而已，這當中的伎倆實在拙劣至極啊。

寧當烏鴉，何錯之有

王世堅、高嘉瑜最常受到民進黨支持者非議的就是，認為他們為了凸顯自己的「中間價值」，不斷在媒體面前公開抨擊自己的政黨，既拉高自己的聲量，又能獲得更多的選票，還能博得「民進黨良心」這樣的美名，但是這樣的操作手法一再上演，甚至其言論還被藍白陣營加以利用，成為攻擊民進黨的工具，民進黨支持者對王世堅、高嘉瑜這兩人長期累積的不滿情緒當然會炸裂。

這樣的道理站在民進黨同溫層的角度來看，自然沒錯，但是他們卻忽略社會中多數人的觀感。

此前，因林智堅論文涉抄襲爭議、新竹棒球場花12億改建後品質不佳造成的風波，高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》中表示：「民進黨最擔心的，恐怕還是怕北北基桃竹選區恐因上述爭議而一屍五命」、「如果未來選戰焦點依舊沉溺在上述爭議，再加上國民黨每天打得歡欣鼓舞，民進黨除了感到無奈，也會為北北基桃竹這麼好的團隊，卻被論文跟棒球場掩蓋而感到可惜，自然憂心地方選情撞車」。

此後，針對稅收超徵引發的爭議，高嘉瑜在媒體記者前的回應是：「大家的日子苦哈哈，政府的稅收卻年年超出預算，凸顯出我們的行政失靈，政府該注意的是貧富差距擴大的問題，有錢的人越有錢，底層的民眾面對通膨、高房價的壓力，是沒有多餘的支出可以去做經濟的消費，希望小英總統還有我們的國安高層能夠確實的去了解說，如何能夠透過相關的政策，來去協助經濟弱勢的民眾，能夠過個好年，能夠弭平貧富差距的問題，解決通膨跟高物價高房價的問題，並不是說大撒幣，把錢都花一花就沒事了」。


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