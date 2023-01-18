TVBS民調的四個觀察點：與其說是國民黨的定心丸，不如說是郭台銘出馬的政治春藥
我們想讓你知道的是
大勢所趨，朱立倫勢必退出總統候選人的行列，也勢必在郭、侯中擇一，思考並鋪陳自己下一步的政治路。重點是，朱立倫和郭台銘有結盟基礎，是共利的，郭如果當選，在政治上仰賴朱的部分遠大於侯，而侯友宜、朱立倫雖看不出扞格，但兩人長遠的政治路卻是互斥的。
一份媒體最新2024「對比式」民調（各黨潛在候選人對戰組合），國民黨由郭台銘或侯友宜出馬均以同樣的支持度擊敗賴清德、柯文哲。
這份民調發現，國民黨由侯友宜或郭台銘參選，皆以34%支持度領先賴清德的25%，柯文哲則以兩成緊追。朱立倫出馬支持度為14%，低於賴清德的31%，也低於柯文哲的30%。
20到39歲青壯人口，柯文哲獲3成以上支持度居冠；中立選民部分，侯友宜獲2成9支持、郭台銘獲2成6支持，在各對戰組合居前兩名。若柯文哲棄選，侯友宜、郭台銘分別以51%、47%領先賴清德一到兩成。誰有能力處理兩岸關係，依序是郭台銘（30%）、賴清德（17%）、侯友宜（11%）。
簡單來說， 前兩天一份社團公布2024「互比式」民調（同政黨潛在候選人民調），侯友宜領先郭台銘8%。而這份「對比式」民調，郭台銘和侯友宜幾乎同樣強勁。8趴不見了。
TVBS民調的四個觀察點
這家媒體長期民調有相當公信力，我認為不乏值得觀察之處。
第一，這只是「目前」的狀況：民進黨還在谷底、賴清德還沒掌黨權、蘇貞昌內閣還沒改組、柯文哲還沒發功，距離投票還有一年，朝野、國際變數仍多。
第二，民調對國民黨看起來是「利多」，九合一大勝、總統大選也能贏，和2000年迄今每八年政黨輪替的歷史現實一致，顛覆了鐘擺效應。
第三、侯友宜的潛在對手不只是賴清德和柯文哲，還必須過郭台銘這一關。
第四、國民黨提名或徵召的鑰匙在朱立倫手上，朱當不了總統候選人，但是有可能當副手，「侯朱配」不可能，「郭朱配」不無可能。
如果國民黨由侯友宜或郭台銘出馬都有「絕對勝選」實力，郭台銘幾乎可以找來他的政治幕僚和民間友人討論，甚至和朱立倫實質接觸。目前國民黨內部傳出，總統大選不會有正式初選，將比照「九合一」採民調→協調→徵召，避免民進黨見縫插針。
此即透露出對郭台銘友善的處方。且朱立倫在黨意、民意平衡，利己、利他之間，找尋最大公約數的空間變大了。
郭台銘出馬的政治春藥
表面數字來看，侯友宜雖比郭台銘「強」一點點，但是朱立倫的力量還沒有加進去，而且侯友宜最弱的兩岸政策論述，不只遠遠落後郭台銘，甚至排在藍媒指為「務實台獨」的賴清德之後。
國防、兩岸、外交是總統職權，這部分絕對是侯友宜的「硬傷」，加上趙少康、深藍對郭上侯下的態度可想而知，都是挺朱、挺郭派可以論述操作的地方。
大勢所趨，朱立倫勢必退出總統候選人的行列，也勢必在郭、侯中擇一，思考並鋪陳自己下一步的政治路。老朱同時當king和king maker的角色將越來越重要。重點是，朱立倫和郭台銘有結盟基礎，是共利的，郭如果當選在政治上仰賴朱的部分遠大於侯，而侯友宜、朱立倫雖看不出扞格，但兩人長遠的政治路卻是互斥的。
在藍營期待中央執政的壓力鍋下，郭侯之間的競合會越來越明顯，與其說這份民調是國民黨的定心丸，不如說是郭台銘出馬的政治春藥。
延伸閱讀
- 朱立倫在英雄和狗熊之間選擇了第三條路，而侯友宜只剩下眼前這條路
- 郭台銘想上大位的罩門就是，他無法將「老闆邏輯」轉換成「領導人論述」
- 「政治精算師」變身「勝選黨主席」：朱立倫聲勢急拉，成為侯、郭爭大位不能輕忽的關鍵角色
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。