2023/01/17,
商業

歐盟碳關稅即將上路，工總示警恐衝擊台灣螺絲王國地位，影響超過1800家工廠、3.9萬從業人員

歐盟碳關稅即將上路，工總示警恐衝擊台灣螺絲王國地位，影響超過1800家工廠、3.9萬從業人員
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我們想讓你知道的是

許多人並不知道，台灣多年來憑藉著冷鍛、熱處理製造技術及成熟管理應變能力，才逐漸引歐美汽車廠的訂單，成就螺絲王國的美名，如今受到碳關稅衝擊，可能將動搖產業優勢。

全國工業總會示警，歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）即將上路，恐衝擊台灣螺絲王國，屆時影響工廠超過1800家，人數破3.9萬。全球B2B商業數據領導廠商鄧白氏（Dun & Bradstreet Corporation）強調，政府業者攜手面對才能未來挑戰。

工總示警：歐盟碳關稅，螺絲王國將受衝擊

台灣是全球主要的螺絲扣件生產國，近年各大產業飽受國際的激烈競爭，但仍然無損螺絲產業之發展，國際上多有螺絲王國之美稱。

根據高應大企管系教授劉和財的研究報告指出，台灣由於能源價格低廉的優勢，冷鍛、熱處理製造技術及設備技術超群，再加上成熟管理應變能力，才逐漸引歐美汽車廠的訂單，成為扣件的製造中心。

不過，受到近年來「淨零碳排」趨勢影響，螺絲王國地位可能動搖。全國工業總會表示，自從歐盟執委會2021年提出「碳邊境調整機制」（CBAM）後，範圍將擴及螺帽螺栓產品，影響台灣出口至歐盟螺帽螺栓等產品，預計將達新台幣400億元。

「碳邊境調整機制」（CBAM）：歐盟排放交易體系（EU ETS）的碳交易平均價格來制定碳價。未來歐盟進口產品「需支付與其境內生產商品同樣的碳價成本」才可以進入歐洲交易，其中以鋼鐵、鋁、水泥、有機化學品、塑膠等多項產業首當其衝。

工總向政府呼籲，應重新評估歐盟碳關稅課徵範圍，對我各產業的影響；還有協助企業提升碳管理及能源管理知識，包含資源輔導不足、缺少相關人才以及法規上的協助；最後，協助業者建立「廠內碳排放盤查」。

影響螺絲工廠超過1800家，人數破3.9萬

經濟部指出，螺絲螺帽產業逾5成座落在南部地區，2019年疫情前，螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠家數超過1800家，從業員工人數超過3.9萬人，其中規模最大的產業聚落位於高雄市，聚集超過700家工廠，為全球螺絲螺帽主要的供應來源之一。

目前美國為我國出口主要市場，台灣的螺絲螺帽向以出口為導向，直接外銷比率約7.5成以上，2020年出口值為39.7億美元，僅次中國、德國，居全球第3，隨疫情趨緩，歐美陸續解封，加上各國積極推動基礎建設出口仍在擴大。

過去經濟部曾帶領10多家廠商進行「螺絲螺帽產業NICE升級轉型輔導計畫」聯合簽約典禮，其中包含：安拓實業、豐達科技、恒耀國際、福輝螺絲工廠、詠全企業、精湛光學、中勝科技、淯群機械、宏楷科技、連翔工業等多家業者。

其中，福輝公司董事長湯福仁強調，在其他螺絲工廠一窩蜂生產規格品之際，湯福仁董事長轉往汽、機車螺絲螺帽領域發展，以「不接規格品、百分百客製化、重質不重量」的幾大原則，帶領福輝螺絲向上升級。

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經濟部提供

鄧白氏：政府、企業攜手合作，帶動業者轉型

最後面對碳關稅的挑戰，數據公司鄧白氏告訴《關鍵評論網》，因應國際趨勢，台灣推動2050淨零排放，目前相關轉型路徑圖已經公布，業者必須以強大的數據為基礎，結合跨領域專業廠家才可以啟動產業永續轉型。

鄧白氏表示，它們宣布攜手KPMG安侯建業、倍力資訊等企業協助倡議ESG黃金生態圈，協助許多業者處理龐雜資訊，包含追蹤碳足跡、碳排放計量等。鄧白氏台灣區總經理孫偉真強調，目前台灣中小企業的困境是缺少ESG數據、ESG數據透明度和資料管理流程。

他指出，未來除了政府協助以外，也必須結合各領域公司跨業合作，還必須利用數位工具、自評報告以及協助申請數位標章服務。孫偉真表示，現階段協助國內標竿及中小企業透過系統化的知識與工具，設定減碳目標以進行營運規劃，才能面對未來的挑戰。

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核稿編輯：翁世航


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