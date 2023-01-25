數據看2022台灣旅遊產業（二）：解封出國大復甦，各年齡族群最想去哪些地方？

文：LnData 麟數據科技

在歷經近三年封鎖，終於於十月正式宣布開放出國旅遊，其實早在年中的調查中，就已有高達42.6%民眾表示在今年或明年有國外旅遊計劃，並有13.0%受訪者表示，只要一解封就想飛。

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易遊網公關副理Kimberly分享，九月解封前夕，光機票單週就有破九位數的表現，甚至在今年線上ITF旅展期間，在各家業者卯足全力促銷下，機票的訂票數已有2019的八成的表現，看得出國人旅有信心與需求回溫快速。不過 Kimberly也補充，目前趨勢是穩定上升，而非V型反彈，主要因除了先鋒型消費者外，還有許多觀望型消費者，想等疫情更穩定、旅遊成本低點再出發，加上許多航點尚未恢復，預計2023年會繼續持穩成長，前景看好。

台人愛出國，出國旅遊商機大

星宇航空數位行銷長Chris表示，台灣人擁有護照比率約60%，比美國、日本都高，顯示國人對出國接受度其實是很高的，加上我國護照在全球入境的便利性，使得出國成為國人旅遊的熱門選項。

早在疫情前，國人出國旅遊人數已連年提升。根據觀光局歷年出國人口統計數據顯示，自2009年開始，出國人次便快速且穩定地成長，從2009年的800萬人次，到2019的1700萬人次，成長超過1倍，CAGR達7.70%。尤其女性出國人次成長幅度更是驚人，過往女性出國人次約低於男性100萬人次，竟於2017年反超男性出國的人次，到2019為止CAGR達9.53%。

疫後人人想出國，男性、年輕族群更積極

雖然疫情前的確是女性出國人數更多，不過在疫後似乎又有些變數。根據年中的旅遊報告調查顯示，男女在解封後出遊意願一致，雖說的確完全不考慮出國的女性比男性略少一點，但顧慮疫情而猶豫出國的女性卻高達46%，遠大於男性的29%。

年輕族群出國意願與計畫明確，尤其是20~34歲的族群，有超過半數的受訪者表示預計在今年到明年安排出國旅遊，而高齡族群雖然也想出國，但多觀望疫情，以疫情穩定為優先。

Photo Credit: LnData 麟數據科技 資料來源：觀光局 2021歷年國人出國按性別分析

出國地點選擇

東北亞東南亞最夯，日本一枝獨秀

想出國旅遊民眾最想去的旅遊地點中，以「東北亞（日/韓）」（76.4%）為最熱門，其次為「東南亞（泰／馬／新／越）」（30.4%）地區，接著則是中港澳地區（24.4%）與歐洲（22.3%）

Photo Credit: LnData 麟數據科技 資料來源: IX Survey 市調解析—旅遊篇

另外根據Google Trends的2022台灣搜尋趨勢榜，熱門搜尋的海外旅遊地點前十名當中，日本就佔了一半，分別由沖繩、東京、大阪、北海道直接囊括1~4名，加上第9名的福岡。其餘上榜城市則為新加坡、首爾、曼谷、香港、峇里島，也顯示出國人疫後出國地點首選將以東北亞與東南亞為主。

值得注意的是，Chris也進一步分享到，疫情前國人對於日本一線到三線城市的接受度都非常高，不過在解封初期，一線城市的復甦是優於其他城市的。EzTravel也分享，疫情也使國外景點的旅遊市場重新洗牌，像是日本便出現許多新的景點與行程，也成為自由行旅客在解封後的嘗鮮選項。

不同人口輪廓想去的地點

細分人口群來看的話，兩性整體差異不大，不過在出國地點選擇的排名上還是略有出入。例如男性相對更多想去中港澳、紐澳地區；而女性則相對多人想去歐洲與美加地區。

Photo Credit: LnData 麟數據科技 橘色為男性、紅色為女性

以年齡區分的話，港澳地區是不少年輕人的願望清單；歐洲則呈現兩極化分布，以年輕與高齡族群為主；東南亞全年齡皆夯；製於中南美、非洲、印度週邊南亞國家等地，反而是中壯年相對更願意嘗試。

小資族最愛去日本，高收入喜歡去中港澳、東南亞、美加

我們發現收入也是影響出國地點選擇的重要因素，其中較顯著的分別是：有89.8%月收入在三萬到四萬之間的消費者想去東北亞（+13.4%）；有26.4%月收入在八萬以上的消費者想去美加地區（+9%）

地點選擇考量因素

至於地點選擇動機上面，根據觀光局調查，人文風情、風景、美食是三大主要因素，不同於國內旅遊的是，消費者比起地理風景更看重當地的人文風情；便利性與風景名勝也是重要因素，出國旅遊的旅費也是比起國旅時更重要的考量點。

而在附加條件方面，在我們的調查中，當地的疫情狀況仍是消費者重點考慮因素；另外有20.7%的消費者表示飛往當地的機票價格或是否有優惠、促銷也是吸引的重點之一。

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出國旅遊新趨勢與變化

境外旅遊自由行夯

出國旅遊同樣以自助旅行或半自助旅行為熱門旅遊方式，不過相對國內旅遊，出國旅遊的跟團比例稍為更高一點。值得注意的是，Mini Tour、郵輪旅遊等特殊旅遊方式，也都有超過13%的消費者表示有計畫嘗試。

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易遊網分享，自由行旅客通常不太在意疫情問題，畢竟風險自行承擔；反而是團客更需擔心國外確診風險，可能會造成衍伸住宿、機票、手續等額外旅遊成本，也可能影響到同行其他旅客，成為民眾不選擇團旅或還在猶豫的原因之一。

還是怕疫情？安心旅遊成關鍵

反過來說，能否提供民眾安心出遊的保障，成為旅遊業者的重要課題。根據觀光局2021台灣旅遊狀況調查，最多消費者表示在解封後會避免前往疫情嚴重地區，除此之外，有五分之一到四分之一的消費者表示會選擇有防疫安全認證的住宿、交通方式與餐廳地點。

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報復性出國? 要去就去久一點

至於在這波國外旅遊潮中，同樣也觀察到安排旅遊天數拉長的現象，不過理由與國旅不同的是，EzTravel表示，主要是民眾認為久久出國一次、且機票等成本提升，不如一次多出國幾天比較划算。以往短線行程可能4~6天為主，在新一波銷售中多拉長到5~7天；而長線行程也從疫情前較熱門的8~10 天，拉長到10~12天之久。