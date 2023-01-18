官方救市民間悲觀，中國民眾掀「提前還房貸」理財潮，被告知需排隊到3月還要付違約金
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陸媒《證券時報》17日則進一步分析，指提前還房貸潮的背景就是對房市的預期發生逆轉。過去民眾普遍認為房價會上漲，資產收益遠大於房貸利率調高的成本，大家對房貸利率不敏感。但現在，對房價的預期逆轉了，房子的成本也全面顯現，包括房貸、物業、折舊等等。
（中央社）中國官方為拉抬經濟正放鬆房地產限制，但民間卻出現對房市信心不足的「提前還貸」理財潮，迫使銀行提高還款門檻；專家認為政策有助房市走出危機，但更重要的是市場需求尚未恢復。
近期中國社群媒體上屢出現「提前還貸」討論，陸媒《澎湃新聞》14日報導，一位上海李姓民眾表示在當前不論是股票、基金還是銀行理財，對普通投資者都不太友好情況下，最好的理財方式或許就是提前還清部分房貸。但她最近拿到年終獎金預約提前還房貸，竟被告知排隊到3月之後，而且還要付違約金。
過去大家「排隊等待銀行放貸款」，現在卻轉變成「排隊等待提前還款」；易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，原因是過去貸款的利息較高，購房者希望提前還貸來降低成本；另一方面則是2022年投資理財收益波動較大且遠不及預期。
陸媒《證券時報》17日則進一步分析，指提前還房貸潮的背景就是對房市的預期發生逆轉。過去民眾普遍認為房價會上漲，資產收益遠大於房貸利率調高的成本，大家對房貸利率不敏感。但現在，對房價的預期逆轉了，房子的成本也全面顯現，包括房貸、物業、折舊等等。
《證券時報》表示，只要房貸利率高於理財利率，只要房價還在下跌，且居民預期房價下跌，提前還貸的動機，就一直會存在。
《華夏時報》試算提前還貸究竟可以省多少錢？以北京地區為例，假設「固定」利率5.2%，純商業貸款人民幣（下同）150萬元（約新台幣672萬元），貸款期限30年，等額本息方式還款。提前還貸前月繳約8236元，利息總額146.5萬元，使得利息總額已經接近貸款總額。
但如果提前部分還款30萬元，則月繳約6509元，利息總額約97.2萬元。每月還貸減少近2000元，節省利息總額約25.7萬元。
而中國政府去（2022）年以來為挽救低迷房市提振經濟，陸續放鬆對房地產行業的若干限制，包括兩次降準、三次下調貸款市場報價利率（LPR）、及五限（限購、限貸、限價、限售、限商）鬆綁、二手房「帶押過戶」、金融支持房地產16條等，但顯然仍未帶動民間信心上揚。
《美國之音》17日報導，中國在2020年以打擊房地產高風險借貸和投機行為的名義，規定了開發商負債率的「三條紅線」，但嚴格的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零政策令中國經濟增長乏力，官方現在渴望化解房地產行業的衰退風險。
中國房市銷售情況未有起色，全國商品房銷售仍延續下跌趨勢。中國統計局的數據顯示，去年1至11月，商品房銷售面積、銷售額累計同比分別下降23.3%與26.6%。
專家表示，官方的支持政策有助房地產行業走出危機，但更持續的發展取決於市場需求恢復。
倫敦經濟研究機構凱投宏觀中國經濟研究員謝娜．岳（Sheana Yue）說，最近的大多數政策都是透過政策性銀行直接幫助債權人，但現在市場被購房者的低迷情緒拖累得更厲害。只有當情緒開始回升，而且數據顯示可能正在發生好轉時，這些政策才會開始生效。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！