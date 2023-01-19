中國經濟受嚴格封控衝擊，2022年GDP僅增長3%降至數十年來低點
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中國2022年GDP增長了3%，這數據低於官方年初訂定的5.5%目標，但仍高於大多數經濟學家的預測。專家們表示對中國經濟數據表示警慎，稱「中國經濟表現的有用指南是數據的走勢，而不是數據本身。」
中國經濟增速出現近半個世紀以來第二低的水平，這凸顯了中國去（2022）年嚴格的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封鎖措施對企業產生的影響。官方數據顯示，這個世界第二大經濟體的國內生產總值（GDP）在2022年增長了3%。
這遠低於政府去（2022）年制定的5.5%的目標，但好於大多數經濟學家的預測。
上個月，中國突然取消了嚴格的「清零」政策。這項政策去年對中國的經濟活動產生了重大影響，但限制措施的突然放鬆導致新冠病例激增，這也有可能拖累今年上半年的增長。
除了疫情一開始的2020年中國全年GDP僅增長2.2%外，2022年的經濟增長是自1976年中共領導人毛澤東去世以來最疲軟的表現。
「數據強於我們的預期。儘管如此，它揭示了2022年清零政策和房地產崩盤對中國經濟的沉重打擊。」法國巴黎銀行（BNP Paribas）副首席中國經濟學家榮靜（Jacqueline Rong）告訴《BBC》。
專家們對中國的經濟數據表示謹慎。一些人警告稱，對中國經濟表現的有用指南是數據的走勢，而不是數據本身。
與GDP數據一起公布的中國12月份社會消費品零售總額和規模以上工業增加值等其他經濟數據也好於預期，但與疫情前的水平相比仍然乏力。
「這對經濟來說不是壞消息。它幾乎讓人感覺到，儘管去年年底的傳染病例激增，但家庭消費仍然保持良好。」投資公司先鋒領航（Vanguard）的王黔表示。
「我們將以更強勁的勢頭進入2023年⋯⋯這將給經濟增長帶來很大的上升空間。」她補充說。
近幾個月來，經濟學家就全球經濟狀況發出警告，指出有幾個問題對經濟增長產生了影響。上周，世界銀行（World Bank）表示，全球經濟「正危險地接近衰退」。
該組織的最新預測將一些影響經濟的因素歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭、COVID-19疫情影響等。
世界銀行表示，三個對全球經濟增長最具影響力的地區──美國、歐元區和中國──「都在經歷一個明顯的疲弱期」，這種低迷正在使較貧窮國家面臨的問題惡化。
中國國家統計局發佈的數據顯示，2022年中國房地產開發投資下降10.0%，商品房銷售面積比上年驟降24.3%。
上周，國際貨幣基金組織（IMF）總裁克里斯塔利娜・格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）呼籲北京繼續開放經濟。
「對中國來說，最重要的是堅持到底，而不是在重新開放的問題上退縮。」格奧爾基耶娃說道。「如果他們堅持下去，到今年年中左右，中國將變成全球平均增長的一個積極貢獻者。」她補充說。
標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）首席經濟學家許亞婷對《BBC》說，自重啟以來，她已經看到了中國消費者活動逐漸復蘇的跡象。
「政府越來越支持增長的立場以及進入2023年的經濟復蘇，降低了疫情政策逆轉的可能性。」「然而，中國大陸邊境的全面重新開放可能會推遲，直到針對來自中國旅行者的國際限制被取消。」她補充說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。