【影評】《灌籃高手》：為什麼井上雄彥不以舊IP賣情懷為目的，反而要呈現全新的敘事角度？
我們想讓你知道的是
《灌籃高手》這部電影裡，井上老師用一場完整的比賽，反覆強調的信念：失敗既是結束，也是開始；現在放棄，那就一切都結束了。既然往前，我們都有可能創造奇蹟：戰勝害怕失敗的自己，和達成原本如同「打敗山王」、遙不可及的目標。而在五名主角身上，我們都看見了自己的某一面向。
文：海藍
看完電影《灌籃高手》，內心相當激動。為了在大銀幕盡情欣賞，我還刻意不去複習細節，加上事先知曉是以宮城良田為視角，更是充滿了期待，宮城沒有赤木的身高，也沒有櫻木、流川、三井那樣亮眼的才能，甚至也不是神奈川的第一、第二後衛，他的成長故事背景卻最少描繪——也就是說，以劇場版有限的時間，他最有發揮的空間。
結果卻超乎預期。原本擔心只是回饋粉絲，善用這幾年3D模組與動畫技術的進步，把當年沒有製作的山王戰呈現出來。畢竟主題曲一下，漫畫塑造角色的魅力，加上這場最終戰役的精采，過去身為粉絲又怎會不去朝聖一番？令人欣喜的是，井上老師並不以賣舊IP為目的，而是確實以良田為主視角，一部完整電影的敘事，成功展現這場最終決賽。
電影一開始，即呈現九歲的良田和12歲的哥哥宗太一對一鬥牛，失去父親的小兄弟，立下了要當家中隊長與副隊長的約定。說是鬥牛，其實已是備受期待優秀選手的哥哥宗太，在教授良田幾個絕招：
「不要輕易轉身」
「害怕要裝作毫不在意」
「倒地才是勝負關鍵」
來不及履行的最後一戰，良田接收了哥哥的護腕、背號，和打敗山王的夢想。當進入山王比賽前，用良田戴上兩個護腕開頭，再一筆一筆，按照良田、三井、赤木、流川、櫻木的順序，在銀幕前動起來往前走時，便揭示這個故事將以良田為重心，也是湘北主力球員與山王的重要一戰。
這樣的開場，光是現在回想，就覺得熱血沸騰，心裡卻安定而溫暖。節奏的切換有些雖然出乎意料，但電影很巧妙的在比賽中的關鍵節點，帶出他們做此抉擇的回憶、原因，讓觀眾不只是觀賽者，亦是參賽的選手，同時面對這個關鍵時刻。
而整部電影，包括良田的過去，都在詮釋粉絲必極熟悉、在電影裡也有出現，安西老師的那句名言：「在這裡放棄，比賽就結束了。」
良田想要完成哥哥的夢想，但小時候的他實力不如宗太；轉學後被霸凌，在球場和三井一對一，因他的優秀防守、泰然自信想起哥哥；之後升上湘北，遇到認定失敗、放棄理想的學長，又被一度放棄社團、卻無法放棄籃球的三井盯上。
在頂樓的對峙，因為哥哥，三井的墮落激怒了良田，只對三井動手，正呈現了兩人在此刻對人生的迷惘：這樣（像垃圾）的我，還要不要打籃球？還有沒有能力做夢？
車禍傷癒後，良田回到沖繩，躲進跟哥哥共有的祕密基地，憶起哥哥的哭泣，和打敗山王的未竟夢想，想像自己代替哥哥在籃球場上完成；當他再度回到湘北，遇到剪掉長髮的三井時，三井說的那句話，亦是回到球場的宮城心裡，共同的體認——「我是很難放棄的人。」
這也接上了比賽中，再度在場上筋疲力竭的三井，向對手問起：「我是誰」的原因——一直為曾經荒廢籃球、體力也大不如前感到罪疚的三井，支持著他在球場上奮戰的動力，就是這份對籃球難以放棄的熱愛。
而原作因為魚住削蘿蔔想起「我是我，河田是河田」的赤木，在電影版也增強因過去長時間孤軍奮戰、卻沒有足夠隊友支持的漫長孤獨，更想起剛入學時被學長嘲弄「不要老是想讓別人配合你」「往下俯視的感覺如何」，這些「不可能」、「做不到」的唱衰聲音太長太久，在沮喪自疑時，過去的內化便會加強干擾，就如同電影裡赤木倒下時，在他身邊跳舞的小人——以這種旁觀者的反應來衡量自我價值是浪費時間，你必須把那些干擾的、要你「放棄」的聲音打趴，重新認清自己，才能站起來繼續堅持下去。
原作裡被安西教練說服，選擇先成為「日本第一高中生」的流川，在電影裡同樣面對現役「第一」的選手澤北，也確實面對此刻無力突破的困境。
而困境會因為堅持而消失嗎？經常不會，但向來表現爭勝意識強烈的流川身上，加強的是「以團隊為重」的柔軟：過去他的表現看似「個人主義」，實非逞能，更非好求個人表現，而是用自己認為最有利的方式為團隊得分；如今一對一贏不過澤北，一味硬拚，就失去了彈性變通的空間。
因此求勝的渴望和堅持的毅力，讓流川學會了「傳球」與隊友配合，擴大了攻防的可能性，讓對手難以預測，亂了陣腳，也就增加了獲勝的機會；有了彈性，學習的廣度擴增，也最能在臨場經驗超越過去的自己。
而原先的主角櫻木，在電影版裡則縮小了「因為我是天才」的呼喊，依舊保留了安西教練讓他暫時下場，用最簡單的方式讓他明白自己的優勢，以「門外漢」的樂觀和打破常理的積極，扭轉了下半場一開始的劣勢；更讓他的受傷，面臨「現在」和「未來」的抉擇——而我們都知道他的抉擇：人生能擁有的不就是當下而已嗎？
也是這份求勝的執著，讓不傳球的流川和視流川為第一對手的櫻木，在最後的關鍵時刻合作無間，搶下扭轉局勢的四分，捨下敵視，換來我們等了三十年的擊掌。電影裡的慢動作分鏡，呈現了在那一刻放下固執、放下敵對，為了勝利而打碎所有障礙的默契——也是最令人感動的一刻。
這樣看來，主角又轉移了嗎？並不，在出發去全國賽的前一天晚上，良田和家人過他的17歲生日，揭露他和宗太是同一天，折斷巧克力上名字的舉動，從家人的相處，帶出他們逐漸能共同面對宗太離世的事實。
良田寫給母親的信，和母親又開始看宗太過去的比賽，帶出宗太的死帶給他們的傷痕，但良田在不斷摸索、確認的過程，讓他撕掉了原本自卑、自我否決的「很抱歉活下來的是我」，而是更真切的感謝：「或許你討厭籃球，因為那會讓你想到阿宗」，但母親從未要他放棄，還會來看他的比賽，「籃球是讓我活下來的動力，謝謝你讓我打籃球」，不同於哥哥獨自面對失怙之痛，良田在信中展現自身的脆弱，正是克服自卑的表現。
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
我們想讓你知道的是
讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。