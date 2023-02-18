南北分裂之十六國尾聲（中）：苻堅敗戰淝水之後，慕容氏建立起十年短暫榮光

文：阿前

五胡亂華時期，遼地的鮮卑慕容部進入中原，建立了大燕國，後來覆滅於前秦苻堅之手。然而，當苻堅敗戰於淝水之後，原本的燕國降將皇族，就紛紛掀起了叛亂。

一支以大燕皇帝的幼弟慕容沖為首，拚死命的攻打長安，勢要拿下苻堅，救回皇帝。另一支則在河北自立門戶，與邊塞諸族展開爭霸，這個河北梟雄的名字，叫做慕容垂。

早在燕秦開戰之前，慕容垂就已經投降前秦，為馬前卒帶領秦軍攻略故國。所以這時候他志不在「復國」，也是合情合理的。但革命永遠需要旗號，就算同樣是匡扶漢室，魏、蜀、吳也各有巧妙不同。

一開始，慕容垂打的也是興復大燕，更自立燕王。但慕容沖等起兵之後，他的地位就不免有些尷尬了。於是，慕容垂就給苻堅寫了一封信，表示自己其實受苻堅大恩，更領命北上平亂。但駐紮鄴城的苻堅庶長子「苻丕」卻心懷不軌，想要讓阿垂去送死，進而自立為帝。

雖然我們現在知道都是臭蓋的，但其實前秦統治期間，一共有六個宗室公王意圖謀反，這帽子扣在苻丕頭上，倒也是合情合理的。我阿垂一片赤誠，在萬不得已的情況下，只好接受各部族的推舉，和陛下您的親人交戰啊。說到底，慕容垂打的主意，就是要從苻堅手上得到正式的封官與命令，來佔領河北。

在長安被包圍的苻堅可沒有失智，回信客客氣氣的開頭，說自己當年是多麼信任你阿垂。誰想得到，柳下惠也成了淫夫，你都這麼老了，還想當老賊。我唯一覺得可惜的，就是苻丕跟苻暉沒有打死你而已啊，少在那邊七七八八說一堆。

哇，搞不到大旗，慕容垂底下的人，就開始騷動了。其中勢力最大的丁零族長，更偷偷與苻丕聯繫。慕容垂雖及時識破，但一場內戰也是免不了的。好不容易消滅了叛軍，鄴城苻丕也沒能趁機逃出，大燕皇帝過世的消息，就傳來了。

稱帝吧。大家都這麼說，但慕容垂表示，阿沖已經在關中繼位了，我不能這麼做。更糟糕的是，從淝水戰勝後持續向北進攻的晉軍，已經攻下青州了。苻丕一不做二不休，連絡晉軍表示投降。

東晉北府兵大將劉牢之親自帶兵來救，大破慕容垂。但當劉牢之繼續追擊，卻怎樣也鬥不過慕容垂，晉軍，已疲。逃出生天的慕容垂，準備返回遼東大本營，卻聽得高句麗入侵，遼東也失了大半，叛亂叛得像他這麼慘的，也是不多了啦。

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但是這裡有一個重要的關鍵，是跟中國邏輯迥異的。照中國版本，像劉備兵敗如山倒之後，只能投靠劉表啦，孫權啦，來借兵據地翻盤，可慕容垂不用。從一開始他的叛亂，就是邊塞式的，是丁零烏丸以及遼地鮮卑各部族奉他為盟主，跟前秦開戰。

慕容垂沒有辦法指揮所有的盟軍，導致只能自己挨東晉的揍。同樣的，當慕容垂連番大敗，他的盟友們其實都仍然擁有堅強的實力。最前線的盟主被擊退，各部族的選擇，不是只有投降一條路。為了自己的生存與利益，慕容垂聯盟各部，展開了反擊，並且得勝。然後，大家再次要求慕容垂登基為帝。

過去《史記》在描寫匈奴冒頓單于，甚至後續許多的草原霸主時，都強調他們的「霸主資質」。停留在那個思路中，我們會很難明白南北朝即將開始的這個時候，為何拓跋珪跟慕容垂沒有最強大的武力跟領土，卻能得到邊塞各部的支持，成為共主。

最簡單的說法，其實就是「傀儡政權」。這並不精準但容易理解得多：自匈奴劉淵起義，就是一個傀儡領袖了。東漢是這樣的王朝，曹魏也是這樣的王朝，只有曹叡比較強勢。西晉也是這樣的王朝：別以為司馬炎不是，司馬炎是擅長權謀，跟功臣大族們的平衡關係很好。

甚至過去春秋以前的部落民主制，本質上也都是透過「大地主部族長的支持」，來選出共主。傀儡領袖，可說是中國悠久傳統所演變出來的一個招術。共主天子與世族卿大夫之間的權力遊戲，也沒有一刻消停。皇帝佔了優勢，才會出現「好皇帝」。

明明東倒西歪，風中殘燭一樣的慕容垂，就這麼被拱成了後燕皇帝，時間點上是很巧妙的。除了慕容沖最早登基為帝，在慕容垂奔逃的期間，姚萇也殺掉了苻堅，自立為秦帝。苻丕不能忍啊，脫離東晉，也自立為帝。

在慕容垂開張之前，北方已是三帝並立。慕容沖跟姚萇直接對決，河北決戰自也不能避免，理論上是這樣才對。但更巧的是，幾天後，慕容沖遭到刺殺，西燕崩壞。更邊塞的地區，一群人擁立了拓跋珪為盟主。

而慕容垂則是憑藉著詔書攻勢，瓦解了苻氏群小，想必苻家人都很深明大義。大義是正統嗎？是天命嗎？又或者，是經濟力的流向。慕容垂更靠著民族主義，感化了丁零霸雄翟遼，喔，沒多久翟遼又反了。與其說翟先生是個反覆小人，不如說所謂的民族主義只是個幌子，誰能掌握勢，誰才能引領潮流。

慕容垂之所在，大勢之所在。進略河南，山西，後燕的開疆拓土緊鑼密鼓而來，但接觸到拓跋珪的大魏集團時，後燕卻遭到了阻礙。敗戰的領軍，很不幸的是慕容垂的太子，當太子的可不能退啊，燕魏之間陷入了膠著。

而慕容垂看這樣不是辦法，就決定親上前線，結果卻突然生了重病，就此亡故，太子阿寶順理成章繼承了大位。

老實說，後燕其實沒有必要跟北魏硬拚。就地理而言，前一世的燕秦與代國，也是維持著同樣的姿態，前燕則更注重與東晉爭地。為什麼慕容氏非得跟拓跋氏一分高下呢？就是因為他們兩個，都是邊塞盟主，且支持他們的群眾，可能有很大部分的重疊。