TNL+ 2023/07/19,
人文

香港人身分認同的掙扎，與「歐歐混血兒」共鳴

香港人身分認同的掙扎，與「歐歐混血兒」共鳴
Anna Cramling｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

混血兒總有身分矛盾，歐歐混血兒雖然都是白人，沒有受到這麼多種族歧視，但不同國家的交集，總教他們從小思想自己是哪裡人。在父和母的家鄉，都感受到類同和格格不入之處。華人認識歐歐混血兒，與他們暢談這些國家的文化和風土人情，會教他們感動，也驚嘆我們對歐洲認識之深，知道各國之別。

年輕混血女生Anna Cramling，是國際象棋高手，時製作棋藝影片，受世界各地觀眾歡迎。

這位現年20歲的女生，父是西班牙人，母是瑞典人，都是象棋界名人，拿過不少大賽獎項。她從小跟隨父母南征北討，參加各地賽事，也感染了對棋藝的熱誠。Anna 11歲前在西班牙生活，之後搬到瑞典，一直到現在。

看到這位年輕棋手的影片，想到在德認識過不少混血兒。除了華人與德國人混血外，還有各種不同組合，各有自己的故事。就算父母都是歐洲人，不同國家都有不一樣的水土，渾然成就獨得的個性。就如 Anna 一般，集南歐的熱情和北歐的嚴謹在一身。生活過在地中海旁的馬拉加，其後遷往波羅的海旁的斯堪地那維亞半島，塑造了特有的氣質。

亞洲人多不熟悉歐洲各國的文化，見到歐歐混血兒，總覺得都是「鬼佬」或「鬼妹」一名，無甚特別。但其實每個歐洲國家，以至國內不同地區的人，都有獨特的習性。每次認識新朋友，我總愛問他們會甚麼語言，然後問他們怎麼學回來。

會多國語言者，尤其是小眾語言的，或都是混血兒。接著聽他們說著自己的故事：父來自德國、母是法國人；父是意大利人、母來自挪威；父是塞爾維亞和西班牙混血、母則有捷克和俄羅斯血統，還有來自北歐的外祖父母。這些血統，已教人聽得入神，就如去了一趟環歐之旅。和混血兒打開話匣，我總愛問他們要是這些國家打進世界盃，他們會支持哪一隊。他們聽後多哈哈大笑，再訴說自己與這些國家的關連，哪個國家經常到訪，哪個國家一次都沒去過，有親疏之分。

混血兒總有身分矛盾，歐歐混血兒雖然都是白人，沒有受到這麼多種族歧視，但不同國家的交集，總教他們從小思想自己是哪裡人。

在父和母的家鄉，都感受到類同和格格不入之處。華人認識歐歐混血兒，與他們暢談這些國家的文化和風土人情，會教他們感動，也驚嘆我們對歐洲認識之深，知道各國之別。認識德瑞混血兒，我都會問他們德文和瑞士德文之異同；認識如Anna般的西班牙瑞典混血，我都會談到這兩個歷史上航海強權的交集。西班牙曾經統治南美和東南亞；瑞典亦不弱，17世紀時是歐洲面積第三大國家，只次於俄羅斯和西班牙。要是有中歐人在場，也會談到瑞典與波蘭立陶宛聯邦的交戰。今天波蘭首都在中部華沙而不在南部古都克拉科夫，都因為當年瑞典統治波蘭時，找了較近自己國家的地方。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。