南北分裂之十六國尾聲（下）：淝水戰後北方分裂，劉裕選擇先征服山東的南燕

文：阿前

東漢末年以來，群雄割據對於中國而言，已經是家常便飯。直到三國鼎立，天下歸晉，統一的局面卻也沒能持續多久。然而不論三國時代，或是五胡亂華，大家都還是停留在一個「正統」的觀念之下。

直到北方正統前秦，跟南方正統東晉在淝水決死一戰。乍看之下，東晉勝出，但實際上，戰後北方分裂，大家再也不爭正統，群雄並起，各自稱王。而南方，也陷入了內戰，更讓晉帝「再度」被迫退位。

這是真正的天下大亂，誰也不服誰。

雖然在遙遠的北方，有一個「魏國」自詡為霸主，但恐怕也只是坐實了，戰國時代的又一次到來。把小的遮起來不看，新一代的戰國七雄，分別是涼、秦、夏、魏、燕、楚、晉。

劃破這個時代的男人，就是劉裕。劉裕本為晉將，為楚所用，又興兵反楚，搶先展開了南中國統一戰。

西元409年，劉裕準備轉向北伐。倒不是說南中國大勢已定，相反的，前一年東晉伐蜀失敗，讓劉裕的威望受到了不小的打擊。就在劉裕滅楚之後，蜀地就反叛自立了。以東晉的，甚至東吳的固有戰略，蜀地在手自然是非常重要的，不過劉裕不這麼認為。

北方混亂未定，短時間並不會出現像前秦或者西晉一樣，能夠實施長江全線壓制戰略的政權。同樣的，逆流破蜀不是一件容易的事。劉裕選擇先攻山東，也就是南燕的部分。

這個時代與局勢，已經跟三國大不相同。三國東吳不以北上為優先，是因為徐州難奪。但這時徐州其實就是東晉的「北府」，是劉裕的根據地，從這裡出兵，對劉裕來說最「穩」。應該不難明白？從徐州出擊，就像揮出刺拳，相反，攻打蜀地，則像大動作的直拳，容易令自己出現破綻。

這個差別完全是因為，劉裕屬於地方軍閥，而東晉只是傀儡王朝。一旦兵線拉得長了，劉裕就未必能制住朝廷。

Photo Credit: GettyImages

劉裕首先請朝廷徵調兵力資源，在首都建康集結，繼而以船運方式送往徐州下邳。部隊重整，開始向北推進。曾經東吳有個大將軍呂蒙說，攻打山東沒有馬，很難很難，劉裕也沒有馬，劉裕怎麼玩？

正所謂「步步為營」。每個停駐點，劉裕直接給你就地築城，變成晉軍的防守據點。這已經不是劉裕第一次採用築城戰術。只是第一次是因為他窮，需要紮穩腳跟，現在卻是要打樁了。

兩晉時代，基本上沒有人在這樣打仗，三國也沒有。你會發現，中國的建築技術正在產生變化。按照建築史的說法，這時期正從「土木混合結構」，開始進入更純熟的全木構跟磚石建築。劉裕的快速築城，跟全木構建築技術必然有關連，但究竟是軍事推動了建築，還是建築推動了軍事，這就難說了。

當然，這種步步為營的推進方式，南燕不可能不發覺的。南燕大將建議燕王慕容超：「把守要地，堅壁清野」。但慕容超卻認為，應該讓晉軍穿過關隘，前後未濟時加以擊破。

戰史是這樣，就理論上來說，基本上兩方提出的戰術都是有邏輯有道理的。說誰聰明誰傻，也不過事後諸葛亮。同樣的，劉裕這邊的軍事會議，自然也要度量對方的應變之策。最中規中矩的堅壁清野，也被列了出來。晉將認為，一旦對方採取這招，那別說打贏，只怕要撤退都成問題。

可劉裕決定賭。劉裕雖成名於孫恩之亂，但他早在淝水之戰前就已經加入北府兵。跟北方作戰的經驗，有，跟鮮卑人交人的經驗，也有。劉裕認為，現在作物未熟，強行收割必有損失，鮮卑人性貪，不會這麼作。而他們如果不先清野，那最好的戰法就是引誘晉軍入關，一網打盡。

對，正是慕容超之計。是劉裕賭運特強？還是史書給勝利者拍馬屁？其實慕容超為王，跟大將的考量不同。一如淝水之戰。將軍們認為慢慢打就會贏，苻堅跟他弟弟第一執政官卻都想要速戰速決。

前線作戰，糧運不濟都還能撐個幾天看是破敵還是撤退。但對於管理階層而言，當國家糧食出現問題，各地的叛亂可能就會馬上接連引爆。屁點大的南燕，時常需要侵擾東晉邊界來打草穀，這才是劉裕判斷對方「性貪」的本質。

雙方戰略既定，決戰場域也是不謀而合。燕軍即刻開往臨朐城，並且分兵搶佔河邊據點。不過晉軍的動作更快，拔得了頭籌。劉裕以戰車為主力，騎兵作為偵察巡邏用，緩步推進，與對方騎兵隊正面衝突，沒有比戰車隊更能阻止騎兵衝鋒能力的了。

是的，劉裕志在拖延，他早已分出奇兵，去襲取臨朐城了。

奪城，夾擊。

御駕親征的慕容超倉皇而逃，晉軍則繼續推進。劉裕下令屠大城，誓要城民百姓不敢接應。終於，成功在廣固城包圍了慕容超。但距離勝利還很遠，劉裕要的勝利，不是慕容超的人頭，而是南燕的領土。桓溫若不是取得西蜀的大半土地，也不能成為東晉第一權臣。土地延伸出的利益，是令世族堅定支持你的最佳籌碼。

劉裕建起厚重的防禦工事：中國自古以來的戰爭，工藝技術的權重都很高。說得直白一些，工兵的水準，影響了行軍速度、守備能力、以及攻城能力。遇山要開路，見河要搭橋。紮營要能防守，攻城器具更是要臨時組裝。不然北伐都拖投石車走八千里路雲和月嗎？

過去東吳這方面的能力相當低落，但東晉，顯然很強大。衣冠南渡帶來的，是皇室最頂級的建築工藝技術。劉裕築圍堵死慕容超，就能分出多餘的兵力……掃蕩山東嗎？

那可能要有80萬大軍。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 慕容超固守的「廣固城」為今日山東的青州市

劉裕首先要做的，是控制淮河水運，然後跟本土請調大量的糧食。隨著江淮水路快速抵達的食糧，成為劉裕最佳的「米彈攻勢」，用食物來招降，立竿見影。這也是一個說來簡單，實行風險異常巨大的戰術。不論如何，劉裕順利的招降山東各地，但卻聽得人家說：「沒有得到張綱，也是枉然。」