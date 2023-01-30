蔡詩萍正式加入蔣萬安市府團隊，新任文化局長如何「找回台北人失去的驕傲感」？
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蔡詩萍於去年12月底正式加入蔣萬安市府團隊，擔任文化局長，其文化與媒體背景也讓外界寄以厚望。至於新任文化局長將面臨的考驗，即是近兩年極具爭議的文化政策。其中包含轉型正義、空總開發案以及《娛樂稅法》的再探討。
文：李政緯（智庫研究員）
蔡詩萍於去（2022）年12月底正式加入蔣萬安市府團隊，擔任文化局長，其文化與媒體背景也讓外界寄以厚望。至於新任文化局長將面臨的考驗，即是近兩年極具爭議的文化政策。
228態度與困難遺址處理：「該怎麼做，就怎麼做」、「不會迴避」
蔡局長曾在廣播節目當中，提問蔣市長對228政治受難者家屬的表態問題，蔣市長重申「該怎麼做，就怎麼做」，且「不會迴避」。而轉型正義以及困難遺址的去留問題，正考驗著擁有特殊家世背景的蔣市長。
2022年5月，立法院三讀通過《促進轉型正義條例部分條文修正案》與《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》；同年，根據政大選研中心的民調顯示，將近50%的民眾對「侵犯人權的事件進行調查」及「侵犯人權的加害者追究刑事責任」皆表示支持，另有超過60%的民眾對「遭受人權侵害的受難者和他們的家屬進行賠償」表示支持。
在國人對於轉型正義的高度關注下，針對國家人權博物館所公布「不義遺址資料庫」中北台灣24處困難遺產的去留及轉型、行政院促轉會於2021年9月公布中正紀念堂的轉型方案（包括銅像移除、堂體功能及外觀改造等提案）與國民黨立院黨團在112年度總預算案提案「要求文化部認定蔣中正銅像為古蹟主體的一部分構成」的立場相牴觸等問題，請問蔡局長的態度為何？
空軍總部舊址：懸而未決的文教用地
空軍總司令部舊址，因推動台灣當代文化實驗場必須進行都市計畫變更，但文化部與北市府團隊想法卻南轅北轍，導致開發案裹足不前，延宕多時。肇因為北市府以「公設用地變更為商業區應回饋40%土地通案原則」要求回饋，依法行政。然文化部說明原規劃空總全區變更為文教用地，即無須回饋。
根據文化部長李永得於2022年4月教文委員會的質詢，文化部與北市府規劃往特定專用區作都市計畫變更。但北市府堅持依全區商業使用之規定要求回饋40%，且回饋範圍不得包含古蹟建物，因此在「都市計畫變更回饋」的問題上，與文化部完全沒有共識。在這樣協商無果，各說各話的情形下，請問蔡局長對於空總開發案的立場為何？
文化相關法律的精進：《娛樂稅法》的再探討
《娛樂稅法》於1942年實施，其目的在於代為課徵參與娛樂活動等「奢侈行為」，藉以改善社會風氣並挹注國家財政。然隨著社會發展，參與文化已是人民的基本權利，對不合時宜的《娛樂稅法》酌作修訂有其必要。
北市文化局發布的《演藝團體經營手冊》提到，娛樂稅的納稅義務人為參與藝文活動的消費者，但因參與娛樂活動的消費通常是娛樂場所代為徵收，是以，現實上「藝文團體必須實際吸收娛樂稅之負擔」。
表演藝術聯盟表示，政府近年來持續扶植藝文產業，鼓勵民眾親近藝文活動，但另一方面卻對實體藝文活動課稅（現未包含線上娛樂活動，如串流平台等），除違背《文化基本法》保障人民文化權利，亦非支持國家文化藝術發展的正確態度。
表演藝術聯盟認為，對實際面對稅務的第一線藝文工作從業人員最有幫助的，係將《娛樂稅法》第2條第1項中文化藝術的課稅標的刪除。既然行政機關與民間團體針對《娛樂稅法》中的問題有共識，未來更應不分黨派地推動修法。
針對上述轉型正義、文教用地，與藝文工作者權益等政策討論，僅是構築台北市文化觀與藝術觀的要件之一，也是蔡局長上任後的課題。
期許新任的文化部長——就如同蔡部長於廣播節目當中提到，能「找回台北人失去的驕傲感」，讓台北人能夠以文化為傲。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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