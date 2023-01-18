2023/01/18,
經濟

台美21世紀貿易倡議第二輪談判結束，多領域達成共識，學者：證明台灣有條件加入CPTPP

台美21世紀貿易倡議第二輪談判結束，多領域達成共識，學者：證明台灣有條件加入CPTPP
Photo Credit: 中央社（經貿辦提供）

我們想讓你知道的是

鄧振中表示，過去台美經貿往來都是應美方提出的要求，但經此次倡議談判，將來台美經貿合作會站在平等基礎上進行，應該可以避免過去美國單方面的要求。而加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判章節與台美21世紀貿易倡議高度吻合，一旦台美順利簽署，將進一步證明台灣有能力、有意願接受高標準，對加入CPTPP有很大幫助。

台美21世紀貿易倡議，USTR：多領域達成共識

（中央社）台美21世紀貿易倡議協議談判昨（17）日在台北落幕。美國貿易代表署（USTR）表示，雙方就貿易便捷化、反貪污、中小企業、良好監管實踐與國內監管等議題交換意見，並在多領域達成共識。下一輪談判細節也將隨後公布。

台美21世紀貿易倡議新一輪談判從14至17日在台北舉行。USTR助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率團，成員包括美國國務院、財政部、商務部、農業部、食品暨藥物管理局（FDA）及國際開發總署（USAID）官員。

台北方面則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮領軍。

USTR發布會談紀要指出，為期4天的談判中，雙方就貿易便捷化、反貪污、中小企業、良好監管實踐與國內監管等議題文本交換意見，並在多個領域達成共識。

雙方承諾在未來數個月內維持雄心勃勃的談判時程，以延續這一氣勢。這些文本貫徹雙方共同致力於推動志向遠大的貿易倡議，以強化與深化經貿關係。

聲明指出，美國國會幕僚也前往台北，並在整個過程中聽取美方貿易代表官員簡報，USTR辦公室並舉行一次與利益關係者的磋商會議，以做為談判透明度與強有力的外部參與承諾。

USTR指出，下一輪談判細節將在稍後公布，並聲明談判是基於美國以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策下進行。

台美21世紀貿易倡議議題共有11項，台灣鎖定項目為貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題。

台美21世紀貿易倡議第2回合談判 台美雙方合影
Photo Credit: 中央社（經貿辦提供）
台美21世紀貿易倡議第2回合談判，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮領軍與美國貿易代表署 （USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）率領的代表團，自14日起在台北展開為期4天的第2回合談判，並於17日下午結束所有議程。

鄧振中：雙方對大部分條文都有共識，相當滿意這次談判結果

（中央社）台美21世紀貿易倡議第2回合談判昨天落幕，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中晚間舉辦說明會時表示，雙方對大部分條文都有共識，只有少數條文須未來透過視訊協商，希望盡快談完，以期獲得協議。

經貿辦同時發布新聞稿指出，待視訊會議完成確認後，若有好的進展，不排除可能就部分項目簽署早收協議。

台美21世紀貿易倡議第2回合談判，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮領軍與美國貿易代表署助理貿易代表麥卡廷率領的代表團，自14日起在台北展開為期4天的第2回合談判，並於昨天下午結束所有議程。

鄧振中表示，此次會議進行以未來協議文本作為基礎討論，進入相當深入的談判階段，雙方在談判過程對多數條文都有共識，僅少數條文需要繼續協商，往後的幾週，將透過視訊會議盡快談完，以期獲得協議。

鄧振中說，整體而言，相當滿意這次談判結果，對於促進貿易倡議的協議談判進展，向前邁進了一步。

台美21世紀貿易倡議議題共有11項，台灣鎖定項目為貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題。

鄧振中、楊珍妮說明台美貿易倡議談判過程
Photo Credit: 中央社
台美21世紀貿易倡議第2回合談判17日順利落幕，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中（左）晚間在說明會中表示，雙方對大部分條文都有共識，只有少數條文須未來透過視訊協商。右為經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮。

5議題近期簽早收協議，鄧振中：台美經貿合作平等化

（中央社）台美21世紀貿易倡議中的5項議題，有望在數週內簽署早收協議。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中晚間表示，經過這次倡議談判，台灣已脫離美國過去如301貿易報復機制的單方面要求，台美雙邊經貿合作將在平等基礎上進行。

台美21世紀貿易倡議第2回合談判昨天落幕，鄧振中以及負責代表我方主談的經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮共同出席晚間舉行的媒體說明會。

台美貿易倡議議題原先包含貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等11項，但經2次談判後，新增服務業國內規章為第12項議題，有望與台灣一直以來鎖定的貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規在數週內透過視訊會議處理，包裹簽署早收協議。

鄧振中說，這5項議題都是比較鼓勵、指引性質，希望政府作業更透明，容許更多企業表示意見、更穩定、更可預測，台美雙方政府往來也應該更有體系，在制定法規、中小企業，甚至服務業管理上，都要有機制相互討論。

鄧振中進一步表示，過去台灣與美國經貿往來都是應美方提出的要求，但經此次倡議談判，將來台美經貿合作會站在平等基礎上進行，應該可以避免過去美國單方面的要求，如美國301貿易報復機制，「我們已經脫離這個階段」，未來合作空間會明顯擴大很多。

楊珍妮說，貿易便捷化措施主要是透過關務資訊透明化、簡化貨品進出口程序、提高貨品通關效率及流暢性等措施，以減少廠商交易成本，像是採用數位化措施及電子系統處理通關文件和流程，使貿易無紙化，或是運用科技加速貨品放行，例如預先進行貨品風險評估，加速放行低風險貨品。

楊珍妮強調，貿易便捷化措施除有助於降低貿易成本，也有助中小企業出口，依據中華經濟研究院研究，若參照「WTO貿易便捷化協定」，對台灣總體經濟有正面影響，例如提升通關效率、降低交易成本，推估可使台灣GDP增加約38.58億美元，總產值增加約55.59億美元，總出口額增加約32.26億美元，總進口額增加約27.94億美元。

此外，在良好法制作業部分，楊珍妮說，初步評估良好法制作業可促使政府提高法制作業的品質及縝密程度，受益者則為得以參與法規形成過程、獲得更多法規相關資訊的公眾，包括產業界及消費者。

楊珍妮表示，這除體現民主精神外，也能因為法規的透明化，及可預測性，創造或維持公平的經商環境、降低法遵成本，進而傳遞正面訊息給國際社會及他國企業、投資人等，對吸引外資、增進貿易機會有極大助益，同時台灣法制作業可符合國際趨勢、與國際接軌。


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