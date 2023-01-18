《外交政策》盤點2023年全球10大衝突熱點：台海危機、東非混戰⋯⋯以及看不見盡頭的俄烏戰爭

文：張瑞邦（Tucker Chang）

回首2022年，應該少有大眾能預料，俄羅斯會不顧國際社會的警告，選擇直接入侵烏克蘭，且連帶影響的糧食、天然氣供給，竟給全球眾多地區帶來極大的衝擊。

雖然某些國家面臨的危機或衝突，如非洲國家布吉納法索發生政變、中東伊朗的頭巾抗議運動、南亞斯里蘭卡面臨破產，多少有跡可循，但諸多事件的走向，仍跌破專家眼鏡。

聚焦2023年，全球又有哪些國家或地區，將面臨嚴峻的內政或軍事危機呢？國際危機組織（ICG）近日於美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）撰文，盤點國際間10大值得關注的衝突事件。

在這10大衝突中，被點名的國家或區域包含烏克蘭、亞美尼亞與亞塞拜然、伊朗、葉門、衣索比亞、民主剛果與東非大湖地區、非洲薩赫爾地區、海地、巴基斯坦，以及遭受中國威脅更劇的台灣。

1. 烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭迄今已超過10個月，在西方諸國的援助及烏克蘭人守護家園的決心下，烏克蘭當前仍能有效抵擋莫斯科當局的攻勢，然而這場戰爭似乎看不到盡頭。

截至目前為止，仍沒有跡象顯示，基輔當局或克里姆林宮會在這場戰爭中退讓。烏克蘭軍民將俄方發起的每一次攻擊，以及伴隨而來的俄軍處決戰俘及平民、性侵婦女，都視為烏方應繼續抵抗俄羅斯入侵的理由；而俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」），則不顧俄國境內部分民眾的反戰聲浪，繼續徵召約30萬名預備役，準備隨時動員至前線戰場，俄方同時也透過對內的宣傳、壓迫來打擊俄羅斯反對派勢力。