日本大學入學共通考試「父母扭蛋」入題，貧富差距、階級對立加劇考生相對剝奪感
我們想讓你知道的是
「父母扭蛋」這個詞，表面上是人不能選擇自己的父母，或是生長的家庭，但實際上這個詞是年輕人不滿自己的父母或出生，對社會感到不公義，覺得不管自己再怎麼努力，就是輸在起跑點。韓國對於這種社會階級有一個詞叫做「土湯匙」，「土湯匙」就是相對於含著金湯匙、銀湯匙出生的底層家庭，有錢人家的孩子一出生就含著金湯匙和銀湯匙，自己一出生就只有「土湯匙」，直接吃土。「父母扭蛋」講的就是這種中低階層的民眾不平衡的心理，「土湯匙」們很不爽含著金湯匙、銀湯匙出生的中上階級。而這件事，是怎麼在日本造成迴響？
文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）
上個週末是日本的大學入學共通考試（共通テスト），大家可以想像成是台灣的學測——考生們參加完考試後，看看自己的考試分數有機會上哪些大學，就拿這個考試的成績去申請某某大學的某某科系，接著再去參加某某大學某某科系的第二階段考試。而關於日本共通考試，站上已經寫過很多篇文章。有興趣的人可以參考此篇文章，【閒聊】從《東大特訓班2》看日本大學考試制度。
至於今天要聊的不是共通考試，而是這屆考題在兩個考科都出了會讓考生聯想到網路用語「父母扭蛋／轉蛋（親ガチャ）」。
父母扭蛋是什麼？
「父母扭蛋／轉蛋」或各種「XX扭蛋／轉蛋」字面上的意思都是一樣的——人生就像扭蛋，上天配給你什麼樣的父母、子女、同事⋯⋯都是命運，我們沒有辦法選擇自己的父母、子女、同事⋯⋯。
但這只是字面上的意思，扭蛋／轉蛋系列的每一個詞，背後其實隱含的概念各有不同。而扭蛋／轉蛋系列當中，最有名的就是「父母扭蛋／轉蛋」。
（以下統一使用「扭蛋」一詞，對不起了～轉蛋）
「父母扭蛋」這個詞，表面上是人不能選擇自己的父母，或是生長的家庭，但實際上這個詞是年輕人不滿自己的父母或出生，對社會感到不公義，覺得不管自己再怎麼努力，就是輸在起跑點。
「土湯匙」們的逆襲
韓國對於這種社會階級有一個詞叫做「土湯匙」，「土湯匙」就是相對於含著金湯匙、銀湯匙出生的底層家庭，有錢人家的孩子一出生就含著金湯匙和銀湯匙，自己一出生就只有「土湯匙」，直接吃土。
「父母扭蛋」講的就是這種中低階層的民眾不平衡的心理，「土湯匙」們很不爽含著金湯匙、銀湯匙出生的中上階級。「父母扭蛋」會成為網路用語或是一種社會現象，反映的正是社會貧富差距擴大、階級對立日益嚴重的狀況。
同場加映：子女扭蛋
至於和「父母扭蛋」看似很類似的「子女扭蛋」，背後則是不同的語境——「子女扭蛋（子ガチャ）」。
「子女扭蛋」字面上是父母不能選擇孩子，但「子女扭蛋」的「中獎」是指，父母覺得孩子長大後的發展，很平凡或是超乎預期，意即「子女不要太糟就好」；「沒抽中」則是孩子表現不如預期。
所以批判「子女扭蛋」說法的其中一個論點是，孩子不能選擇自己的父母就算了，父母抱怨自己的孩子「沒有想像中那麼好」，是不是一種在卸責的做法，千錯萬錯都是孩子天生資質不夠好的錯，而不是自己沒有認真照顧孩子？總之，同樣是「XX扭蛋」的照樣寫短語，但每個詞彙之間彼此要討論的問題差很大。
2023年共通考試考題
回到共通考試。這次的共通考試，一共有兩個考科出現和「父母扭蛋」有關的題目。一個是社會科的「倫理、政治・經濟」，另一個則是社會科的「現代社會」，兩題都是題組題。（社會科細分成10個考科，可以任選0-2科來考）
「倫理、政治・經濟」的題幹
「倫理、政治・經濟」關於「父母扭蛋」的題目是從134-138頁的第四大題，共有四個小題。
題目的一開始，是G學生和H學生在對話。G學生看到一棟豪宅，就和H同學說：「生在這個家裡的孩子運氣也太好了吧～有夠不公平的」。H學生則是覺得，生在哪個家庭或是哪個國家，不是自己可以選的，不管是在哪個環境長大的孩子，要能在社會上出人頭地，還是要看個人的努力。
G學生和H學生的對話還有很長。總之兩個人就是在辯論，關於一個人成功與否，生在哪一個家庭的「運氣好壞」和「個人努力」之間該如何評價才好？命運好壞造成社會階級上的差異，又該如何補足？出生比較差的人，就算和出身好的人花一樣的多的努力，是否也只能在金湯匙、銀湯匙的後面，各種追趕跑跳蹦？
回答完3個小題的問題後，G同學和H同學跑去找倫理科的老師討論這個問題。G和H的論點是第四小題填空題的題目。
正解是，G認為如果沒有辦法消除運氣好壞的差異，這個社會就會變成大家都是以每個人的出身好壞作為評價的標準，這個社會也就沒有辦法互相尊重彼此；H則是認為，不論出身好壞，如果一部分的個人努力變成填補運氣好壞，連努力的部分都被當成是「運氣好」，就沒有辦法好好評價認真努力的人努力的多少，這個社會也沒有辦法互相尊重彼此。
對話的最後，倫理科老師覺得兩個人的重點都是想要打造一個互相尊重的社會，建議2人可以朝著如何打造一個不會輕視運氣好壞與努力差異的社會去思考。
「現代社會」的題幹
「現代社會」關於「父母扭蛋」的題目是從36-41頁的第五大題，共有三個小題。
題目一開始是在學習社會分化（日文：格差社會）概念的林同學，在新聞上看到「兒童貧困」（子どもの貧困）這個關鍵字，而決定以此作為報告主題。林同學在第一小題整理了「絕對貧困」與「相對貧困」的概念與日本近年兒童貧困的相關數據，要找出選項中最適當的敘述。
第二小題林同學跑去訪問了一堆專家，整理了相對貧困的背景、問題（生活在經濟弱勢的家庭的孩子，受教育的機會不均等、也容易在社會上出現孤立的傾向）、解決方式與相關法律，要考生選出最適合填空的答案（這題填空的題目和選項有陷阱）。
第三小題林同學在課堂上發表完報告後，和藤田同學、老師討論要如何解決兒童貧困的問題。藤田覺得應該要解決經濟不平等的問題，政府應該要發揮所得再分配的功能；林同學則認為，應該要由政府和地方民間共同合力先解決因為貧困問題而起的其他社會問題。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。