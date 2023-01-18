中國核酸業崩潰抗議潮成為新動盪威脅，馬克斯理論學者嗆「染疫再死500萬人又如何？」

紐時：核酸業崩潰討薪抗議，中國面臨新動盪威脅

（中央社）紐約時報17日報導，中國突然取消「清零」限制後，核酸檢測產業崩潰，多地爆發討薪抗議，情勢恐構成新的動盪源頭，挑戰中共的維穩努力。

《紐約時報中文網》報導，嚴格執行了近3年的「清零」政策讓中國許多與病毒檢測有關的公司賺了大錢。但傳染性很強的Omicron變異株出現，使得遏制病毒變得幾乎不可能，中國已在去（2022）年12月初放棄「清零」政策。

但中國突然取消「清零」限制後，龐大的病毒追蹤和檢測行業崩潰，導致從事與流行病疾控有關的工作人員憤怒要求工資和工作。

在重慶，數百名工人與一家COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檢測試劑盒製造商發生工資糾紛，工人們向身穿防暴服的警察扔東西，警察則舉著盾牌慢慢後退。抗議者站在倉庫的貨箱上，將裝有快速抗原檢測試劑盒的紙箱往地下踢，數千個檢測盒撒了一地。

紐時記者走訪杭州3家生產檢測盒的工廠，工人和居民證實，最近幾天發生勞工抗爭。目擊者稱幾名工人爬上一家檢測盒製造廠的屋頂，抗議因發不出工資被迫提前放假，而另家檢測試劑盒製造廠，工人們因工資糾紛已抗議好幾天。

報導指出，重慶和杭州的對峙也許預示著更多的動盪。凸顯中國「清零」政策180度大轉彎給社會和經濟帶來的影響，後果構成新的動盪源頭，挑戰中共的維穩努力。

在整體經濟放緩的情況下，中國各地的工廠都面臨著資金緊張問題。總部設在紐約的中國勞工權益組織中國勞工觀察創辦者和執行主任李強說，工人除了發洩外，幾乎沒有其他消弭他們不滿的辦法。

李強說，而且這些抗議活動一直都很暴力，因為捍衛工人權益的管道非常有限，人們對政府和法律的信任度很低，工人們只能透過抗議來讓公司面臨嚴重後果。

此外，過去政府基層工作人員有支執行清零的大軍，因穿著白色防護服被稱之為「大白」，如今這支「大白」許多人被解僱，將給動盪的勞動力市場增添更多亂子。

報導表示，中國核酸檢測行業的崩潰以及與「清零」政策相關的就業消失，對於中國經濟造成的破壞程度還有待觀察。

但對於許多外來務工人員來說，春節前失去與防疫有關的工作再糟糕不過了，因他們原本期盼的存款與獎金，能準備作為回家過年所需的路費，以及償還債務、花大錢給家人和買禮物給朋友。

中國馬克思理論學者嗆，染疫再死500萬人又如何

中國疫情大爆發，網路廣傳各地殯儀館與火葬場堆滿來不及處理的染疫遺體畫面，但中國清華大學教馬克思理論的學者蔣耘中說，就算再多死500萬人又怎樣？這番言論遭網友痛批冷血。

據網路廣傳的截圖，蔣耘中14日藉微信發文稱：「等比例計算，這半年我已演算多次了，早就做好了放開後死幾百萬人的準備，只是這波疫情接近尾聲後回過頭來看，死的人並不是很多，還在可以接受的範圍之內。」

他說：「話說回來，就算死幾百萬人又怎樣，中國2021年死亡人數為1000萬，再多死500萬，也就是增加了50％的死亡人數，就是原來死2個，現在死3個的區別，死亡率並沒有什麼成倍增高，為什麼不能接受呢？」

蔣耘中的爭議發文惹怒中國網友，紛紛痛批他冷血、人渣及「李毅翻版」，卻都被下架刪光，就連蔣耘中的原始發文截圖都找不到了，但推特等社群媒體仍廣泛轉載。

李毅是主張武統台灣的旅美學者，2019年他應中國和平統一促進會邀請訪台演講，因持觀光簽證入境，不得發表演說，內政部移民署隨即限令他離台。

他2020年10月間曾聲稱，由於疫情以致武漢死了4000人，相較於美國的死亡人數，等於一個人都沒死。

公開資料顯示，蔣耘中是現任清華大學圖書館黨委書記，也是黨委宣傳部副部長，清華大學港澳台辦公室副主任，清華大學高校德育研究中心副研究員。

他教授馬克思主義與思想政治教育，主要科研方向為高校學生形勢與政策教育的基本理論及教育評估分析研究，改革開放以來社會思潮研究，增強社會主義意識形態的吸引力和影響力研究。

中國放寬防疫管制疫情大爆發後究竟多少人染疫死，官方15日聲稱，過去一個多月，中國大陸醫療機構累計發生在院的染疫死亡病例共5萬9938例。

而英國健康數據分析公司Airfinity近日發布預測報告指出，1月13日是中國這一波疫情的峰值，單日染疫人數達370萬人，之後單日死亡病例高峰恐達2萬5000例。

Airfinity說，累計自2022年12月7日以來的染疫死亡人數已增至58萬4000人。預計全中國至4月底累計染疫死亡病例將達170萬人。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航