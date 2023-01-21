TNL+ 2023/01/21,
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德文、粵語、普通話的語氣助詞，都很難學得精

德文、粵語、普通話的語氣助詞，都很難學得精
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我們想讓你知道的是

初學時得到德國人讚賞「ja gut Deutsch」，是很大的強心針。這表示對方沒想到你的德文這麼佳。尤其是在鄉郊生活，又或是首次認識伴侶的德國家人，他們見到你亞洲面孔，怕無法跟你溝通。

外國人與德國人講德文，時會聽到對方說「Sie sprechen ja gut Deutsch!」（你的德文真好）。

這個「ja」字，是德文語氣助詞之一，表達驚訝和意想不到。德文和廣東話一樣，有許多語氣助詞，分別是前者的都放在句中，而後者則在句末。這個「ja」，有點像「喎」，即是「你啲德文又幾好喎」，表示之前沒想到，感到意料之外。

語氣助詞甚難翻譯成中文和英文，卻與廣東話有異曲同工之處，是講粵語的人學德文的大幸，比起語言較近的英文母語者更易掌握這些助詞，可算是一段語言界的奇緣。

初學時得到德國人讚賞「ja gut Deutsch」，是很大的強心針。這表示對方沒想到你的德文這麼佳。尤其是在鄉郊生活，又或是首次認識伴侶的德國家人，他們見到你亞洲面孔，怕無法跟你溝通。然而你一開口就能用德文流暢表達，他們立即放下心頭大石。伴侶的外婆，從來沒與外國人溝通過，更遑論有外國朋友，她聽到你講德文以後，馬上拉住你的手，帶你過去與她坐，跟你一見如故。

「ja」是德文裡表達驚喜的方式，它彷彿在提醒我們，世上有千千萬萬種驚喜，有待發掘。在外國生活，每天接觸不同的人，見識不同的事，就是探尋未知的驚喜。而當我們漸漸擴闊視野，見證過很多「ja」的時刻後，都會對前程更具盼望和信心。

德文的語氣助詞，就如港人每天講的「啫」、「囉」、「㗎」、「㗎噃」，都是講得自然，卻很難三言兩語向人解釋是何意。就算是同樣講中文的大陸和台灣人，都很難學得精。

正如問一般德國人甚至德文老師這些助詞何解，他們都必須細想，再用例子解釋。語氣助詞其實要在生活中學習和體驗，正如香港人從來沒有在學校學過一課語氣助詞，但每人都可以不加思索自然地使用。要掌握語氣助詞，必然要在德文國家生活，每天與當地人溝通，才能夠掌握對方說話時的語氣孰驚孰喜、是悲是歡，然後選取適當的助詞。講同一句說話，但這次的語氣較上一次輕鬆，也就選另一個助詞，亦見證了心境的轉變。

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