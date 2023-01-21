德文、粵語、普通話的語氣助詞，都很難學得精
我們想讓你知道的是
初學時得到德國人讚賞「ja gut Deutsch」，是很大的強心針。這表示對方沒想到你的德文這麼佳。尤其是在鄉郊生活，又或是首次認識伴侶的德國家人，他們見到你亞洲面孔，怕無法跟你溝通。
外國人與德國人講德文，時會聽到對方說「Sie sprechen ja gut Deutsch!」（你的德文真好）。
這個「ja」字，是德文語氣助詞之一，表達驚訝和意想不到。德文和廣東話一樣，有許多語氣助詞，分別是前者的都放在句中，而後者則在句末。這個「ja」，有點像「喎」，即是「你啲德文又幾好喎」，表示之前沒想到，感到意料之外。
語氣助詞甚難翻譯成中文和英文，卻與廣東話有異曲同工之處，是講粵語的人學德文的大幸，比起語言較近的英文母語者更易掌握這些助詞，可算是一段語言界的奇緣。
初學時得到德國人讚賞「ja gut Deutsch」，是很大的強心針。這表示對方沒想到你的德文這麼佳。尤其是在鄉郊生活，又或是首次認識伴侶的德國家人，他們見到你亞洲面孔，怕無法跟你溝通。然而你一開口就能用德文流暢表達，他們立即放下心頭大石。伴侶的外婆，從來沒與外國人溝通過，更遑論有外國朋友，她聽到你講德文以後，馬上拉住你的手，帶你過去與她坐，跟你一見如故。
「ja」是德文裡表達驚喜的方式，它彷彿在提醒我們，世上有千千萬萬種驚喜，有待發掘。在外國生活，每天接觸不同的人，見識不同的事，就是探尋未知的驚喜。而當我們漸漸擴闊視野，見證過很多「ja」的時刻後，都會對前程更具盼望和信心。
德文的語氣助詞，就如港人每天講的「啫」、「囉」、「㗎」、「㗎噃」，都是講得自然，卻很難三言兩語向人解釋是何意。就算是同樣講中文的大陸和台灣人，都很難學得精。
正如問一般德國人甚至德文老師這些助詞何解，他們都必須細想，再用例子解釋。語氣助詞其實要在生活中學習和體驗，正如香港人從來沒有在學校學過一課語氣助詞，但每人都可以不加思索自然地使用。要掌握語氣助詞，必然要在德文國家生活，每天與當地人溝通，才能夠掌握對方說話時的語氣孰驚孰喜、是悲是歡，然後選取適當的助詞。講同一句說話，但這次的語氣較上一次輕鬆，也就選另一個助詞，亦見證了心境的轉變。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。