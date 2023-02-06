「寶島歌王」洪一峰的傳奇人生：警察生涯遇伯樂，《山頂黑狗兄》締造五、六零年代台語歌謠黃金時期

文：音音有代誌｜李沁縵

從街頭自彈自唱到締造台語歌謠一代輝煌，再從蔗板工廠、警察工作到人人公認的「寶島歌王」，洪一峰的一生，歷經了時代的動盪、又遭遇了現實的考驗，卻因為心中難以忘懷的音樂夢，使台語歌謠得以創下一個難以超越的里程碑，還是戰後首位到日本發展的台灣歌手。今天，就讓我們來認識洪一峰的傳奇人生。

沒資源沒關係，我靠著自學闖出一片天

大家想學新技能的時候，都怎麼開始的呢？是會積極的找老師，還是從模仿開始漸漸摸索？對寶島歌王洪一峰來說，後者就是他學音樂的最佳方法。

洪一峰從小時候開始，常常會看到街頭的一人樂隊表演，萌發了想要學習樂器的想法。於是，他透過不停地仿效自學手風琴、吉他等樂器，與音樂締下了不解之緣。

高等科畢業後，他進了附近的蔗板工廠工作，卻終究還是忘不了音樂夢，開始拼命練琴、讀遍書店裡跟音樂有關的書，還開始在街頭自彈自唱演出。

就在漸漸打開知名度的時候，有一天，街頭卻警報聲大作，濃濃的黑煙更無情襲來。原來，是美軍對當時還歸屬日本的台灣發動的「台北大空襲」。

警察人生竟造就了意外伯樂？紅極一時更前往日本發展

空襲之後，台灣迎向了新時代，當時，洪一峰靜靜地待在家等待時局穩定。日子就這麼一天天流逝，有一天，洪一峰從鄰居那邊聽說萬華分局有個警缺，高等科畢業的他竟符合應徵資格。於是，在大姊的一再請託下，就這麼順利入職成為了警察。

不過，對音樂的嚮往始終在洪一峰心中不停發酵。這時，他迎來了生命中的伯樂——萬華分局分局長。

分局長發現洪一峰對警察這個職業不感興趣，於是介紹了「音樂」相關職缺給他。雖然去了之後，洪一峰對工作內容不甚滿意；但藉著這個機會，他正式辭去了工作，組了會固定在淡水河邊舉行露天音樂會的「小型音樂團」（後因228事件解散）、辦了戰後第一所台語歌唱教室「天聲音樂研究社」，以及人氣居高不下的「天聲音樂團」。

30歲時，他發行了自己的第一張唱片《山頂黑狗兄》，從此聲名大噪；此後，與作詞人葉俊麟的相識更開啟他創作生涯的黃金時期，合作的〈舊情綿綿〉、 〈淡水暮色〉、 〈寶島四季謠〉、 〈寶島曼波〉等歌曲名聲遠播，還受邀去當時人氣紅不讓的「日本東寶大舞台」演出，不僅成為第一位受邀到日本發展的台灣歌手，還締造了五、六零年代台語歌謠的輝煌紀錄。

我們繼承了爸爸的音樂魂，台灣的音樂真滴讚

金曲不斷的洪一峰，當時有著「寶島歌王」的稱號。雖然六零年代後期台語歌壇式微、秀場文化隨即取代，洪一峰心中依舊沒有忘卻對音樂的熱忱，轉而積極培養下一代接班人，但可能連他也沒想到的是——他的三個兒子：洪榮宏、洪敬堯、洪榮良，不僅全部繼承了父親的熊熊音樂魂、皆從事音樂相關工作，還共同設立了「財團法人洪一峰文化藝術基金會」，希望能完成父親遺志，將台灣音樂歌謠傳承下去，創作出更多屬於台灣的音樂藝術。

Photo Credit: 財團法人洪一峰文化藝術基金會提供 洪一峰三個兒子都繼承了爸爸的音樂天份，右一為洪榮良、右二為洪敬堯、由三為洪榮宏

而基金會去（2022 ）年9月更舉辦了《黑狗兄返來了——寶島歌王洪一峰十周年紀念特展》，重現了洪一峰在世時的故居、工作室、音樂教室，Ella陳嘉樺、周杰倫、彭佳慧、詹雅雯等一眾明星更錄製了VCR力挺，展現了一代台語歌王從40年代橫跨21世紀至今，始終不減的影響力。

看到這邊，你是不是好想穿越時空回到過去，親眼目睹洪一峰在舞台上獻唱的迷人風采呢？雖然我們無法真的回到過去，但是我們現在有了能在現場聆聽洪一峰經典作品的機會。

大玩樂家繼上次與彭佳慧攜手《羅大佑×簡文彬×彭佳慧跨樂衛武營音樂會》之後，這一次，將與許富凱合作《洪一峰×簡文彬×許富凱 跨樂衛武營音樂會》，並再度嘗試用純正古典音樂編制的方式玩出跨界新火花，更會帶來洪一峰的13首經典作品。

《洪一峰×簡文彬×許富凱 跨樂衛武營音樂會》演出資訊

時間：2023/02/04 (六) 19:30、2023/02/05 (日) 14:30

地點：衛武營國家藝術文化中心

詳情請點此

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航