菲律賓「洋蔥比肉貴」帶來諸多怪現象：機組員夾帶入境遭查辦，農民因收購價不足而輕生
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洋蔥市價飆漲下，馬尼拉時報（Manila Times）專欄作家卡布岡（Marit Stinus-Cabugon）撰文表示，在菲律賓「營養的紅洋蔥僅供富人獨享」。她住在菲律賓中部宿霧市（Cebu），當地最大的公共市場近幾週紅洋蔥每公斤售價750到800披索（約新台幣414元至441元），去年12月中旬，售價僅每公斤380披索（約新台幣209元）。
（中央社）菲律賓洋蔥市價不斷攀升，一度漲到每公斤800披索，高於每日基本工資及雞、豬肉售價。這場「洋蔥危機」帶來諸多怪象，還有航空公司機組人員夾帶洋蔥入境遭查辦。
菲律賓雞肉市價約每公斤180到220披索，豬肉約每公斤300到330披索。洋蔥每公斤800披索約新台幣442元。
菲國各地區每日基本工資規定不同。馬尼拉都會區現行農業基本工資為533披索，非農業基本工資為570披索。
洋蔥市價飆漲下，馬尼拉時報（Manila Times）專欄作家卡布岡（Marit Stinus-Cabugon）撰文表示，在菲律賓「營養的紅洋蔥僅供富人獨享」。
卡布岡說，紅洋蔥在菲國已經漲到離譜的價格。她住在菲律賓中部宿霧市（Cebu），當地最大的公共市場近幾週紅洋蔥每公斤售價750到800披索（約新台幣414元至441元），去年12月中旬，售價僅每公斤380披索（約新台幣209元）。
她寫道：「當然，我們家已經不買紅洋蔥了，等價格合理時才會再買。」
菲律賓農業部10日拍板，將再進口1萬7100公噸新鮮紅洋蔥和3960公噸新鮮黃洋蔥以平抑市價。
針對外界批評此舉將危及農民生計，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）15日為政策辯護說：「考慮到我們菲律賓的生產和需求，不進口是不可能的。我們別無選擇，只能進口，這就是我們正在做的。」
西方媒體也注意到菲律賓的「洋蔥怪象」。《時代雜誌》（Time）9日刊文解釋「為什麼在菲律賓，洋蔥現在比肉還貴」；美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，因為菲律賓洋蔥太貴了，以至於有人走私洋蔥到菲律賓。
事實上，這場洋蔥危機不僅導致走私頻傳，還有農民因此輕生。
有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓青年農民挑戰組織（YFCI）主席拉塞達（Elvin Jerome Laceda）16日在參議院聽證會上說，已有5名菲律賓農民因洋蔥受天災損傷和收購價不足以追平成本的巨額損失而輕生。
西明多羅省（Occidental Mindoro）聖荷西鎮（San Jose）農業官員卡林加珊（Romel Calingasan）說，雖然馬尼拉都會區每公斤洋蔥市價逾700披索，但中間商去年支付當地農民的收購價僅每公斤8到15披索。
另一方面，15日傳出菲律賓航空10名機組人員因夾帶40公斤洋蔥和水果入境菲國但未申報，正遭受菲航調查。
菲律賓海關局（BOC）發言人德拉托瑞（Arnold dela Torre Jr.）接受電台訪問表示，海關局正考慮向這些機組人員追究法律責任。
即使小馬可仕兼任農業部長，以行動展現決心盼加速農業發展，以達到糧食自給自足，但菲國部分農產品價格仍持續飆漲，須仰賴進口平抑市價。
小馬可仕競選期間曾提出政見，將把米價從每公斤38到50披索，壓低到20到30披索。不過，全國務農婦女聯盟（Amihan）和守護稻米（Bantay Bigas）組織15日表示，菲律賓稻米進口量去年創新高，但如今馬尼拉都會區最便宜的米價為每公斤44披索，其他地區則是55披索，「每公斤20披索的稻米仍毫無著落」。
菲律賓農民運動（KMP）和全國務農婦女聯盟等農民團體16日赴農業部表達訴求，要求馬尼拉當局提高本國農產品產量，以解決食品漲到天價的問題，同時停止進口農產品，避免危及農民生計。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。