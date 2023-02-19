南北分裂之十六國尾聲（下）：淝水戰後北方分裂，劉裕選擇先征服山東的南燕
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淝水一戰乍看之下東晉勝出，但實際上戰後北方群雄並起，南方也陷入了內戰。劃破這個時代的男人，就是劉裕。北方混亂未定，短時間並不會出現像前秦或者西晉一樣的政權。逆流破蜀也不是一件容易的事。於是劉裕選擇先攻山東，也就是南燕的部分。
文：阿前
東漢末年以來，群雄割據對於中國而言，已經是家常便飯。直到三國鼎立，天下歸晉，統一的局面卻也沒能持續多久。然而不論三國時代，或是五胡亂華，大家都還是停留在一個「正統」的觀念之下。
直到北方正統前秦，跟南方正統東晉在淝水決死一戰。乍看之下，東晉勝出，但實際上，戰後北方分裂，大家再也不爭正統，群雄並起，各自稱王。而南方，也陷入了內戰，更讓晉帝「再度」被迫退位。
這是真正的天下大亂，誰也不服誰。
雖然在遙遠的北方，有一個「魏國」自詡為霸主，但恐怕也只是坐實了，戰國時代的又一次到來。把小的遮起來不看，新一代的戰國七雄，分別是涼、秦、夏、魏、燕、楚、晉。
劃破這個時代的男人，就是劉裕。劉裕本為晉將，為楚所用，又興兵反楚，搶先展開了南中國統一戰。
西元409年，劉裕準備轉向北伐。倒不是說南中國大勢已定，相反的，前一年東晉伐蜀失敗，讓劉裕的威望受到了不小的打擊。就在劉裕滅楚之後，蜀地就反叛自立了。以東晉的，甚至東吳的固有戰略，蜀地在手自然是非常重要的，不過劉裕不這麼認為。
北方混亂未定，短時間並不會出現像前秦或者西晉一樣，能夠實施長江全線壓制戰略的政權。同樣的，逆流破蜀不是一件容易的事。劉裕選擇先攻山東，也就是南燕的部分。
這個時代與局勢，已經跟三國大不相同。三國東吳不以北上為優先，是因為徐州難奪。但這時徐州其實就是東晉的「北府」，是劉裕的根據地，從這裡出兵，對劉裕來說最「穩」。應該不難明白？從徐州出擊，就像揮出刺拳，相反，攻打蜀地，則像大動作的直拳，容易令自己出現破綻。
這個差別完全是因為，劉裕屬於地方軍閥，而東晉只是傀儡王朝。一旦兵線拉得長了，劉裕就未必能制住朝廷。
劉裕首先請朝廷徵調兵力資源，在首都建康集結，繼而以船運方式送往徐州下邳。部隊重整，開始向北推進。曾經東吳有個大將軍呂蒙說，攻打山東沒有馬，很難很難，劉裕也沒有馬，劉裕怎麼玩？
正所謂「步步為營」。每個停駐點，劉裕直接給你就地築城，變成晉軍的防守據點。這已經不是劉裕第一次採用築城戰術。只是第一次是因為他窮，需要紮穩腳跟，現在卻是要打樁了。
兩晉時代，基本上沒有人在這樣打仗，三國也沒有。你會發現，中國的建築技術正在產生變化。按照建築史的說法，這時期正從「土木混合結構」，開始進入更純熟的全木構跟磚石建築。劉裕的快速築城，跟全木構建築技術必然有關連，但究竟是軍事推動了建築，還是建築推動了軍事，這就難說了。
當然，這種步步為營的推進方式，南燕不可能不發覺的。南燕大將建議燕王慕容超：「把守要地，堅壁清野」。但慕容超卻認為，應該讓晉軍穿過關隘，前後未濟時加以擊破。
戰史是這樣，就理論上來說，基本上兩方提出的戰術都是有邏輯有道理的。說誰聰明誰傻，也不過事後諸葛亮。同樣的，劉裕這邊的軍事會議，自然也要度量對方的應變之策。最中規中矩的堅壁清野，也被列了出來。晉將認為，一旦對方採取這招，那別說打贏，只怕要撤退都成問題。
可劉裕決定賭。劉裕雖成名於孫恩之亂，但他早在淝水之戰前就已經加入北府兵。跟北方作戰的經驗，有，跟鮮卑人交人的經驗，也有。劉裕認為，現在作物未熟，強行收割必有損失，鮮卑人性貪，不會這麼作。而他們如果不先清野，那最好的戰法就是引誘晉軍入關，一網打盡。
對，正是慕容超之計。是劉裕賭運特強？還是史書給勝利者拍馬屁？其實慕容超為王，跟大將的考量不同。一如淝水之戰。將軍們認為慢慢打就會贏，苻堅跟他弟弟第一執政官卻都想要速戰速決。
前線作戰，糧運不濟都還能撐個幾天看是破敵還是撤退。但對於管理階層而言，當國家糧食出現問題，各地的叛亂可能就會馬上接連引爆。屁點大的南燕，時常需要侵擾東晉邊界來打草穀，這才是劉裕判斷對方「性貪」的本質。
雙方戰略既定，決戰場域也是不謀而合。燕軍即刻開往臨朐城，並且分兵搶佔河邊據點。不過晉軍的動作更快，拔得了頭籌。劉裕以戰車為主力，騎兵作為偵察巡邏用，緩步推進，與對方騎兵隊正面衝突，沒有比戰車隊更能阻止騎兵衝鋒能力的了。
是的，劉裕志在拖延，他早已分出奇兵，去襲取臨朐城了。
奪城，夾擊。
御駕親征的慕容超倉皇而逃，晉軍則繼續推進。劉裕下令屠大城，誓要城民百姓不敢接應。終於，成功在廣固城包圍了慕容超。但距離勝利還很遠，劉裕要的勝利，不是慕容超的人頭，而是南燕的領土。桓溫若不是取得西蜀的大半土地，也不能成為東晉第一權臣。土地延伸出的利益，是令世族堅定支持你的最佳籌碼。
劉裕建起厚重的防禦工事：中國自古以來的戰爭，工藝技術的權重都很高。說得直白一些，工兵的水準，影響了行軍速度、守備能力、以及攻城能力。遇山要開路，見河要搭橋。紮營要能防守，攻城器具更是要臨時組裝。不然北伐都拖投石車走八千里路雲和月嗎？
過去東吳這方面的能力相當低落，但東晉，顯然很強大。衣冠南渡帶來的，是皇室最頂級的建築工藝技術。劉裕築圍堵死慕容超，就能分出多餘的兵力……掃蕩山東嗎？
那可能要有80萬大軍。
劉裕首先要做的，是控制淮河水運，然後跟本土請調大量的糧食。隨著江淮水路快速抵達的食糧，成為劉裕最佳的「米彈攻勢」，用食物來招降，立竿見影。這也是一個說來簡單，實行風險異常巨大的戰術。不論如何，劉裕順利的招降山東各地，但卻聽得人家說：「沒有得到張綱，也是枉然。」
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
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我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。