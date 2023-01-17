2023/01/17,
歐洲

英國政府預計否決蘇格蘭《性別認同改革法》，蘇格蘭社會正義大臣：民主與跨性別權益黑暗的一天

英國政府預計否決蘇格蘭《性別認同改革法》，蘇格蘭社會正義大臣：民主與跨性別權益黑暗的一天
蘇格蘭去年通過的《性別認同改革法》，在英國國內引發爭議｜Photo Credit: GettyImages

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英國蘇格蘭事務大臣傑克（Alister Jack）則寫了一封信給史特金，信中表示，該法案將對英國平等權的保護造成重大的影響。他表示，該法案的通過，將會影響單一性別的俱樂部、協會組織與學校的權益，並且也會破壞男女同工同酬的規範。

根據《BBC》報導，英國政府於當地時間16日表示，預計會否決蘇格蘭去（2022）年12月通過的《性別認同改革法》。蘇格蘭議會通過該法案的用意，在於降低民眾轉換自身法定性別的難度，但英國政府否決該法案，被視為打擊了跨性別者的權益。對此，蘇格蘭政府預計會透過司法審查的方式挑戰該決定。蘇格蘭社會正義大臣羅賓遜（Shona Robison）表示：「對於英國的民主和跨性別者而言，今天是黑暗的一天。」

蘇格蘭現行制度為何？

《BBC》報導指出，目前蘇格蘭民眾向英國性別識別小組，申請轉換性別的性別認可證書，通常須出示一份證明，是生理性別與性別認同不一致時，對自身性別產生焦慮的診斷。申請人需要提供2份醫療報告，一份來自專家，詳細說明醫師對申請者的診斷，另一份列出他們為了改變性特徵所需接受的治療或手術。

此外，申請者還必須證明自己已經以他們希望轉換的性別，生活了至少2年。例如證明他們在官方文件中使用了不同的名字，或者改變他們駕照或護照上的性別，並宣誓他們不會再有轉換回原性別的想法。

蘇格蘭政府認為，目前的過程對於申請者來說過於困難且侵犯當事人隱私，會給本就遭受邊緣化的跨性別族群帶來傷害。因此蘇格蘭議會希望能透過《性別認同改革法》改變現行規定。

《性別認同改革法》內容為何？

上個月蘇格蘭議會以86票比39票通過了《性別認同改革法》。該法案將申請性別認可證書的法定最低年齡從18歲降低到16歲。此外，法案取消了需提交性別焦慮醫學診斷書的規定，且申請人只需要以他們希望轉換的性別生活3個月而非2年；但若申請者是新修法後所允許的16至17歲，則需要6個月。

跨性別運動者對該法案的通過抱持樂觀態度，蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）也表示，蘇格蘭政府將會捍衛此法案。

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蘇格蘭首席大臣史特金

英國政府為何否決《性別認同改革法》？

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）曾表示，他擔心《性別認同改革法》會對全英國造成負面的影響。

英國蘇格蘭事務大臣傑克（Alister Jack）則寫了一封信給史特金，信中表示，該法案將對英國平等權的保護造成重大的影響。他表示，該法案的通過，將會影響單一性別的俱樂部、協會組織與學校的權益，並且也會破壞男女同工同酬的規範。

他補充，若該法案通過，將會使英國與蘇格蘭出現不同的跨性別規範與申請流程，這有可能導致嚴重、負面的連鎖反應，包括更多的詐騙行為或惡意申請。

根據《蘇格蘭法案》第35條，若英國大臣認為蘇格蘭通過的法律，會影響英國法律的執行，則英國政府有權力否決蘇格蘭議會通過的法律。英國政府預計會在17日使用此條款否決該法，並在下議院發布聲明闡述否決原因。

若英國政府最終否決《性別認同改革法》，將會是英國史上第一次以《蘇格蘭法案》第35條規範為由，否決蘇格蘭的法案。對此史特金認為，英國政府沒有理由否決該法案，此行為侵害了蘇格蘭議會的權力。

在野的影子蘇格蘭事務大臣莫瑞（Ian Murray）則補充，跨性別者與婦女的權利，不應被用作政治打壓的武器。

新聞來源

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範


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