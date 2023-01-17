私校退場：彰化大慶商工、嘉義興華高中遭列專輔，國教署籲董事會挹注資金

私校退場審議會今（17）日下午開會，將彰化縣私立大慶商工、嘉義市私立興華高中這2所學校以財務狀況顯著惡化為由，列入專案輔導學校。對此，私校工會理事長尤榮輝預估，未來4年至少有50所私中退場，呼籲各校及早因應；國教署長彭富源表示，學校董事會如果願意挹注資金，都有機會脫離專輔。

教育部今日召開退場審議會，由審議會召集人、教育部政務次長劉孟奇主持，共有26名委員出席，達到最低開會標準。

在本次會議中，彰化縣私立大慶高級商工職業學校、嘉義市私立興華高級中學這2所學校，經過出席委員1/2以上同意，符合《私立高級中等以上學校退場條例》第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，並依照《退場條例》規定給予兩校各2年的改善期。

認定財務狀況的其中2個指標，分別為「最近2年內學校每個月可用資金無法維持3個月經常性現金支出之月數，累計達6個月」，以及「依最近1學年度決算報告預測，2學年內財務將發生資金缺口，造成財務調度困難」，滿足這2項指標就會提報退審會。而大慶商工在第1個指標是24個月、興華高中是23個月，本次都被列入專輔。

目前大慶商工還有教職員72人、學生880人，私校工會理事長尤榮輝表示，大慶商工前身為曉陽商職，2001年由員林富商接手辦學至今，對地方教育貢獻良多，因受少子化衝擊，財務近年入不敷出，2020年爆出以遠期支票給付薪資爭議，可見財務捉襟見肘，目前主動申請停招，今被公告為專輔學校並不意外。興華高中現有81名教職員、1078名學生，是嘉義市設校73年的老校，尤榮輝期待興華積極改善財務，儘速解除專輔。

另外，《退場條例》等法也規定教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，且加派學者專家1人為監察人。先前被列為專輔學校的高雄縣私立旗美商工及高雄市新光高中，在本次退場審議會中，通過加派的董事及監察人名單。

私中辦學陷入困境，應及早因應

尤榮輝表示，本次審議結果再次凸顯私中辦學普遍陷入困境的問題，若政策未調整，未來將有大量私中退場，衝擊偏鄉及技職教育。私校工會預估未來4年將有至少50所私中退場，呼籲各私校及早因應，積極思考因應策略，及早決定是要持續努力辦學，或依私校法主動停招、停辦後轉型。

許多退場私校均表達有轉型改辦文化、教育或社會福利事業的想法，但尤榮輝提醒，面臨退場的私校若希望持續從事公益事業、避免校產被充公，建議循蘭陽技術學院和協志工商退場模式，及早規劃主動停招及停辦，做好安置並保障師生權益後，依私校法程序與他校合併、捐贈，或改辦文化、教育或社會福利事業。

彭富源表示，本次新增2所專輔學校於2月8日公告起3個月內要提改善計畫，教育部查核輔導小組幫忙檢視，再到審議會審議，專輔學校董事會如果願意挹注資金，都有機會脫離專輔。不過目前還沒有學校提改善計畫。

退場審議會召開至今已有9所私中列入專輔，但台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市等5都的私立高中職，是由直轄市政府管轄，需由直轄市政府召開審議會，而目前5都教育局都還沒有動靜。

對此，彭富源指出，直轄市政府作為主管機關，目前還有2個子法要訂，進度都有在往前，也有請他們同步做各個學校的財務指標。這2項子法類似教育部的《教育部私立高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法》，意指該縣市退場審議會組織運作辦法，另外還有加派董監事的相關辦法。

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核稿編輯：楊士範