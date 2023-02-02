小粉紅留學生遭美國FBI逮捕，「大快人心」之後問題遠沒有解決

文：昌西

2022年12月14日，美國司法部發布了一則名為「中華人民共和國公民因非法跟蹤騷擾被逮捕」的聲明。在這份來自馬塞諸塞州分部的聲明當中，提到了聯邦調查局逮捕了一位名為Wu Xiaolei的中國公民。Wu是一名在伯克利音樂學院就讀的25歲學生，目前被指控非法跟蹤騷擾、威脅一名支持中國民主運動的人士。

根據檢控方的資料顯示，在2022年10月22日，有一位人士在波士頓的伯克利音樂學院校園內或附近區域張貼了一則「與中國民眾同在」的海報，而從10月22日至10月24日，Wu通過微信、郵件與Instagram向本案受害者發佈了一系列威脅言論，其中包括「繼續發就把你混蛋的手砍掉」。Wu同時被指控稱，他向受害者表示自己已經將受害者的行為舉報給中國的公安機構，在中國的公安機構將會「問候」這名受害者的家人。控方指控Wu還唆使其他人打探受害者的住址，並且將受害者的電子郵件公開，並希望其他人針對受害者進行網絡暴力。

一旦定罪，秘密跟蹤騷擾的罪名最高可判處監禁五年，罰款25萬美元。

截止到12月16日，Wu Xiaolei的案件目前由美國聯邦政府資助的公共辯護人代理。除去司法程序之外，根據媒體報導，Wu Xiaolei已經被伯克利音樂學院停學。

一次十分稀缺的「民主自由鐵拳」

關注近期中國政治和民主運動的人士應該會發現，在司法部聲明當中提到的「海報」，實際上是中共二十大期間，由世界各地的泛自由群體、留學生進步群體所發起的聲援四通橋抗議的「海報行動」。在這一併無組織的抗爭行動中，居住於世界各地的中國留學生與關注中國民主的人士在各大高校、公共場所、知名地標附近張貼標語海報；在聲援四通橋的抗議者之餘，同時呼籲中國進行民主選舉，停止打壓包括言論自由、結社自由在內的基本公民權利。

除去目前被逮捕的Wu Xiaolei的行為以外，社群媒體也反映出這場海報行動中，存在一些親共人士毀壞海報、發表嘲諷和恐嚇言論等情況，大多數諸如此類的事件並沒有得到應對和解決，或者引來執法部門的介入。

FBI逮捕民族主義留學生這則「小粉紅遭遇民主自由鐵拳」的消息，讓很多支持民主自由的人士表示「大快人心」：但觀察中國泛自由群體在美國、加拿大等民主國家的長期處境，卻又並不樂觀。之所以這樣的消息能夠引發關注和討論，恰恰是因為此類事件的稀缺。隨着中國民族主義的抬頭，以及中國官方對戰狼思維的宣揚，中國的威權主義開始大力向海外擴張影響力。當局不斷在民主國家通過滲透和控制留學生群體、移民群體等隱秘方式打壓持異議者以及民主團體。而更多的針對民主人士的協迫、孤立、以及不同程度的霸凌，並沒有被美國，以及其他民主國家的各級執法部門所關注。

與其説小粉紅會遭到來自民主國家的制裁，不如説小粉紅的醒悟更多是遭到了「社會主義鐵拳」後的反彈。一個名為「強國鐵拳現世報」的推特賬號，記錄了諸多愛國小粉紅被中國執法部門以及公權力部門打壓後的慘狀。在這一帳號發佈的近1000條推特中，包括了例如舉報「台獨」Youtuber而被中國公安因翻牆而罰款，亦有體制內人員自己的住所被貼上封條、被強拆等慘劇發生。與之對應的，在支持民主自由的人士眼中，卻是民主國家執法機構對於這些威權主義的勢力毫無作為的憤懣。

擴張無度的民族主義，「無法無天」的離岸愛國者

在司法部關於逮捕並起訴Wu Xiaolei的聲明中，美國聯邦檢察官Rachael S. Rollins 表示：「司法部將會一直捍衞自由表達與政治表達的權利。」「言論自由在美國是一項憲法權利，我們將會不惜一切代價保護守護它。」

但對於中國海外留學生進步社群，以及支持民主自由的華人來説，這句光鮮的口號在現實當中顯得未免空洞。直至今日，例如中國學生學者聯誼會（CSSA）、孔子學院此類被中國官方直接或間接控制和影響的組織，依然高調存在於各個國家的高校及教育機構當中。而在媒體方面，微信、抖音、小紅書等等中國社群媒體上的審查覆蓋了所有海外使用者，中國網警甚至在推特、電報（Telegram）上監控海外華人的異議言論並隨時準備騷擾他們國內的家人。與之對應的是，在臉書、推特、YouTube等知名社群媒體平台上，來自中國的官方媒體、只需要標註自己的屬性便可以在歐美世界進行宣傳，而與他們暗中聯動的那些創作博主和水軍，甚至都不需要披露其屬性。

在過往的日子裡，中國學生學者聯誼會成員參與了針對異議人士的打壓、監視、與威脅，以及由所在地中國大使館、領事館組織的政治活動，對中國留學生群體形成了明顯壓力。但與他們的行為不匹配的，是他們遭到媒體曝光後所得到的懲罰與制裁：2019年2月，數名麥克馬斯特中國學生闖入知名維吾爾異議人士在校園內的講座，並開始使用手機拍攝在場的聽眾與嘉賓。這些學生還將拍攝內容舉報給中國領事館的官員，並接收他們的指令。

然而，這起引發媒體關注的侵犯學術自由與言論自由的惡性事件，僅僅以麥克馬斯特大學學生會在2019年9月宣佈，不承認麥克馬斯特中國學生學者聯誼會告終。並沒有任何公開資料顯示，參與監視與舉報行為的人遭到了來自校方、警方、或者是加拿大國家安全部門的任何懲罰，也沒有任何與領事館互動的學生的簽證被加拿大移民部門取消，或是遞解出境。