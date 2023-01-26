數據看2022台灣旅遊產業（三）：細看旅遊受眾輪廓與行為，國內外行程預算抓多少？
我們想讓你知道的是
自由行和團旅，你選哪一個？自由行旅客重視行程安排的彈性與自由度，至於團體旅客的族群，比起價格更在意行程安排與旅遊品質，這些不同類型的遊客各有什麼偏好？又各有怎麼樣消費模式？
不同的族群對於疫情後的旅遊市場都有著不一樣的期待，如何精準掌握分眾的需求與輪廓成為市場的重要課題。
人口屬性比例與旅遊預算
- 國旅人口性別與年齡
在國旅部分，男女比例差距不大，以男性比例略高一點。至於年齡部分，以20歲以下受訪者對國旅興趣最低，反而以社會新鮮人、快要退休的族群對國旅興趣較高。
- 出國人口性別與年齡
在出國旅遊方面，男性與女性於今年底到明年有意願出國者比例也相近，不同的是這當中有更多女性明顯比男性處在觀望或擔心疫情者。以年齡來看，則以20-29歲年輕族群有更積極出國的意願與打算。
- 國內旅遊預算分配
國旅預算的部分，整體平均約為每人/每日為3453元。其中有五成消費者平均每人每日預算在1001~3000元；而每日預算6000以上的高階消費旅客，則約佔全體的11%。
- 出國旅遊預算
出國預算的部分，整體平均約為每人每日8198元，其中有25%的消費者出國平均每人每日預算是4001~6000元，以單趟出國5天來算，出國一趟約 25000元；不過竟有高達28%的消費者出國每日預算在1萬元以上，消費力驚人。
旅遊行為分析
- 自由行VS團旅，你選哪一個？
易遊網公關副理Kimberly表示，自由行旅客重視行程安排的彈性與自由度，因此包含像是機票、住宿、餐飲或其他票券、旅遊商品的靈活組裝與搭配，將是吸引自由行旅客重要誘因。此外，也強調機酒等商品其實同質性高，此時價格與取得、使用的便利性也成為考量重點。
至於團體旅客的族群，比起價格更在意行程安排與旅遊品質。團體旅客通常以家庭、銀髮族、親子居多，因此會希望透過跟團的方式，降低照顧的負擔、交通等問題。這些族群通常有一定經濟能力，在行程選擇上多希望好一點的規格，價錢敏感度較低。雖然近年團體旅遊熱度下降，但對於有特殊需求的消費者來說有其必要性，因此並不會消失。
- 數位消費逐漸成熟
隨著網路越來越方便，越來越多消費者會透過網路事先購買旅遊相關產品，不論國旅或出國，住宿與交通都是最多人購買的類別。不同之處在於，國旅方便以餐廳、餐券、門票等較熱門；出國旅遊則更多人會先買保險、套裝行程等。
我們也發現，高收入族群（不論個人月收或家庭月收），在出國旅遊方面相對其他族群明顯更會訂購餐廳或購買餐券明顯；國旅方面則除了餐廳、餐券外，購買門票類產品的比例較高。
- 頂級客群
至於金字塔的頂級客群，特徵是對價錢不敏感，追求差異化、細緻的旅遊體驗。 因此EzTravel分享目前針對頂級客群，會主打客製、個人化行程，例如消費者可能指定想住的特定飯店、或是交通、餐飲上要求特殊規格，讓旅行業者替他們量身打造服務。
- 國旅重住宿、出國重行程
此外，頂級客群在國內外旅遊需求面也不同，根據欣傳媒頂級旅遊消費大調查，國旅部份消費者看重住宿品質、出國部分則最在意遊程安排。
因此，為了滿足高端客群，除客製化服務外，旅遊業者也針對高消費力的市場推出微頂級的套裝行程，例如主打高品質住宿、機票倉等規格等不同組合。
其他國旅消費行為分析
- 青銀市場大不同
銀髮族市場隨著台灣人口高齡化，銀髮族的國旅市場想必會越來越重要。高齡旅遊市場更重視便利性，因此團體旅遊相對較年輕的族群來說比例明顯更高；旅遊天數部分則相對較短（比青年族群少0.6日）、當日來回比例較高，顯示疫情期間許多長輩更喜歡方便、當日的踏青行程。
年輕世代在疫情這幾年，國內旅遊對年輕世代同樣熱門。與較高年齡層相比，Y、Z世代明顯更喜歡自行規劃行程，並有高達97.7%的青年選擇個人旅遊的方式；此外，數據顯示20~50歲青壯年相對其他年齡層更喜歡過夜旅遊。
而更重要的是，相對高齡族群，年輕族群的旅遊預算受疫情衝擊影響較小；在我們的調查中，25-39歲的在2022下半年的國旅預算也是最高的，反映出年輕世代將國旅視為出國旅遊的替代品，並且更在意維持旅遊的品質。
- 交通方式改變
國旅交通方式也應疫情而有改變。這幾年自駕車旅遊一向是國旅的熱門交通方式，尤其在疫情這幾年更是大幅提升。2021年有七成的民眾選擇自駕車國旅；反觀高鐵、台鐵、客運等大眾運輸則持續下降；另外值得注意的是，自用機車也成為快速成長的交通方式。
- 行動支付持續上升
隨行動支付逐漸普及，在國旅使用上也日益提升。根據觀光局調查，在旅遊中有使用行動支付消費的比例從2018年的2.4%快速成長至2021年的9.5%，尤其在餐飲、購物、交通等方面最為普遍。
就性別來看，男性旅遊時使用行動支付的比率高於女性（10.1%:8.9%）；就年齡來看，20~未滿40歲者旅遊時有使用行動支付的比率較其他年齡層高（約18.4%，高於平均的9.5%）
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本文原發表於LnData 麟數據科技
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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