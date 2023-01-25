數據看2022台灣旅遊產業（二）：解封出國大復甦，各年齡族群最想去哪些地方？
我們想讓你知道的是
九月解封前夕，機票單週就有破九位數的表現，甚至在線上ITF旅展期間機票的訂票數已有2019的八成的表現，看得出國人旅有信心與需求回溫快速。其中哪些族群最積極？最想出國的地點是哪裡？選擇時又是以什麼為考量呢？
在歷經近三年封鎖，終於於十月正式宣布開放出國旅遊，其實早在年中的調查中，就已有高達42.6%民眾表示在今年或明年有國外旅遊計劃，並有13.0%受訪者表示，只要一解封就想飛。
易遊網公關副理Kimberly分享，九月解封前夕，光機票單週就有破九位數的表現，甚至在今年線上ITF旅展期間，在各家業者卯足全力促銷下，機票的訂票數已有2019的八成的表現，看得出國人旅有信心與需求回溫快速。不過 Kimberly也補充，目前趨勢是穩定上升，而非V型反彈，主要因除了先鋒型消費者外，還有許多觀望型消費者，想等疫情更穩定、旅遊成本低點再出發，加上許多航點尚未恢復，預計2023年會繼續持穩成長，前景看好。
台人愛出國，出國旅遊商機大
星宇航空數位行銷長Chris表示，台灣人擁有護照比率約60%，比美國、日本都高，顯示國人對出國接受度其實是很高的，加上我國護照在全球入境的便利性，使得出國成為國人旅遊的熱門選項。
早在疫情前，國人出國旅遊人數已連年提升。根據觀光局歷年出國人口統計數據顯示，自2009年開始，出國人次便快速且穩定地成長，從2009年的800萬人次，到2019的1700萬人次，成長超過1倍，CAGR達7.70%。尤其女性出國人次成長幅度更是驚人，過往女性出國人次約低於男性100萬人次，竟於2017年反超男性出國的人次，到2019為止CAGR達9.53%。
- 疫後人人想出國，男性、年輕族群更積極
雖然疫情前的確是女性出國人數更多，不過在疫後似乎又有些變數。根據年中的旅遊報告調查顯示，男女在解封後出遊意願一致，雖說的確完全不考慮出國的女性比男性略少一點，但顧慮疫情而猶豫出國的女性卻高達46%，遠大於男性的29%。
年輕族群出國意願與計畫明確，尤其是20~34歲的族群，有超過半數的受訪者表示預計在今年到明年安排出國旅遊，而高齡族群雖然也想出國，但多觀望疫情，以疫情穩定為優先。
出國地點選擇
- 東北亞東南亞最夯，日本一枝獨秀
想出國旅遊民眾最想去的旅遊地點中，以「東北亞（日/韓）」（76.4%）為最熱門，其次為「東南亞（泰／馬／新／越）」（30.4%）地區，接著則是中港澳地區（24.4%）與歐洲（22.3%）
另外根據Google Trends的2022台灣搜尋趨勢榜，熱門搜尋的海外旅遊地點前十名當中，日本就佔了一半，分別由沖繩、東京、大阪、北海道直接囊括1~4名，加上第9名的福岡。其餘上榜城市則為新加坡、首爾、曼谷、香港、峇里島，也顯示出國人疫後出國地點首選將以東北亞與東南亞為主。
值得注意的是，Chris也進一步分享到，疫情前國人對於日本一線到三線城市的接受度都非常高，不過在解封初期，一線城市的復甦是優於其他城市的。EzTravel也分享，疫情也使國外景點的旅遊市場重新洗牌，像是日本便出現許多新的景點與行程，也成為自由行旅客在解封後的嘗鮮選項。
- 不同人口輪廓想去的地點
細分人口群來看的話，兩性整體差異不大，不過在出國地點選擇的排名上還是略有出入。例如男性相對更多想去中港澳、紐澳地區；而女性則相對多人想去歐洲與美加地區。
以年齡區分的話，港澳地區是不少年輕人的願望清單；歐洲則呈現兩極化分布，以年輕與高齡族群為主；東南亞全年齡皆夯；製於中南美、非洲、印度週邊南亞國家等地，反而是中壯年相對更願意嘗試。
- 小資族最愛去日本，高收入喜歡去中港澳、東南亞、美加
我們發現收入也是影響出國地點選擇的重要因素，其中較顯著的分別是：有89.8%月收入在三萬到四萬之間的消費者想去東北亞（+13.4%）；有26.4%月收入在八萬以上的消費者想去美加地區（+9%）
- 地點選擇考量因素
至於地點選擇動機上面，根據觀光局調查，人文風情、風景、美食是三大主要因素，不同於國內旅遊的是，消費者比起地理風景更看重當地的人文風情；便利性與風景名勝也是重要因素，出國旅遊的旅費也是比起國旅時更重要的考量點。
而在附加條件方面，在我們的調查中，當地的疫情狀況仍是消費者重點考慮因素；另外有20.7%的消費者表示飛往當地的機票價格或是否有優惠、促銷也是吸引的重點之一。
出國旅遊新趨勢與變化
- 境外旅遊自由行夯
出國旅遊同樣以自助旅行或半自助旅行為熱門旅遊方式，不過相對國內旅遊，出國旅遊的跟團比例稍為更高一點。值得注意的是，Mini Tour、郵輪旅遊等特殊旅遊方式，也都有超過13%的消費者表示有計畫嘗試。
易遊網分享，自由行旅客通常不太在意疫情問題，畢竟風險自行承擔；反而是團客更需擔心國外確診風險，可能會造成衍伸住宿、機票、手續等額外旅遊成本，也可能影響到同行其他旅客，成為民眾不選擇團旅或還在猶豫的原因之一。
- 還是怕疫情？安心旅遊成關鍵
反過來說，能否提供民眾安心出遊的保障，成為旅遊業者的重要課題。根據觀光局2021台灣旅遊狀況調查，最多消費者表示在解封後會避免前往疫情嚴重地區，除此之外，有五分之一到四分之一的消費者表示會選擇有防疫安全認證的住宿、交通方式與餐廳地點。
- 報復性出國? 要去就去久一點
至於在這波國外旅遊潮中，同樣也觀察到安排旅遊天數拉長的現象，不過理由與國旅不同的是，EzTravel表示，主要是民眾認為久久出國一次、且機票等成本提升，不如一次多出國幾天比較划算。以往短線行程可能4~6天為主，在新一波銷售中多拉長到5~7天；而長線行程也從疫情前較熱門的8~10 天，拉長到10~12天之久。
- 接受提高預算
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。