《蔣介石：失敗的勝利者》：俄國人對蔣的左傾越來越高興，他的反帝國主義到達最頂點

文：亞歷山大・潘佐夫（Alexander V. Pantsov）

孫逸仙遺產的爭奪

在孫逸仙過世後，國民黨內部各派系之間發生激烈的權力鬥爭，但右派很快就失勢。孫正式的繼承者是中間派的胡漢民，這是偉大的領袖本人在去北京前親自指派為代理大元帥的。胡成為國民黨中執委政治委員會主席，這是黨的最高權力機構，負責協調與領導黨與政府兩者的工作。政治委員會是孫在國民黨第一次代表大會之後六個月的一九二四年七月倡議成立的，當時孫在布爾什維克影響下，決定在自己黨內組織一個類似擁有最高權威的蘇共政治局的機構，而他本人成為第一任主席。政治委員會在權力層級上，高於在一九二四年元月成立只處理黨務的中執委常務委員會。

然而在實際上，權力集中在四個人的手中：除了胡漢民以外，還有汪精衛、廖仲愷以及鮑羅廷。政治觀點接近胡漢民的新任粵軍總司令許崇智將軍，也是一個實力派人物。而蔣介石同樣也擁有相當大的權威。孫已亡故，國民黨、蘇聯以及馮玉祥元帥之間的合作關係仍然持續發展。

在孫臨終時，蔣正置身粵東，該處從一九二五年二月開始效忠孫的部隊，正參與針對陳炯明的東征。得悉他的導師逝世，蔣即刻發布訃聞，向所有官兵發表悲悼之詞，並且和汪精衛、胡漢民連署向所有黨內同志講話，誓言完成領袖遺願與囑咐，並對革命貫徹始終。

黃埔軍校的教導團也參與了東征。從一九二四年十月底，國民黨員開始稱呼他們為黨軍，而敵方則稱他們為「俄國紅軍」。學員們包括兩個團，是在許崇智將軍領導下的右翼軍的一部分。加倫協助他們，而軍事顧問斯捷潘諾夫（Vasilii Andreevich Stepanov）則協助蔣，他留下很獨特的回憶，以下是他所記述的蔣：

我們〔斯捷潘諾夫與包括陳獨秀在內的中共黨員們〕認為蔣是一個極具特色的特殊人物，其中最突出之處是他對榮耀與權力的渴望，而且他亟欲成為中國的英雄。他說他不僅主張中國國民革命，而且也支持世界革命……為達此目標，權與財不可或缺。然而他並非拿錢來自肥……他有很強的決心與耐力……但他也免不了有疑心與嫉妒。他不容任何人和他對任何事有所爭執或是代表他。

在三月底，右翼軍擊潰了陳炯明的部隊，鞏固了粵省東部的控制權。一九二五年四月初，蔣回到廣州，那時當地就像在孫治下時的充斥著革命激情：「街頭巷尾隨處有五顏六色的革命標語；十字路口往往橫掛起白布條，上書大紅字的動人口號；……工會和其他民眾機構的門面，多裝飾得色彩繽紛。」

與此同時，絕非革命者的廣西與雲南部隊駐紮在城內。之前曾述，在一九二三年元月，因總額四十萬的款項，他們曾將陳炯明逐出廣州，扶植了孫逸仙的權力。他們共有二萬五千名官兵（來自廣西的有五千，來自雲南的有二萬）。他們停留廣州時期，向所有賭場與鴉片館徵稅，控制了廣州與雲南之間的毒品交易，對當地人而言，他們搶劫侮辱，根本就像是入侵者一樣。在孫過世後，他們的將軍企圖掌控整個城市，於是針對「共產黨員」的統治發動一場軍事行動。他們所謂的共產黨員，包括的不只是中共，還有廖仲愷甚至胡漢民。幾個雲南軍官甚至支持逮捕胡元帥。

四月末，加倫、廖仲愷與蔣介石針對新的敵人，規劃出一個基本的作戰方式，以蘇聯大使加拉罕的說法，這些敵人「甚至比陳炯明還更危險」。六月初，得到其他忠於國民黨中執委的部隊之助，蔣的「黨軍」擊潰了雲南與廣西軍隊。他們俘虜了五百名軍官、一萬六千五百個士兵，而廣西與雲南將軍們逃到了香港。美國駐廣州總領事向華盛頓呈報：「廣州的勝利，毫無疑問是因為黃埔的學員。」

不久之後，一個新的軍人集團統治了廣西，領導者是年輕的李宗仁將軍與白崇禧將軍（李三十五歲，白三十二歲），他們被稱為「新桂系」。一九二五年夏，兩位將軍經由廣西鄉親、黃埔軍校教練部主任李濟深的斡旋，與國民黨結盟，從而統一了廣西與廣東兩省。

同時之間，全中國正經歷一場風起雲湧的民族主義運動，工人與學生的反帝國主義抗爭之深化最為明顯。一九二五年五月三十日，反帝的騷動從上海展開，並很快擴及全中國的多數城市。當天，在國際租界中央的南京路，英國警察向一群為了五天前一名共產黨工人顧正紅被日人殺害而抗議的中國人開槍，結果造成十人死亡，好幾十人受傷。

上海大屠殺標誌著一波新的愛國熱潮的湧現，即所謂一九二五年的五卅運動。事實是，一個反帝革命已在中國展開。馮玉祥的國民軍宣布為期兩天的哀悼，他並發出號召：「我們正在展開一場反帝國主義戰鬥，其他人會追隨我們的腳步。」他敦促在各個城市的廣場，展示裝有罹難者遺體的棺材，從而「喚醒全國起而對抗外國人」。

革命浪潮也席捲了廣州。六月十九日，在擊潰雲南與廣西部隊不久之後，廣州與香港的工人開始罷工。他們得到位於沙面的英法租界區工人的支持。沙面位於該市西南白鵝潭的一個同名小島上，珠江在此分流為兩股。六月二十三日，工人、學生、商人和黃埔學員們，總計有數萬人，在租界旁邊組織一場示威遊行，他們呼喊口號：「為我們遇難同胞的鮮血復仇！」還有「打倒帝國主義！」有人開了一槍（很可能是一個破壞分子），於是租界警方開火了。

支援租界警方的是停泊於定錨處的外國船艦的連發砲火。其結果是沿著珠江岸、連接沙面東區與廣州華人區的橋邊，躺著五十二名死者與一百七十八名重傷的示威者。死者中有二十個黃埔學員。在沙面則有一個法國人死亡，其他幾個外國人受傷。

為回應新的屠殺事件，香港與廣州開始了全面罷工。超過二十五萬人停止上工，大規模的工人出亡潮開始從沙面與香港進入廣州與鄰近的村鎮。國民黨政府開始盡其可能支援罷工者。他們宣布封鎖香港與沙面，國民黨中執委勞工部組織了一個香港—沙面罷工委員會。