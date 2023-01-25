最新研究：埃克森美孚早在1970年代就凖確預測燃燒化石燃料將如何使地球變暖
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若將埃克森美孚的工作與1988年敲響氣候警報的NASA科學家的詹姆斯・漢森的工作進行比較，埃克森美孚出色的氣候模型，至少在性能上可與現代歷史上最有影響力和最受尊敬的氣候科學家相媲美，而這也顯示埃克森美孚「故意誤導」公眾和政府。
在人類面臨氣候變遷的進程中，石油公司起到什麼樣的作用？它們是否曾預測到石化燃料對地球環境的破壞？
當前，世界各地的大型石油化工跨國企業都已紛紛表態支持能源綠色轉型，很多石化公司還在開發新能源方面投入巨資。
由於目前全世界仍主要依賴石化能源發展經濟，維持人類社會運行，所以，石化能源公司仍然在社會經濟生活中發揮重要甚至的關鍵作用。
2023年聯合國氣候變遷大會COP28將在石油大國阿拉伯聯合大公國舉行。而阿拉伯聯合大公國提名該國石油公司董事長出任大會主席。石化公司在目前世界仍擁有的影響力也可由此窺見一斑。
但批評人士擔心，石油公司可能因為自己的利益而不顧全球利益。
在2023年初，一項發表在學術期刊《科學》上的科學研究調查再次將這種擔心推到公眾面前。
秘而不宣？
研究人員聲稱，世界上最大的石油公司之一早在1970年代就凖確預測了氣候變遷將如何導致全球氣溫上升。
他們表示，埃克森美孚的研究預測了燃燒化石燃料將如何使地球變暖，但該公司公開否認了這種聯繫。
學者們分析了已公開的該公司內部文件中的數據。
埃克森美孚否認上述有關指控。
該公司對BBC新聞部表示，這個問題近年來多次出現，在每次他們的答案都是一致的，即那些談論「埃克森美孚密而不宣」的人得出的結論是錯誤的。
包括埃克森美孚在內的公司通過銷售化石燃料賺取了上百成千億美元，這些化石燃料釋放出科學家，政府和聯合國現在認為導致了全球變暖的排放物。
這一研究結果表明，埃克森美孚的預測往往比世界一流的美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家更凖確。
哈佛大學科學史教授納奧米・奧萊斯克斯對BBC新聞部說：「這確實說明了埃克森美孚領導層的赤裸裸的虛偽，他們知道自己的科學家正在做這種非常高質量的建模工作，並且可以獲得這些有限範圍了解的信息，但同時告訴我們其他人氣候模型是胡扯。」
有關研究論文的共同作者、邁阿密大學環境科學與政策副教授傑弗里・蘇普蘭說，這個發現抓了一個「現行證據」。
他說：「我們的分析讓我們第一次真正了解到埃克森美孚所知道的數字，即燃燒他們的化石燃料產品將使地球每10年變暖約0.2攝氏度。」
他說，研究人員以前從未量化過埃克森美孚文件中的科學證據。
作為對上述指出的回應，埃克森美孚指出，2019年美國法院的一項裁決得出結論：「埃克森美孚高管和員工一致承諾以最全面和細緻的方式嚴格履行職責。」
該公司一位發言人說：「埃克森美孚致力於參與為氣候變遷及其帶來的風險提供解決方案。」
而蘇普蘭教授將埃克森美孚的工作與1988年敲響氣候警報的NASA科學家的詹姆斯・漢森的工作進行了比較。他說，埃克森美孚出色的氣候模型至少在性能上，可與現代歷史上最有影響力和最受尊敬的氣候科學家之一的工作相媲美。
奧萊斯克斯教授認為，調查結果顯示，埃克森美孚「故意誤導」公眾和政府。她解釋說：「他們掌握了所有這些信息，但他們在公開場合說了大相徑庭的話。」
此前的調查已經發現了埃克森美孚的有關文件，這些文件表明該公司試圖傳播對科學的懷疑。 一份內部論文闡述了關於溫室效應問題「埃克森美孚的立場，強調科學結論的不確定性」。
這項發表在學術期刊《科學》上的研究還表明，埃克森美孚對如何減少排放進行了合理的估計，以避免在全球變暖攝氏2度或更高的世界中受到氣候變遷的最壞影響。
他們的科學家也正確地拒絕了冰河時代即將到來的理論，而其他研究人員仍在爭論這一前景。
司法審判
2015年記者們發現證據表明埃克森美孚了解氣候變遷，但被埃克森美孚指責為「挑選」真相。這之後，奧萊斯克斯教授和蘇普蘭教授在進行了上述研究，他們分析了在1977年至2014年間在埃克森和埃克森美孚的100多份出版物中繪製的科學數據，以計算該公司科學家對全球氣溫上升的預測。
奧萊斯克斯教授表示，這表明該公司在內部使用氣候科學研究，但當公開有關數據時稱這些模型為「投機或糟糕的科學」。
上述調查結果增加了該公司對氣候變遷到底了解多少實情的持續壓力。活動人士聲稱，該公司傳播錯誤信息以保護其在化石燃料方面的商業利益，並正在多家美國法院起訴。
5月份，美國馬薩諸塞州一家法院裁定，埃克森美孚必須因受到在氣候變遷問題上撒謊的指控而接受審判。
對於石化公司歷史上是否凖確預測了氣候變遷，仍有待司法審判給出最後答案。但可以確定的是，不論是過去還是未來，石化公司對氣候變遷和能源轉型的重要影響是不可忽視的。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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