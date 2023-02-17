南北分裂之十六國尾聲（上）：前秦苻家的奇葩苻登，與後秦在關隴展開混戰
我們想讓你知道的是
雖然西涼仍在頑抗，但稍微內圈一點的隴山地區立刻宣示：「我們支持苻丕。」姚萇的後秦，頓時就被苻丕的前秦給包夾了。姚哥立刻要太子坐鎮長安，自己回頭穩定軍心民情，並且派弟弟攻打隴山地區。誰知道，這裡還藏了一個苻家奇葩，苻登。
文：阿前
小時候都會想啊，苻堅的前秦為什麼叫前呢？明明秦始皇的秦比較早吧。現在才知道，原來是十六國自己的前後，有前秦，也有後秦。很特別的是，前後秦有一段並立的時光，而且，後秦的開國君主表示，自己才是「秦」的繼承者，但他不幸福（姓苻），姓姚。
異姓篡位不改國號，突然從這個時間段開始小小流行了一下，不過表現沒有太好就是了。卻說這位後秦姚同學，名萇，參與了苻堅包圍戰，也順利抓到苻堅。但是沒能從苻老闆手上得到禪讓的資格，只能趁著盟主來找麻煩之前，先殺了苻堅。
當時包圍戰出力最多的，是西燕慕容沖。聽聞姚萇抓到了苻堅，又不肯交出，慕容沖自然發兵來攻。要注意的是，西燕不是一個「割據軍閥」，其實就是聯軍頭目而已。相對的，在包圍戰中未盡全力的姚萇，早已偷偷在關西地區發展。
西燕的大軍，未能衝破姚萇的防線，後方又造反了。姚萇順藤摸瓜，跟著進攻長安，成為得利的漁翁，西元385年，姚萇稱帝。
關中混戰期間，苻堅的庶長子苻丕，也在并州（山西）宣布繼承大秦了。問題是，苻丕當時山窮水盡快要被鬼抓去，誰把他放眼裡？當然，苻丕也不是基於對爸爸的愛，所以就算沒兵沒錢沒領土，也要像劉皇叔一樣勇往直前。支持苻丕的秦將們，打的主意是與西域都護呂光聯合，像過去秦朝一樣，以塞外兵回頭平亂。
橫看豎看，這年頭也沒有項羽，邊塞兵打回來的成功率應該還不錯吧？嗯？所以到底是「塞外兵」還是「邊塞兵」，你搞得我好亂啊。應該說，呂光是塞外兵，但邊塞兵不想讓他們回來，有異心嘛。於是呂光只好大戰一場，然後開始穩定河西走廊，不回去了。哇那不是糟了個糕？
還好呂光殺了雞儆了猴，雖然西涼仍在頑抗，但稍微內圈一點的隴山地區諸將就有在怕，立刻宣示：「我們支持苻丕。」姚萇的後秦，頓時就被苻丕的前秦給包夾了。姚哥也是將帥出身，立刻要太子坐鎮長安，自己回頭穩定軍心民情，並且派弟弟攻打隴山地區。誰知道，這裡還藏了一個苻家奇葩，苻登。
苻登少時聲名不顯，被貶黜至狄道後，他的哥哥跟當地軍閥毛興更決定隱藏他的鋒芒。當時雖然出謀劃策指揮對抗姚萇的都是苻登，但他卻只擔任小司馬，躲在哥哥的羽翼之下。毛興臨死前，才把女兒跟領袖位置都交給了苻登。
瞬間，一個能夠力抗姚萇的苻氏宗室軍閥出現？枹罕諸氐幾經商議，決定加入苻登旗下。而苻登跟姚萇弟弟的戰爭，也漸趨白熱化。當時按照姚萇的估計，苻登這邊應該是差不多要缺糧了。卻聽得消息，每天早上開戰之前，苻登都會跟士兵說：「你們早上出戰，到下午我們就會有肉了，有什麼好怕的？」
原來，苻登這邊打掃戰場，都會把死屍拖回去洗淨煮熟了來吃。人家是打仗，他們是打獵。姚萇覺得不妙，遂召回了弟弟。
這邊隴地守住了，并州又孤立無援。苻丕跟西燕起了衝突，兵敗身亡，一名尚書帶著苻丕的兩個兒子，投奔苻登。苻登細細問了因果之後，決定發喪，並扶丕子為主。大家當然是跟他說開什麼玩笑，現在兵凶戰危你弄個小屁孩皇帝大家吞劍自殺不是比較快。
苻登是成大事的人，不拘小節，便決定自行登上帝位。不過，苻登又出怪招。他在軍中設立了苻堅的神主牌，以天子規格車駕載運，接下來任何軍事決策，必定要先拜苻堅已請示。都說御駕親征可以提振士氣，請神打御駕親征的效果，只怕不是兩倍而已。
苻登軍連戰連勝，姚萇也是有點畏懼，居然想了一個分壇請神的招術，在自軍也設下苻堅神主。這個禱詞比較靠北一點：
陛下啊，你在新平死掉，不是我的錯啊。當年我哥哥帶族人想要回到羌族故地，陛下您跟苻眉將軍阻攔，也殺了我哥哥啊。喔，當時我哥哥要我刺殺您，也不能算我的是吧？
現在苻登想要假借您的名義報仇，不太對吧？要這樣我也可以幫我哥報仇啊。
還記得您當年說，要我好好跟著您，幫助您完成天下一統的大業。成為神靈的您，怎麼可能假手於苻登，來阻止我完成您的志向呢？
現在我們設好了神像，請您來我們這邊休息吧。
有幫助嗎？沒有。苻堅的神像反而搞得姚萇軍夜夜驚恐，最後只好斬掉神像的頭，送到苻登的陣營去。
戰場上的勝負，還是小事。對姚萇來說，更嚴重的是關中諸豪族開始在拔草測風向了。於是產生了一個獨特的現象：姚萇跟手下的大臣，只剩下兵權。後秦的能控管的單位，就是「營」，姚萇的營，就稱之為大營。
這個後秦皇帝，需要重新從散盡財寶，拉攏世族開始做起。嗯？直接打爆苻登不是比較快嗎？姚萇當然知道，問題是沒飯吃打個屁。原本這一套，盛行於山西與河北，關中隴西沒這麼嚴重。然而，二秦之爭的開啟，卻讓中國全土從此進入「政治受控於經濟」的新時代。
雙方你來我往，互有勝負。一次，苻登趁勝追擊，卻中了姚萇之計，後秦大軍夜襲了苻登大營：大營皇帝，可不只姚萇一個。當時只有苻登的毛皇后跟太子守營。毛皇后強壯勇猛善騎射，帶了幾百名勇士就跨馬上陣，彎弓殺敵，端的是一個無人能擋。
不過，夜襲者有三萬之眾，就算是項羽都要殺得手軟，毛后也終於被擒。姚萇自然想要收了毛后，被拒，怒而殺之。
苻登妻毛氏，不知何許人，壯勇善騎射。登為姚萇所襲，營壘既陷，毛氏猶彎弓跨馬，率壯士數百人，與萇交戰，殺傷甚眾。眾寡不敵，為萇所執。萇欲納之，毛氏罵曰：「吾天子后，豈為賊羌所辱，何不速殺我。」因仰天大哭曰：「姚萇無道，前害天子，今辱皇后，皇天后土，寧不鑒照。」萇怒，殺之。
《列女傳》收錄的原文就這麼點。很多漢人會追加翻譯說毛后修長美麗，姚萇貪戀其美色云云，很顯然《晉書・列女傳》沒說到這些。
不過我們上次已經破譯了：后就是草原民族的最高財產，取后就等於接收了對方的權力。但毛后的言詞其實就表露出：前秦是漢人文化，跟仍以羌人文化為主軸的後秦不同，那其實姚萇也沒有必要留著毛后了。
但擒獲皇后，不但對後秦來說是一場重要勝利，周邊豪族也多有仍重草原風俗者，認定風向開始往姚萇這邊吹了。可惜這個魏晉南北朝，總不讓人好好說戲。
姚萇眼看就要佔上風，卻生了重病，只好召太子前往大營會面。太子姚興動身之前，邀請了幾名大將，一次誅殺，姚興這是怕自己繼位，諸將不服啊。老姚萇知道了，大大的嘆氣。都還沒有跟弟兄們分享榮華富貴，就開始誅殺功臣，這王位如何坐得牢？
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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