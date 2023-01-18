【影評】《灌籃高手》：為什麼井上雄彥不以舊IP賣情懷為目的，反而要呈現全新的敘事角度？

文：海藍

看完電影《灌籃高手》，內心相當激動。為了在大銀幕盡情欣賞，我還刻意不去複習細節，加上事先知曉是以宮城良田為視角，更是充滿了期待，宮城沒有赤木的身高，也沒有櫻木、流川、三井那樣亮眼的才能，甚至也不是神奈川的第一、第二後衛，他的成長故事背景卻最少描繪——也就是說，以劇場版有限的時間，他最有發揮的空間。

結果卻超乎預期。原本擔心只是回饋粉絲，善用這幾年3D模組與動畫技術的進步，把當年沒有製作的山王戰呈現出來。畢竟主題曲一下，漫畫塑造角色的魅力，加上這場最終戰役的精采，過去身為粉絲又怎會不去朝聖一番？令人欣喜的是，井上老師並不以賣舊IP為目的，而是確實以良田為主視角，一部完整電影的敘事，成功展現這場最終決賽。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

電影一開始，即呈現九歲的良田和12歲的哥哥宗太一對一鬥牛，失去父親的小兄弟，立下了要當家中隊長與副隊長的約定。說是鬥牛，其實已是備受期待優秀選手的哥哥宗太，在教授良田幾個絕招：

「不要輕易轉身」

「害怕要裝作毫不在意」

「倒地才是勝負關鍵」

來不及履行的最後一戰，良田接收了哥哥的護腕、背號，和打敗山王的夢想。當進入山王比賽前，用良田戴上兩個護腕開頭，再一筆一筆，按照良田、三井、赤木、流川、櫻木的順序，在銀幕前動起來往前走時，便揭示這個故事將以良田為重心，也是湘北主力球員與山王的重要一戰。

這樣的開場，光是現在回想，就覺得熱血沸騰，心裡卻安定而溫暖。節奏的切換有些雖然出乎意料，但電影很巧妙的在比賽中的關鍵節點，帶出他們做此抉擇的回憶、原因，讓觀眾不只是觀賽者，亦是參賽的選手，同時面對這個關鍵時刻。

而整部電影，包括良田的過去，都在詮釋粉絲必極熟悉、在電影裡也有出現，安西老師的那句名言：「在這裡放棄，比賽就結束了。」

Photo Credit: 台北双喜電影提供

良田想要完成哥哥的夢想，但小時候的他實力不如宗太；轉學後被霸凌，在球場和三井一對一，因他的優秀防守、泰然自信想起哥哥；之後升上湘北，遇到認定失敗、放棄理想的學長，又被一度放棄社團、卻無法放棄籃球的三井盯上。

在頂樓的對峙，因為哥哥，三井的墮落激怒了良田，只對三井動手，正呈現了兩人在此刻對人生的迷惘：這樣（像垃圾）的我，還要不要打籃球？還有沒有能力做夢？

車禍傷癒後，良田回到沖繩，躲進跟哥哥共有的祕密基地，憶起哥哥的哭泣，和打敗山王的未竟夢想，想像自己代替哥哥在籃球場上完成；當他再度回到湘北，遇到剪掉長髮的三井時，三井說的那句話，亦是回到球場的宮城心裡，共同的體認——「我是很難放棄的人。」

這也接上了比賽中，再度在場上筋疲力竭的三井，向對手問起：「我是誰」的原因——一直為曾經荒廢籃球、體力也大不如前感到罪疚的三井，支持著他在球場上奮戰的動力，就是這份對籃球難以放棄的熱愛。

而原作因為魚住削蘿蔔想起「我是我，河田是河田」的赤木，在電影版也增強因過去長時間孤軍奮戰、卻沒有足夠隊友支持的漫長孤獨，更想起剛入學時被學長嘲弄「不要老是想讓別人配合你」「往下俯視的感覺如何」，這些「不可能」、「做不到」的唱衰聲音太長太久，在沮喪自疑時，過去的內化便會加強干擾，就如同電影裡赤木倒下時，在他身邊跳舞的小人——以這種旁觀者的反應來衡量自我價值是浪費時間，你必須把那些干擾的、要你「放棄」的聲音打趴，重新認清自己，才能站起來繼續堅持下去。

原作裡被安西教練說服，選擇先成為「日本第一高中生」的流川，在電影裡同樣面對現役「第一」的選手澤北，也確實面對此刻無力突破的困境。

而困境會因為堅持而消失嗎？經常不會，但向來表現爭勝意識強烈的流川身上，加強的是「以團隊為重」的柔軟：過去他的表現看似「個人主義」，實非逞能，更非好求個人表現，而是用自己認為最有利的方式為團隊得分；如今一對一贏不過澤北，一味硬拚，就失去了彈性變通的空間。

因此求勝的渴望和堅持的毅力，讓流川學會了「傳球」與隊友配合，擴大了攻防的可能性，讓對手難以預測，亂了陣腳，也就增加了獲勝的機會；有了彈性，學習的廣度擴增，也最能在臨場經驗超越過去的自己。

而原先的主角櫻木，在電影版裡則縮小了「因為我是天才」的呼喊，依舊保留了安西教練讓他暫時下場，用最簡單的方式讓他明白自己的優勢，以「門外漢」的樂觀和打破常理的積極，扭轉了下半場一開始的劣勢；更讓他的受傷，面臨「現在」和「未來」的抉擇——而我們都知道他的抉擇：人生能擁有的不就是當下而已嗎？

也是這份求勝的執著，讓不傳球的流川和視流川為第一對手的櫻木，在最後的關鍵時刻合作無間，搶下扭轉局勢的四分，捨下敵視，換來我們等了三十年的擊掌。電影裡的慢動作分鏡，呈現了在那一刻放下固執、放下敵對，為了勝利而打碎所有障礙的默契——也是最令人感動的一刻。

這樣看來，主角又轉移了嗎？並不，在出發去全國賽的前一天晚上，良田和家人過他的17歲生日，揭露他和宗太是同一天，折斷巧克力上名字的舉動，從家人的相處，帶出他們逐漸能共同面對宗太離世的事實。

良田寫給母親的信，和母親又開始看宗太過去的比賽，帶出宗太的死帶給他們的傷痕，但良田在不斷摸索、確認的過程，讓他撕掉了原本自卑、自我否決的「很抱歉活下來的是我」，而是更真切的感謝：「或許你討厭籃球，因為那會讓你想到阿宗」，但母親從未要他放棄，還會來看他的比賽，「籃球是讓我活下來的動力，謝謝你讓我打籃球」，不同於哥哥獨自面對失怙之痛，良田在信中展現自身的脆弱，正是克服自卑的表現。