香港人身分認同的掙扎，與「歐歐混血兒」共鳴

年輕混血女生Anna Cramling，是國際象棋高手，時製作棋藝影片，受世界各地觀眾歡迎。

這位現年20歲的女生，父是西班牙人，母是瑞典人，都是象棋界名人，拿過不少大賽獎項。她從小跟隨父母南征北討，參加各地賽事，也感染了對棋藝的熱誠。Anna 11歲前在西班牙生活，之後搬到瑞典，一直到現在。

看到這位年輕棋手的影片，想到在德認識過不少混血兒。除了華人與德國人混血外，還有各種不同組合，各有自己的故事。就算父母都是歐洲人，不同國家都有不一樣的水土，渾然成就獨得的個性。就如 Anna 一般，集南歐的熱情和北歐的嚴謹在一身。生活過在地中海旁的馬拉加，其後遷往波羅的海旁的斯堪地那維亞半島，塑造了特有的氣質。

亞洲人多不熟悉歐洲各國的文化，見到歐歐混血兒，總覺得都是「鬼佬」或「鬼妹」一名，無甚特別。但其實每個歐洲國家，以至國內不同地區的人，都有獨特的習性。每次認識新朋友，我總愛問他們會甚麼語言，然後問他們怎麼學回來。

會多國語言者，尤其是小眾語言的，或都是混血兒。接著聽他們說著自己的故事：父來自德國、母是法國人；父是意大利人、母來自挪威；父是塞爾維亞和西班牙混血、母則有捷克和俄羅斯血統，還有來自北歐的外祖父母。這些血統，已教人聽得入神，就如去了一趟環歐之旅。和混血兒打開話匣，我總愛問他們要是這些國家打進世界盃，他們會支持哪一隊。他們聽後多哈哈大笑，再訴說自己與這些國家的關連，哪個國家經常到訪，哪個國家一次都沒去過，有親疏之分。

混血兒總有身分矛盾，歐歐混血兒雖然都是白人，沒有受到這麼多種族歧視，但不同國家的交集，總教他們從小思想自己是哪裡人。

在父和母的家鄉，都感受到類同和格格不入之處。華人認識歐歐混血兒，與他們暢談這些國家的文化和風土人情，會教他們感動，也驚嘆我們對歐洲認識之深，知道各國之別。認識德瑞混血兒，我都會問他們德文和瑞士德文之異同；認識如Anna般的西班牙瑞典混血，我都會談到這兩個歷史上航海強權的交集。西班牙曾經統治南美和東南亞；瑞典亦不弱，17世紀時是歐洲面積第三大國家，只次於俄羅斯和西班牙。要是有中歐人在場，也會談到瑞典與波蘭立陶宛聯邦的交戰。今天波蘭首都在中部華沙而不在南部古都克拉科夫，都因為當年瑞典統治波蘭時，找了較近自己國家的地方。