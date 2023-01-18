2023/01/18,
社會

絕命終結站翻版：花蓮遠雄悅來大飯店泳池底部排水孔蓋破裂，旅客臀部被強力往下吸險溺死

絕命終結站翻版：花蓮遠雄悅來大飯店泳池底部排水孔蓋破裂，旅客臀部被強力往下吸險溺死
Photo Credit: 全球飯店住起來臉書社團貼文

我們想讓你知道的是

雖然現場有救生員，卻因檯面擋住而產生視線死角，自己只能靠聲音求救。但在意外發生時雖曾嘗試呼喊救命，但「水的拉力就如同有三個壯漢在後面拉著你一樣」，最後在2－3次求救無援後，自己試著用最後一口氣，再次大力往旁邊拉扯，才終於擺脫排水孔。並表示「今天好險是我，如果是其他的孩子後果不堪設想」。

昨（17）日晚間一名民眾於臉書社團發文，表示自己全家日前出遊住宿於花蓮遠雄悅來大飯店，前往室內游泳池戲水時，泳池底部的排水孔蓋突然破裂，造成民眾被強勁水流往下水道拉去，更因臀部被強力往下吸而出現大片瘀青，所幸最後掙脫成功。對此，遠雄悅來大飯店晚間發聲明表示最深歉意。

根據臉書社團全球飯店住起來的貼文，被吸住的當事人身高有176公分，體重約85－90公斤，泳池底部的排水孔大小則約為25cm x 25cm。然而當泳池底部的排水孔突然破裂時，身體仍因強力的水壓被往下拉扯，以至於身體呈現V字型狀態（手腳在上屁股在下），「因我的身高還能用力將脖子往上伸，試圖露出水面，但是不到一秒的時間又被拉下去」。

當事者寫道，雖然現場有救生員，當下卻因檯面擋住而產生視線死角，自己只能靠聲音求救。但在意外發生時雖曾嘗試呼喊救命，但「水的拉力就如同有三個壯漢在後面拉著你一樣」，最後在2－3次求救後，自己試著用最後一口氣，再次大力往旁邊拉扯，才終於擺脫排水孔。同時其他民眾與救生員也趕來察看。

根據文中敘述，事故地點發生於花蓮遠雄悅來大飯店室內游泳池的水療池當中，身高115公分的孩子站在當中，水深大約在其腹部胸部之間。事發前小孩於池中玩耍時曾經突然頭部下沈吃到水，但當時還以為是小孩不諳水性所致，並表示「今天好險是我，如果是其他的孩子後果不堪設想」。

對此，花蓮遠雄悅來大飯店昨天晚間發表聲明，表示關於1月14日因飯店水療池設施異常問題，造成旅客因而受傷一事，由衷致上最深的歉意。

聲明中表示，事發當時飯店現場工作人員即上前關切，向旅客表達歉意，並建議旅客就醫，旅客當時已婉拒，而後自行聯絡律師及報警。爾後當晚六點半，鹽寮派出所人員即抵達飯店了解情況後，旅客同意就醫，由飯店人員陪同旅客前往門諾醫院就醫及驗傷，並至警察局備案、完成筆錄。當日飯店人員欲提出賠償措施，旅客表示因後續進入法律程序，不願了解飯店提出之補償方案。「我方即尊重該名旅客，配合執法單位提供相關資訊。」

花蓮遠雄悅來大飯店說明，事發當時飯店立即全面關閉，並全面檢查水療池及泳池所有設備。飯店的泳池設備與水療池設備分屬不同系統，經工程人員全面性檢測、檢查後，泳池設備安全無誤、於隔日1月15日重新開放，水療池設備則持續維修、目前關閉中。針對造成此事件深感抱歉。

《中央社》報導，花蓮縣觀光處副處長林加昌受訪說，遠雄悅來等為觀光飯店，業管單位為交通部觀光局；但這也影響花蓮觀光形象，會持續了解、關心，業者對此意外事件是否好好處理。對於觀光飯店的安全措施，地方政府配合觀光局、營建署，針對消防、消保、建管等部分每年都會稽查。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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