TVBS民調的四個觀察點：與其說是國民黨的定心丸，不如說是郭台銘出馬的政治春藥

一份媒體最新2024「對比式」民調（各黨潛在候選人對戰組合），國民黨由郭台銘或侯友宜出馬均以同樣的支持度擊敗賴清德、柯文哲。

這份民調發現，國民黨由侯友宜或郭台銘參選，皆以34%支持度領先賴清德的25%，柯文哲則以兩成緊追。朱立倫出馬支持度為14%，低於賴清德的31%，也低於柯文哲的30%。

20到39歲青壯人口，柯文哲獲3成以上支持度居冠；中立選民部分，侯友宜獲2成9支持、郭台銘獲2成6支持，在各對戰組合居前兩名。若柯文哲棄選，侯友宜、郭台銘分別以51%、47%領先賴清德一到兩成。誰有能力處理兩岸關係，依序是郭台銘（30%）、賴清德（17%）、侯友宜（11%）。

簡單來說， 前兩天一份社團公布2024「互比式」民調（同政黨潛在候選人民調），侯友宜領先郭台銘8%。而這份「對比式」民調，郭台銘和侯友宜幾乎同樣強勁。8趴不見了。

TVBS民調的四個觀察點

這家媒體長期民調有相當公信力，我認為不乏值得觀察之處。

第一，這只是「目前」的狀況：民進黨還在谷底、賴清德還沒掌黨權、蘇貞昌內閣還沒改組、柯文哲還沒發功，距離投票還有一年，朝野、國際變數仍多。

第二，民調對國民黨看起來是「利多」，九合一大勝、總統大選也能贏，和2000年迄今每八年政黨輪替的歷史現實一致，顛覆了鐘擺效應。

第三、侯友宜的潛在對手不只是賴清德和柯文哲，還必須過郭台銘這一關。

第四、國民黨提名或徵召的鑰匙在朱立倫手上，朱當不了總統候選人，但是有可能當副手，「侯朱配」不可能，「郭朱配」不無可能。

如果國民黨由侯友宜或郭台銘出馬都有「絕對勝選」實力，郭台銘幾乎可以找來他的政治幕僚和民間友人討論，甚至和朱立倫實質接觸。目前國民黨內部傳出，總統大選不會有正式初選，將比照「九合一」採民調→協調→徵召，避免民進黨見縫插針。

此即透露出對郭台銘友善的處方。且朱立倫在黨意、民意平衡，利己、利他之間，找尋最大公約數的空間變大了。

Photo Credit: 中央社

郭台銘出馬的政治春藥

表面數字來看，侯友宜雖比郭台銘「強」一點點，但是朱立倫的力量還沒有加進去，而且侯友宜最弱的兩岸政策論述，不只遠遠落後郭台銘，甚至排在藍媒指為「務實台獨」的賴清德之後。

國防、兩岸、外交是總統職權，這部分絕對是侯友宜的「硬傷」，加上趙少康、深藍對郭上侯下的態度可想而知，都是挺朱、挺郭派可以論述操作的地方。

大勢所趨，朱立倫勢必退出總統候選人的行列，也勢必在郭、侯中擇一，思考並鋪陳自己下一步的政治路。老朱同時當king和king maker的角色將越來越重要。重點是，朱立倫和郭台銘有結盟基礎，是共利的，郭如果當選在政治上仰賴朱的部分遠大於侯，而侯友宜、朱立倫雖看不出扞格，但兩人長遠的政治路卻是互斥的。

在藍營期待中央執政的壓力鍋下，郭侯之間的競合會越來越明顯，與其說這份民調是國民黨的定心丸，不如說是郭台銘出馬的政治春藥。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航